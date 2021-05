Berbagi Kecerian dan Kebahagiaan di Bulan Ramadan

BAGI umat Muslim, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Setiap amal dan perbuatan baik yang kita buat akan dilipatgandakan pahalanya di bulan ini. Itu sebabnya, umat Muslim memanfaatkan bulan ini untuk berbuat kebaikan.

Hal itu pula yang dilakukan Qnet. Mereka melakukan kegiatan amal dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat, komunitas dan yayasan untuk membantu mereka merayakan perayaan hari Lebaran. Sebanyak 1.000 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, kopi, teh, kecap, dan susu dibagikan di sejumlah kota di Bali, Surabaya dan sekitarnya, serta Jabodetabek.

Baca juga: Kuliner Sembari Menikmati Konsep Hijau di Lumida

“Khusus di Indonesia, kami membagikan 1.000 paket sembako yang disebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya dan Bali. Sembako itu dibagikan kepada yayasan pengajian, guru ngaji, santri santriwati, ojek online, para pemulung, para pedagang kaki lima dan masyarakat lain yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya dan Bali. Qnet ingin hadir dalam perayaan hari kemenangan dan ikut membantu memeriahkan kebahagiaan dan kecerian di rumah mereka,” tegas CEO Qnet, Malou Caluza dalam siaran persnya.

Malou Caluza menambahkan bahwa pandemi covid-19 yang belum berakhir membuat sebagian besar masyarakat mengalami kemunduran ekonomi. Banyak orang yang kehilangan pendapatan dan hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Qnet ingin melakukan sedikit yang kami bisa untuk membawa kegembiraan dan keceriaan bagi mereka dan keluarganya karena itulah yang paling membutuhkannya selama bulan suci ini.

“Filosofi Qnet tentang RYTHM, singkatan dari 'Raise Yourself To Help Mankind' adalah kekuatan pendorong perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan orang dan komunitas sehingga mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan diri dan membuat perbedaan. Kami berharap dengan tetap setia pada semangat RYTHM dan terus memberikan kembali kepada mereka yang membutuhkan, kami dapat memberikan dampak positif yang langgeng di hati banyak orang,” tambah Caluza.

Salah satu perwakilan penerima santunan, H.Arifin Rusdi, S.PDI.M.Pd Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin dari Yayasan Baitul Muttaqin mengatakan bahwa 100 paket sembako dari Qnet sudah dibagikan langsung kepada para penerima. "Kami bersyukur atas kepedulian Qnet terhadap para mubalihg mibalighot serta para guru ngaji yang dengan bantuan paket sembakonya sangat membantu. Ini keteladanan yang perlu dicontoh."

"Selain di Indonesia, kami melakukan kegiatan pembagian paket sembako ini di negara-negara lainnya di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. Qnet telah bekerja dengan berbagai program dan organisasi komunitas selama dekade terakhir untuk memberikan bantuan kepada yang rentan, seperti selama lockdown global yang terjadi tahun lalu," ujar Malou Caluza lagi.

"Qnet menjangkau banyak komunitas yang terkena dampak untuk memberikan dukungan dan melaksanakan proyek bantuan untuk meringankan beban mereka. Misalnya, menyediakan beberapa unit produk pemurni udara dan pemurni air HomePure andalan mereka ke rumah sakit dan stasiun medis di Dubai dan Maroko untuk menjaganya tetap aman dan sehat," lanjutnya. (RO/A-1)