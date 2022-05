Carl Byoir Indonesia Raih Silver dari Marketing Interactive PR Awards 2022

Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia telah mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign award untuk kategori Electronics & Gadgets pada acara Marketing Interactive PR Awards 2022, yang berlangsung 13 Mei 2022 di Singapura.

“Kami menerjemahkan dan memperkaya kampanye global ‘Unfold Your World’ – yang dibawa oleh Samsung Electronics Indonesia – ke dalam serangkaian titik komunikasi yang berupaya menjadikan smartphone lipat premium tersebut ke area mainstream, tanpa meninggalkan karakter eksklusifnya. Untuk Samsung Galaxy Z Fold3 5G, kami mengedepankan cerita simbol kesuksesan sekaligus teman kerja yang efisien di berbagai situasi. Sementara pada Samsung Galaxy Z Flip3 5G, kami memberikan berbagai ide untuk memposisikan sebagai social trendsetter dan menjadi pusat perhatian dan topik perbincangan di manapun digunakan,” ujar Harry Deje, Managing Director of Carl Byoir Indonesia melalui siaran pers yang diterima Mediaindonesia.com, Rabu (25/5).

Generasi ketiga dari dua perangkat kategori penentu ini hadir membawa beberapa peningkatan utama yang disesuaikan kebutuhan pengguna smartphone lipat Samsung, seperti di antaranya durablitas yang lebih tinggi dan pengalaman lipat yang lebih optimal dibanding sebelumnya. Dari desain ikonik hingga hiburan yang imersif, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G dan Samsung Galaxy Z Flip3 5G menawarkan target pasar millennial dan Gen-Z cara baru yang unik untuk bekerja, menonton, dan bermain.

Rangkaian key messages tersebut diterjemahkan oleh Carl Byoir Indonesia ke dalam sebuah tema unik “Can You Flip with Us” pada Samsung Galaxy Z Flip3 5G, yang berhasil diterima luas oleh konsumen muda dan viral di jagat media sosial. Tema ini mengedepankan fleksibilitas sebuah smartphone premium yang dapat selaras dengan berbagai aktivitas harian dan gaya hidup modern yang dinamis.

Menanggapi hal tersebut, Samsung Electronics Indonesia mengatakan bahwa penghargaan terkait merupakan suatu kehormatan bagi Samsung karena baik Samsung Galaxy Z Fold3 5G maupun Samsung Galaxy Z Flip3 5G telah diterima sangat baik oleh konsumen sebagai simbol kesuksesan dan ikon gaya hidup terdepan.

Marketing Interactive PR Awards 2022 adalah perhelatan bergengsi untuk merayakan yang terbaik di industri humas dan komunikasi di Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Australia dan Selandia Baru. Ajang ini diselenggarakan setiap tahunnya oleh Marketing-Interactive, grup media pemasaran dan periklanan terkemuka di Asia yang berbasis di Singapura. (OL-12)