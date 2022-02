Bulan Penuh Cinta di Artotel Yogyakarta

DI bulan Februari, ARTOTEL Group kembali menyiapkan promo menarik bagi para tamu yang ingin memiliki momen tak terlupakan saat merayakan hari kasih sayang, baik promo menginap maupun food and beverages. Dengan tema #BULANPENUHCINTA, promo-promo ini berlaku dari tanggal 1 Januari hingga 14 Februari 2022.

Paket menginap bertajuk 'Eat, Sleep, Love, and Repeat' di ARTOTEL Yogyakarta dapat dinikmati dengan harga Rp899.000 net, termasuk sarapan pagi untuk 2 orang serta dapatkan 1 botol Wine atau Valentine Dinner Set untuk 2 orang berlaku pada 1 Januari-14 Februari 2022.

Sedangkan untuk food and beverages, ROCA Restaurant yang berada di lantai Mezzanine menawarkan pilihan SZECHUAN IM IN LOVE. Valentine Dinner Set ini dapat dinikmati dengan harga Rp250.000 net/pax dan sudah termasuk Shrimp Cocktail Salad, East Surf and Turf with Szechuan Sauce (Beef and Salmon Steak with Pasta, Vegetables), dan Creme Brulee. Promo ini berlaku 15 Januari-28 Februari 2022.

“Bulan Februari adalah momen tepat untuk menunjukkan kasih sayang. Bentuk kasih sayang ARTOTEL Yogyakarta kepada para tamu adalah memberikan 10% untuk menginap dan 15% untuk food & beverages lewat transaksi langsung di aplikasi ARTOTEL Circle. Tamu dapat daftar dan unduh lewat link https://bit.ly/artotelyogyakartamembership,” kata Yewina Titta, Sales & Marketing Manager ARTOTEL Yogyakarta.

Yulia Maria, Director of Marketing Communications ARTOTEL Group menambahkan, “Bulan Februari selalu identik dengan momen Valentine bersama orang terkasih. ARTOTEL Group ingin menjadi bagian dari momen spesial tersebut dengan menyiapkan serangkaian promo menarik untuk para tamu agar dapat memiliki momen Valentine yang indah di jaringan hotel kami.” (RO/OL-10)