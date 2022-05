Merawat Tubuh, Kulit, dan Rambut, Bersiap untuk Bertemu Tatap Muka

Dengan kembalinya kehidupan sosial seiring dengan pelonggaran protokol kesehatan oleh pemerintah, telah tiba saatnya memperhatikan lagi estetika penampilan dan kesehatan kita.

Dalam momen seperti ini, Lavalen sebagai brand penyedia perawatan kecantikan akan memberikan kesempatan khusus kepada para pelanggan untuk mencoba metode perawatan kecantikan terbaru.

Untuk mereka yang sangat peduli dengan penampilan dan estetika tubuh, Lavalen menyelenggarakan sebuah intimate gathering pada 27-28 Mei 2022. Gathering ini bertema Your Lavish Affair with Beauty, a Day at The Wyndham with Lavalen.

Pada kesempatan yang sangat khusus ini, mereka juga akan mempertontonkan inovasi terbaru mereka yaitu sculpt pro dan dua treatment unggulan lainnya, yaitu LV Signature Pro dan Thermage FLX.

Sculpt pro adalah perawatan yang berfokus pada estetika tubuh, yang “mengukir” bentuk tubuh dengan menghilangkan lemak, mengencangkan kulit dan mengurangi adanya selulit. Kombinasi dari teknologi vacuum suction, low level laser, multi-polar radio frequency dan electromagnetic field dapat menghasilkan elastin fibers dan juga menambah kolagen di dalam kulit.

Sedangkan untuk LV signature pro, keunggulan alat ini adalah dapat membakar sampai 8.000 kalori per sesi. Alat yang secara khusus dibuat di Inggris ini merupakan teknologi mutakhir dengan dengan manfaat penting lainnya yaitu penurunan kolesterol, peningkatan sistem kekebalan tubuh, peningkatan massa otot, memperbaiki metabolisme dan memperkuat vitalitas.

Terakhir adalah thermage FLX adalah perawatan non-invasive yang menggunakan Radio Frequency (RF), yang akan menghaluskan dan mengencangkan kulit di wajah, di sekitar mata, dan di tubuh.

Menurut Daniel Gunawan, Brand and Business Development Director pihaknya mengajak semua orang untuk kembali memperhatikan perawatan estetis dari tubuh, kulit, dan rambut. “Apalagi kehidupan sosial kita berangsur-angsur ke normal. Ini saatnya untuk kembali bertemu off-line, dan tentunya penampilan estetik perlu diperhatikan,” jelas Daniel. (OL-12)