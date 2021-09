95 Persen Penduduk Indonesia Kekurangan Serat

Serat merupakan salah satu elemen penting untuk kesehatan kita. Dari fakta yang ada, 95% orang Indonesia kekurangan konsumsi serat, setiap harinya, mereka hanya konsumsi sekitar 27% (8gr dari 30gr anjuran harian) kebutuhan serat harian dari makanan sehari-hari. Gaya hidup, terutama pola makan yang tidak seimbang serta rendah serat dapat berujung pada sistem pencernaan yang tidak sehat, sehingga berdampak serius terhadap kondisi kesehatan kita.

Hal ini juga dirasakan oleh beberapa ikon gaya hidup seperti Patricia Gouw, Nazla Alifa, dan Tantri Namirah. Mereka dikenal sebagai publik figur serta content creator, yang memiliki gaya hidup yang modern dengan segudang kegiatan yang padat. Apa rahasia mereka dalam menjawab tren hidup sehat dan untuk mencukupi kebutuhan serat, sehingga mereka selalu tampil sehat, percaya diri dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari?

Ternyata, mereka baru-baru ini telah dipercaya oleh PT Amerta Indah Otsuka sebagai Brand Ambassador, dan diberikan kesempatan untuk mencoba Fibe Mini, minuman dalam kemasan siap saji (Ready to Drink) kaya serat pertama dan satu-satunya di Indonesia yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan serat sehari-hari.

Fibe Mini memiliki fungsi utama yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan serat harian, guna menjaga kesehatan pencernaan. Tidak hanya kandungan serat yang tinggi 6000mg (6gr) di setiap kemasannya, Fibe Mini juga memberikan rasa yang enak dan menyegarkan, juga kemudahan untuk memenuhi kebutuhan serat harian dengan cara yang praktis, siap saji langsung minum. Mengonsumsi Fibe Mini setiap hari akan memberikan manfaat yang menyeluruh terhadap kesehatan kita.

Dr. Marya Haryono, MGizi, Sp.GK, FINEM., sebagai dokter spesialis gizi mengatakan, “Manfaat serat bagi tubuh manusia sangat penting; diantaranya adalah membantu menjaga proses pencernaan yang baik, membantu kendalikan kadar gula darah, memberikan rasa kenyang, membantu mengendalikan kadar kolesterol sehingga secara tidak langsung menjaga fungsi jantung yang sehat. Serat yang cukup juga akan membantu kerja bakteri baik. Jika dikonsumsi rutin sebagai bagian dari asupan nutrisi sehari-hari, maka serat juga membantu mengurangi risiko kanker usus besar. Namun sayangnya konsumsi serat sebagian orang belum terpenuhi sesuai yang dianjurkan.”

Pada acara peluncuran resmi Fibe Mini, Stephanie Lisman selaku Head of Marketing Supplement PT Amerta Indah Otsuka juga menuturkan, “Dengan perspektif yang selalu mengedepankan konsumen, Otsuka Group meluncurkan Fibe Mini yang diciptakan bukan hanya untuk manfaat kesehatannya saja, tetapi juga memastikan bahwa minuman ini memiliki rasa yang sangat enak dan menyegarkan sehingga masyarakat mau mengonsumsinya setiap hari. Kami ingin menciptakan kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi cukup serat (Fiber) setiap hari demi kesehatan mereka. Pastinya dengan Fibe Mini, an easy and delicious daily fiber drink.” (OL-12)