Rayakan 2 Juta Prosedur Perawatan Ultherapy di Seluruh Dunia

SALAH satu perusahaan medis yang berdedikasi pada bidang estetika, Merz Aesthetics mengumumkan pencapaian terkini pada salah satu produk andalannya yaitu Ultherapy® yang telah mencapai 2 juta prosedur perawatan di seluruh dunia.

Ultherapy® merupakan perawatan yang mengandalkan kecanggihan teknologi ultrasound non-invasive pertama dan satu-satunya dengan dukungan gambaran visual kulit secara real-time. Teknologi ini juga telah teruji dan disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA) di Amerika Serikat sebagai perawatan yang membantu mengencangkan dan mengangkat kulit pada area dahi, wajah, bawah dagu, leher serta memperbaiki garis-garis halus kerutan pada area atas dada.

Baca juga: Merawat Tubuh, Kulit, dan Rambut, Bersiap untuk Bertemu Tatap ...

“Kulit kita memiliki ancaman kondisi yang tak dapat dihindari setiap tahunnya, di mana kulit akan kehilangan kemampuannya untuk meregenerasi kolagen yang memiliki peran penting dalam mencegah penuaan dini,” kata dr. Ni Nyoman Indra Lesthari SpKK, FINSDV pada acara 'Ultherapy University' ke-4. “Dan Ultherapy® merupakan perangkat kecantikan yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Tidak hanya aman, karena telah didukung oleh lebih dari 50 studi klinis, namun juga telah menjadi standar utama dalam perawatan pengencangan dan pengangkatan kulit secara non-invasive yang dipercayai."

dr. Siew Tuck Wah, MD dari Singapura menambahkan bahwa Ultherapy® merupakan satu-satunya perangkat dengan dukungan gambaran visual kulit secara real-time, yang memungkinkan untuk dapat melihat, merencanakan dan juga menargetkan perawatan (See.Plan.Treat) secara lebih presisi untuk membantu merangsang produksi kolagen baru.

“Hal tersebut telah menjadi perhatian bagi sebagian perempuan Indonesia, yang didukung dengan permintaan akan perawatan anti-aging pada klinik kami yang mengalami peningkatkan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Permintaan pun juga disusul dengan keinginan untuk memiliki hasil yang maksimal namun minim masa downtime sehingga praktisi kini dapat mengandalkan perangkat kecantikan yang aman dan efisien,” kata dr. Jeffri Setiawan, MD

Merz Aesthetics merayakan pencapaian produk andalan nya, yaitu Ultherapy®, dengan meluncurkan program global 'Ultherapy® 2 Million and Lifting' yang menyorot pada kelebihan fitur unik Ultherapy® yaitu real-time imaging sehingga membantu perawatan berbasis ultrasound ini lebih terpresisi, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit pasien untuk hasil yang maksimal. Dan untuk memastikan kemanan bagi pasien tersebut, Ultherapy® juga membantu melindungi mitra klinik dan para dokter dengan pelatihan yang berkesinambungan seperti seminar edukasi yang dilaksanakan pada 30 Mei 2022 di Fairmont Hotel Jakarta.

“Merz Aesthetics sangat antusias merayakan tonggak yang bersejarah bagi Ultherapy®, karena perangkat ini telah mendukung banyak orang yang ingin memiliki hasil natural melalui perawatannya yang dapat disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Ultherapy® menjadi bagian utama dari Merz Aesthetics dalam misi untuk membantu banyak orang meraih kepercayaan diri (confidence to be), untuk menjadi versi terbaik diri mereka, sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik yang kami sebut dengan look better, feel better and live better,” ujar Chief Representative Merz Aesthetics di Indonesia, Heidy Sembung. (RO/A-1)