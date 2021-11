Daftar Peraih Anugerah People of The Year 2021 Metro TV

Metro TV memberikan penghargaan kepada sosok-sosok tangguh yang memerangi covid-19 dalam People of The Year 2021. Terdapat sembilan kategori dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Metro TV itu.



Sebanyak sembilan kategori itu, yakni Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment & Education, Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, dan Best Governor for E-Gov & Digital Innovation.



Berikutnya, Innovative Governmental Organization, Patron of Development Partnership, Corporation Participation Against Pandemic, serta Scientific Breakthrough Against Pandemic. Terakhir, Lifetime Achievement.

Berikut daftar peraih People of The Year 2021:

1. Best Governor for Inclusive Economic Growth, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan.

2. Best Governor for Empowerment & Education, yakni Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

3. Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, yakni Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

4. Best Governor for E-Gov & Digital Innovation, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

5. Innovative Governmental Organization, yakni Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

6. Patron of Development Partnership, yakni Gusdurian, Kawal Covid19, dan Rumah Zakat.

7. Corporation Participation Against Pandemic, yakni PT Kalbe Farma Tbk, TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), dan Grahasari Suryajaya.

8. Scientific Breakthrough Against Pandemic, yakni salah satu pemilik hak paten vaksin AstraZeneca Carina Citra Dewi Joe; penggagas ventilator portabel Vent-I Syarief Hidayat dan tim; serta PeduliLindungi yang mencakup Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Telkom.

9. Lifetime Achievement dianugerahkan kepada almarhum mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar. Penerimaan anugerah diwakili keponakan Artidjo, Adi Sultan.

Ketua Dewan Juri People of The Year 2021 Don Bosco Selamun mengatakan seluruh tokoh telah berjibaku melawan virus berbahaya itu. Kinerja mereka di atas rata-rata, bekerja dengan cerdas, dan tanpa lelah menyelamatkan masyarakat.

Penerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pengambil keputusan, pemerintah, ilmuwan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga perusahaan. "Mereka ditemukan melalui penelusuran yang tidak mudah," papar Presiden Direktur Metro TV itu. (Ten/OL-12)