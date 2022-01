Kampanyekan Gaya Hidup Sehat, Herbalife Nutrition Gelar e-Spectacular 2022

UNTUK kedua kalinya, Herbalife Nutrition Indonesia kembali menyelenggarakan e-Spectacular 2022 yang berlangsung pada 21-23 Januari. Tahun ini tercatat lebih dari 20.000 member independen Herbalife Nutrition di seluruh Indonesia menghadiri acara yang diisi dengan berbagai kegiatan pelatihan kepemimpinan dan bisnis yang masih dilakukan secara virtual.

Senior Director & the General Manager of Herbalife Nutrition Indonesia Andam Dewi mengatakan bahwa pelaksanaan Herbalife Nutrition e-Spectacular 2022 telah memasuki pelaksanaan yang ke-15 kalinya sejak pertama kali diadakan pada 2007. "Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan setiap awal tahun dan menjadi salah satu bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi member independen Herbalife terhadap perkembangan Herbalife Nutrition di Indonesia. Kami berharap acara ini dapat menjadi momentum kami semua untuk semakin bersemangat dalam menghadapi 2022."

Kegiatan e-Spectacular 2022 bertujuan untuk memperkuat komitmen perusahaan bersama dengan member independen Herbalife Nutrition Indonesia dalam mengkampanyekan hidup sehat. Selain itu, mendorong member independen Herbalife untuk menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan etika bisnis perusahaan.

Tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang dilakukan secara offline, dalam kegiatan Herbalife Nutrition e-Spectacular 2022, yang memadukan teknologi dan produk berkualitas ini, peserta dapat melakukan virtual tour di area event expo, dengan design unik dimana pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai bisnis, produk, dan update perusahaan. Konsep virtual event ini akan mendukung komunitas untuk tetap aman dan nyaman selama mengikuti sesi pelatihan dari rumah.

Pada kesempatan ini, Herbalife Nutrition juga meluncurkan produk terbaru, di antaranya adalah Collagen Plus Powder dan Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet yang semakin melengkapi rangkaian produk nutrisi perusahaan. Collagen Plus Powder mengandung kolagen ikan terhidrolisis, vitamin C, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B6, biotin, seng, tembaga, koenzim Q10 sehingga dapat membantu memelihara kesehatan kulit. Sementara Multivitamin, Mineral & Herbal Tablet mengandung 23 jenis vitamin dan mineral yang penting bagi tubuh. Produk ini dilengkapi dengan vitamin A, C dan E sebagai antioksidan, serta vitamin B dan herbal yang dapat berfungsi sebagai suplementasi vitamin dan mineral.

“Herbalife Nutrition Indonesia bersama dengan member independen sebagai mitra bisnis utama perusahaan terus memiliki komitmen yang kuat untuk mengkampanyekan gaya hidup sehat dan aktif melalui asupan nutrisi yang seimbang dan aktivitas fisik yang teratur. Kedepannya kami akan terus memperbanyak kegiatan yang bermanfaat serta menginspirasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengonsumsi asupan nutrisi yang baik untuk menunjang kesehatan secara umum," ujar Andam. (RO/A-1)