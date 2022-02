Mahasiswa USG Education Rajut Kekayaan Alam dan Kriya Indonesia

INDONESIA merupakan negara dengan beragam kekayaan alam dan budaya. Memiliki berbagai jutaan kekayaan seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke, Kekayaan ini menjadi budaya leluhur yang bernilai tinggi dan wajib diwariskan ke setiap generasi Indonesia.

USG Education selalu institusi pendidikan internasional paham benar atas kepentingan ini. Karenanya, institusi tersebut secara konsisten selalu menjadikan kultur Indonesia sebagai bagian dari dari kompetensi para siswanya agar mereka memiliki pendidikan berwawasan global tetapi tetap memiliki nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Salah satu kontribusi yang dilakukan oleh USG Education secara konsisten yaitu selalu melatih para siswanya untuk melakukan eksplorasi dan inovasi serta menyadari potensi luar biasa yang dimiliki oleh kebudayaan di Indonesia terutama dari sisi ekonomi kreatif. Dalam kesempatan kali ini USG Education melalui salah satu programnya yaitu UIC College meluncurkan serial inovasi dan ide hasil karya anak negeri.

Para siswa UIC College melalui USG Education-Creative Showcases dengan tema Thrive in the new era with Indonesian Craft atau Berkembang dengan Kriya di Era Baru mempersembahkan harta karun terpendam berupa alam dan kriya dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, dan Mandalika, NTB. Hasil karya yang dikeluarkan ini mengangkat tema kebanggaan atas kekayaan ragam budaya dan pesona alam Indonesia dengan menampilkan produk yang mewakili nilai–nilai Nusantara.

Lebih dari 200 siswa UIC College yang terdiri dari empat kampus, yaitu BSD, Kelapa Gading, Pondok Indah, dan Pantai Indah Kapuk mempresentasikan ide, inovasi, dan kreativitas mereka yang mengambil tempat di BSD Kampus dan secara online. Untuk mendapatkan hasil karya yang tampil dalam USG Education-Creative Showcase kali ini, para mahasiswa UIC College terlebih dahulu mengadakan survei dan penelitian guna menemukan harta terpendam Indonesia di bidang kriya dan pariwisata dari daerah terpilih yang belum terekspose ke mata dunia dan menuangkannya dalam bentuk ide bisnis, dekorasi rumah, fesyen, musik, produk, dan promosi pariwisata.

Kegiatan itu merupakan wujud kemitraan antara USG Education dan daerah dalam menumbuhkan wirausaha baru dengan mengembangkan kerajinan asli pesawaran yaitu sulam jelujur dan tenun sasak NTB serta melakukan promosi sekaligus mendorong perluasan pasar produk kerajinan, baik online maupun offline. Di kesempatan ini USG Education juga bekerja sama dengan Hope (Gelang Harapan) untuk melakukan social movement dengan aksi penggalangan dana dari hasil penjualan karya desain kombinasi tenun sasak dan sulam jelujur yang dirancang oleh para mahasiswa untuk memperingati World Cancer Month.

Beberapa karya siswa USG Education yang terinspirasi dari budaya dan kriya kabupaten terpilih di antaranya koleksi tata busana formal kain sulam jelujur karya siswa USG Education yaitu Beverly Hanson, Jennifer Patricia, Graciella violetta, Patricia Audrey Saputra. Ada pula koleksi tata busana kasual sulam jelujur dan kaos gelang harapan yang mengambil inspirasi tenun sasak, Nusa Tenggara Barat. Terdapat juga pameran produk dekorasi dengan inspirasi dari sulam jelujur, Kabupaten Pesawaran dan Tenun Sasak Provinsi NTB.

Melaui ajang seperti itu, Presiden Direktur PT UniSadhuGuna, Adhirama Gumay, berharap para mahasiswa dapat mengenal lebih jauh lagi ragam budaya Indonesia dan bagaimana mengembangkannya di kancah global. "Era revolusi industri 4.0 menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu fundamental strategis, ditandai dengan terus melakukan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui kapitalisasi ide kreatif. Salah satu kekuatan USG Education yakni kita secara konsisten mengembangkan enterpreneurial mindset bagi para siswa kami," tambah Adhirama dalam keterangan resmi, Jumat (4/2).

Pameran yang dilakukan oleh para mahasiswa USG Education itu berhasil memukau Nur Asia Uno selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang turut hadir langsung di BSD Kampus. Kehadiran beliau menjadi peyemangat dan memotivasi para mahasiswa UIC College dalam berkarya. "Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selalu menjadi lembaga yang handal dalam mendukung regenerasi sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif terutama di bidang kriya. Kami bangga melihat karya siswa-siswi USG Education yang dapat membuat innovasi karya kriya dan meneruskan warisan budaya bangsa," kata Nur Asia Uno.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada acara USG Noble Scholar lalu menekankan kepada generasi muda untuk menerapkan 3G yaitu Gerak Cepat, Gerak Bersama, Garap Semua Potensi. "Cetak generasi muda terbaik! Jangan lupa terapkan 3G, demi menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Bangkit, optimis, dan nikmati new normal dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM, manfaatkan peran teknologi agar mampu memenangkan dan mempertahankan eksistensi dalam kompetisi dunia," tambah Sandiaga.

Adhira menegaskan bahwa pendidikan inklusif yang turut mengedepankan kepedulian lingkungan dan warisan budaya merupakan suatu korelasi yang berkesinambungan dalam membantu pembentukan karakter generasi sejak dini secara optimal. Generasi muda memegang peran besar sebagai promotor perilaku peduli budaya bangsa. Di sinilah USG Education berperan sebagai ruang terbuka dalam mengomunikasikan hal tersebut melalui berbagai aksi kreatif, inovatif, dan sosial demi menyongsong bangsa menuju Indonesia emas. (OL-14)