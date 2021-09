Komit Hadirkan Berbagai Produk Kecantikan untuk Perempuan Indonesia

TIDAK dimungkiri bahwa industri kecantikan di Indonesia semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah brand lokal pun telah banyak bermunculan dan turut serta dalam meramaikan pasar kosmetik dan kecantikan Tanah Air dengan berbagai produk mereka.

Salah satu brand lokal yang tengah berkembang adalah Y.O.U. Untuk menunjukan eksistensinya mereka pun berpartisipasi dalam kampanye Shopee 10.10 Brands Festival dan menghadirkan beragam pilihan produk kecantikan dengan penawaran terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan.

Baca juga: Sasar Anak Muda, Brand Lokal Mampu Bertahan di Tengah Pandemi

“Perkembangan industri kecantikan saat ini, sedikit banyak telah dipengaruhi oleh produk kecantikan dari kalangan brand lokal. Kami sebagai salah satu brand kecantikan lokal ikut berpartisipasi dengan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk-produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan kulit masyarakat Indonesia. Melalui kerja sama dengan Shopee dalam kampanye Shopee 10.10 Brands Festival ini, kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat akan produk kecantikan dapat terus terpenuhi dengan berbagai produk yang aman dan berkualitas,” ujar PR and Marketing Communication Director Y.O.U, Dickson Leo.

Dalam memeriahkan Shopee 10.10 Brands Festival, Y.O.U akan memberikan berbagai penawaran menarik. Agar pengguna bisa mempersiapkan diri untuk menikmati kemeriahan Shopee SBD bersama Y.O.U, berikut rekomendasi produk Y.O.U yang bisa ditemukan seperti, Y.O.U Golden Age Refining Serum, Y.O.U The Gold One Rouge Velvet Matte Lip Cream, Y.O.U The Radiance White Essential Toner, dan Y.O.U Colorland – Focus On Me Eyeshadow.

“Brand kecantikan lokal saat ini kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, mengingat berbagai inovasi yang diciptakan serta partisipasinya dalam perkembangan industri kecantikan di Indonesia sekarang. Oleh karena itu, kami senang dapat bekerjasama dengan brand kecantikan lokal inovatif seperti Y.O.U dalam kampanye Shopee 10.10 Brands Festival, yang mana sejalan dengan tujuan kami untuk menemani masyarakat Indonesia dalam melakukan pembelian produk kecantikan lokal original dari rumah," cetus Head of Brands Management & Digital Products Shopee Indonesia, Daniel Minardi.



"Kami pun mendukung keberlangsungan dan potensi yang dimiliki oleh Y.O.U serta brand kecantikan lokal lainnya melalui fitur #ShopeePilihLokal. Fitur ini merupakan wadah khusus produk lokal unggulan untuk mendorong dukungan pembeli terhadap brand dan UMKM lokal melalui promosi dan diskon menarik. Kami pun berharap kedepannya dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap produk lokal unggulan seperti Y.O.U, serta kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam pergerakan perekonomian Indonesia,” lanjutnya.

Selama satu hari penuh pada Shopee Super Brand Day Y.O.U di tanggal 24 September 2021, pengguna Shopee dapat menikmati serangkaian penawaran untuk berbagai produk Y.O.U, mulai dari diskon s/d 70%; hadiah gratis dengan minimal pembelian Rp 120.000, berupa YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic dan YOU The Gold One Dual Dramatic Volume Mascara; serta bundle eksklusif hemat hingga Rp 430.000, antara lain Golden Age Special Glowing Complete Bundle, The Radiance White Complete Bundle, Colorland Face and Lip Complete Set Bundle, dan AcnePlus Series 4-in-1 Bundle.

Sepanjang kampanye Shopee 10.10 Brands Festival, pengguna dapat menemukan penawaran tanpa henti dari koleksi brand-brand ternama tiap harinya hingga 10 Oktober. Dengan berbelanja sepanjang kampanye berlangsung, pengguna juga memiliki kesempatan untuk memenangkan grand prize berupa Mobil Tesla 3! Jangan lupa untuk menikmati rangkaian promo kampanye 10.10 dan dapatkan tiket emas yang dapat ditukar dengan Tesla 3. (RO/A-1)