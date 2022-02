Romansa di Sejuknya Kota Bogor Bersama Hotel Salak The Heritage

BULAN Februari biasanya di jadikan sebagai waktu untuk berbagi ekspresi cinta kepada orang terkasih. Makanan lezat dengan udara sejuk Kota Bogor menjadikan malam cinta menjadi berkesan dan tidak terlupakan.

Hotel Salak The Heritage yang berlokasi tepat di jantung kota Bogor menawarkan pengalaman penuh romansa di Hari Valentine ini.

Untuk pasangan yang ingin merayakan cinta di area alam terbuka, Hotel Salak The Heritage menyajikan ‘Romance in Hidden Gem’- makan malam dengan empat menu intim di taman rindang hotel.

Kanari Cafe yang berada di area lobi juga dipersiapkan bagi pasangan yang ingin merayakan romansa yang lebih private ditemani musik bernuansa cinta dengan sajian menu yang ditawarkan mulai dari appetizer, soup, entrees, dessert and coffee or tea.

Pilihan appetizer dan soup terdiri dari chef salad, waldorf salad, soup cream of asparagus dan sweet corn soup, di hidangan utama terdapat pilihan pan seared snapper fish with lemon sauce dan grilled chicken with barbeque sauce.

Untuk akhir yang manis terdapat pilihan hidangan mini pastry pinky dan caramel pudding cheese cream.

“Hotel Salak The Heritage membawa romansa lebih di perayaan Valentine tahun ini hanya dengan harga Rp 250 ribu per pasang, kami juga akan memberikan dekorasi bunga segar di meja bagi pasangan yang melakukan reservasi sebelum tanggal 10 Februari 2022," ujar Mega Jayanti, Public Relation Hotel Salak The Heritage.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi dapat menghubungi Hotel Salak The Heritage, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 8 Bogor di nomor telp (0251) 8373111 atau akses website www.hotelsalak.co.id dan instagram @hotelsalak. (RO/Ol-09)