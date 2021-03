Rumah Kisah dan KidsLoop Kerja Sama Gerakkan Pembelajaran Global

Penyedia konten Islami modern di Indonesia, Rumah Kisah, akan memanfaatkan sistem pengajaran dan kelas berbasis cloud milik KidsLoop untuk menggerakkan pembelajaran global bagi pengajar preschool dan K-12, serta untuk orang tua muslim. Kerja sama ini diharapkan segera menjadi solusi bagi pasar K-12 muslim di Indonesia yang jumlahnya melebihi 55 juta pelajar.

Rumah Kisah adalah perusahaan konten Islami pertama dengan visi menghidupkan kembali Siroh Nabawiyah dan sejarah Islami untuk generasi muda Muslim Indonesia. Pembuatan konten dengan menggabungkan seni, teknologi, dan audio berkualitas ditujukan untuk membuat “theater of the mind”, menggaris bawahi kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan Islami melalui drama audio dan buku cerita yang menceritakan kisah dan perjalanan penting.

KidsLoop, perusahaan EduTech global terdepan yang memiliki misi untuk menghadirkan kesempatan belajar bagi setiap anak dan mentransformasi dunia pendidikan melalui gagasan baru dalam belajar, saat ini sedang memperluas jangkauannya ke Indonesia.

Dengan kehadirannya di 30 negara, KidsLoop kini hadir di salah satu pasar edukasi dengan perkembangan tercepat di dunia dan dengan bangga mengumumkan kerja sama strategis dengan Rumah Kisah dalam menjadi pelopor pasar pelajaran Islami digital yang sedang berkembang pesat.

Rumah Kisah dan KidsLoop akan bekerja sama dan memadukan kekuatan masing-masing dalam mengembangkan dan mempercepat penyediaan dan produksi pelajaran dan materi Islami yang adaptif. Kedua perusahaan akan bekerja bersama dalam membantu sekolah, guru, dan orang tua murid dalam menyediakan pengalaman unik bagi pelajar Muslim di Indonesia.

Proses ini dapat menghemat biaya dalam meningkatkan pembelajaran asinkron yang sudah ada dengan didukung informasi berbasis data. "Bekerja bersama KidsLoop membantu kami mempermudah proses transformasi digital untuk sekolah, pengajar, dan orang tua. Ini adalah upaya kami dalam menanggapi permintaan pasar dan juga berfungsi untuk memperluas jaringan kami yang sudah ada," ungkap Yuda Wirafianto, CEO dari Rumah Kisah melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu (6/3).

"Sebagai penerbit konten Islami yang berfokus untuk memodernisasi sistem produksi kami, kerja sama ini akan mempercepat proses inovasi dan menyediakan solusi belajar cerdas yang dibutuhkan di ranah pembelajaran Islami. Sebagai bisnis, kami sedang menjalani masa perkembangan dan inovasi yang cepat, berpusat di penyediaan layanan dan nilai berkualitas bagi sekolah, pengajar, dan pelajar serta menyediakan pengalaman belajar yang positif," sebut CEO KidsLoop, David Roberts.

"Kami antusias dalam memulai perjalanan kolaborasi bersama Rumah Kisah. Mereka memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan regional yang dapat menjadi landasan dalam menjalin hubungan penting di Indonesia dan memungkinkan kami untuk terus berkembang karena kami sadar akan potensi di industri pendidikan Islami dan pendidikan Indonesia. Kami juga sangat antusias untuk memanfaatkan kerja sama global KidsLoop dalam mendistribusikan konten Rumah Kisah yang disetujui secara agama untuk pelajar muda Islami global," tutupnya.