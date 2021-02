Stay, Eat, and Love: Momen Perayaan Hari Valentine dari Artotel

UNTUK merayakan Valentine 2021, ARTOTEL Group memberikan penawaran paket menginap yang digabungkan dengan promosi makanan dan minuman dengan nama 'STAY, EAT, and LOVE'.



Selama bulan Februari semua properti yang dikelola oleh ARTOTEL Group menawarkan paket menginap yang menarik melalui situs resmi ARTOTEL Group, www.artotelgroup.com. Sedangkan untuk properti baru ARTOTEL group yaitu Tijili Benoa ARTOTEL Curated bisa langsung mengunjung situs hotel Tijili di www.tijilihotels.com/benoa dengan periode booking hanya sampai 14 February 2021. Pada periode ini para tamu dapat menikmati STAY, EAT, and LOVE yang berlaku pada tanggal 13-15 Februari 2021 mulai dari harga Rp650.000 per malam, di mana tamu akan langsung mendapatkan:

• 2 malam menginap

• Sarapan pagi untuk dua orang

• Pilihan untuk menikmati Set Menu spesial untuk dua orang.



Khusus untuk Food & Beverage, ‘’ EAT, LOVE, and PROSPER’’ merupakan program yang ditawarkan kepada para tamu untuk merayakan Valentine bersama keluarga, pasangan, atau kolega di restoran dan bar yang berada di properti Tijili Benoa ARTOTEL Curated, pada tanggal 14 Februari 2021.



Warung Bamboo-Restoran Tepi Pantai Tijili Benoa ARTOTEL Curated menyediakan beberapa menu untuk promo EAT, LOVE, and PROSPER. Seperti:

• Bali Summer Roll (Mixed cilantro, chinese celery, mint leaf, thai basil, pineapple, rice noodle, cucumber and shrimp served with chili dipping sauce)

• Prawn Bisque (Ticked prawn soup garnish with cream, lemongrass, croutons, spring onion served with guacamole and prawn)

• Tuna Steak (Grilled fresh tuna with lemon butter sauce served with polenta cake sautéed asparagus and garnish with fresh dill)

• Wild Chicken (Roasted wild chicken with gravy served with sautéed vegetables, mashed potatoes and garnish with sage leaf)

• Chocolate Panna Cota served with mango sauce.



Yulia Maria, Direktur Pemasaran dan Komunikasi ARTOTEL Group mengatakan, “Melalui Program Stay, Eat, & Love, kami ingin menyediakan tempat dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ingin merayakan momen Hari Raya Valentine meskipun di tengah situasi yang masih dibatasi kegiatan sosial. Dengan keyakinan bahwa properti ARTOTEL Group selalu menjalankan protokol kesehatan yang baik dan telah memiliki sertifikat CHSE dari Kementrian Pariwisata Indonesia, kami berharap Program Stay, Eat, dan Love dapat memberikan sebuah momen perayaan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi para tamu kami." (RO/OL-10)