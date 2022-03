Menparekraf Membuka Dafam Hotel Management Conference

Setelah dua tahun Dafam Hotel Management (DHM) tidak mengadakan conference karena pandemi dan hanya dilakukan melalui virtual akhirnya DHM Kembali mengadakan acara Corporate,General Manager & Sales Conference 2022 secara tatap muka, tahun ini acara di lakukan di Jakarta tepatnya di Grand Dafam Ancol Jakarta dari tanggal 28 – 30 Maret 2022.

Dengan mengusung tema “ Dafam Bersama UMKM untuk Pariwisata Indonesia Bangkit”, acara di buka oleh Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno secara virtual, dalam sambutannya Menparekraf mengharapkan Dafam Hotel Management sebagai salah satu chain hotel di Indonesia mampu menjadi pionir dalam pembangunan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, sehingga dunia perhotelan dapat mendorong seluruh potensi UMKM secara optimal, ciptakan kolaborasi dan turut memberikan kontribusi dengan menjadi akses pasar UMKM sehingga dapat memberikan dampak positif untuk membangkitkan ekonomi pariwisata Indonesia.

Dalam kegiatan ini CEO Dafam Hotel Management Andhy Irawan MBA, juga memberikan apresiasi kepada Unit-unit hotelnya yang sudah mendukung dan bekerjasama dengan para UMKM. Hotel Dafam Fortuna Yogyakarta mendapatkan penilaian tertinggi melalui video Kerjasama dengan UMKM yang “sustainable” memberikan manfaat kepada salah satu UMKM di Yogyakarta.

Acara ini di hadiri oleh seluruh General Manager,Hotel Manager, Sales Manager unit hotel DHM seluruh Indonesia dan juga Corporate team DHM. Dalam kesempatan ini hadir juga CEO & Founder Artotel Group Bapak Erastus Rajimin beserta “Board of Directors Artotel Group dimana saat ini Dafam Hotel Management telah menjadi bagian dari Artotel group, disamping itu juga Bapak Billy Dahlan CEO Dafam Group memberikan semangat kepada peserta melalui virtual.

Andhy Irawan selaku CEO menyampaikan kepada seluruh General Manager dan Sales Manager DHM, bahwa kekuatan sebuah perusahaan di mulai dari mimpi yang sama dan Kerjasama yang terjalin dari seluruh karyawan dalam mewujudkan mimpi tersebut, seperti yang tertuang dalam tagline pada Corporate, GM & Sales Manager Conference DHM yaitu “Dream Together And Action Together. Selain itu dalam kesempatan ini CEO juga menekankan untuk semua General Manger harus bekerja dengan keras, ikhlas,cerdas dan juga tuntas “ Smart people are people who always see challenges,opportunities,chances,think big,visioner and enjoy the process. It can be done, Besides,see obstacles,others pessimistic and compete.It can be manage” ungkap Andhy Irawan.

Acara Conference kali ini di tutup dengan bersepeda keliling area Ancol dengan seluruh peserta,, acara yang diadakan setiap tahun ini diharapkan dapat memberikan semangat dan juga semakin mendekatkan rasa kebersamaan kepada seluruh unit hotel yang bergabung bersama Dafam Hotel Management di seluruh Indonesia. (RO/OL-12)