Cinta Sudah Lewat: Lirik, Chord, dan Makna di Balik Lagu Kahitna

Lagu Cinta Sudah Lewat dari Kahitna adalah salah satu karya masterpiece yang dirilis pada tahun 2003. Lagu ini menjadi bagian dari album dengan judul yang sama dan menandai debut vokalis baru mereka, Mario Ginanjar. Dengan lirik yang penuh emosi dan melodi yang menyentuh, lagu ini menceritakan kisah cinta yang terpaksa berakhir karena keterikatan salah satu pihak, mungkin karena perjodohan atau komitmen lain. Dalam artikel ini, kita akan membahas cinta sudah lewat makna, lirik lengkap, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini.

Makna di Balik Lagu Cinta Sudah Lewat

Cinta sudah lewat makna yang terkandung dalam lagu ini adalah tentang perjuangan seseorang untuk merelakan cinta yang telah berlalu. Liriknya menggambarkan perasaan kehilangan, penyesalan, dan penerimaan bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki seseorang secara fisik. Baris seperti "tanpamu cinta tak berarti" dan "bila memang cinta tak harus selalu miliki" menunjukkan bahwa meskipun cinta itu nyata, terkadang kita harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintai tidak bisa bersama kita. Lagu ini menyampaikan pesan universal tentang cinta yang tulus namun terhalang oleh keadaan, membuatnya sangat relevan bagi banyak pendengar.

Lirik dan Chord Lagu Cinta Sudah Lewat

Berikut adalah lirik lengkap dan chord gitar untuk lagu Cinta Sudah Lewat dari Kahitna. Chord ini menggunakan kunci dasar D, yang cocok untuk pemula maupun pemain gitar berpengalaman.

[Intro]D G D AmD G[Verse 1]D GKadang ingin aku bertemuEm ADan berbagiDWaktu yang terlaluiAm G# GSukar tuk sadariEm AKu tak boleh mengingini[Chorus]D Bm EmTanpamu cinta tak berartiA G F#m BCinta sudah lewatEm ATak kukira kan beginiD Bm EmMengapa harus kau terikatA G F#m BMeski tlah terucapEm A D AmHanya aku yang ada di hatimu[Verse 2]D GPernah kucoba menyisihkanEm ANamun hatiDTak rela tuk akuiAm G# GKenyataan yang ada kasihEm AKau tak mungkin ada di sini[Chorus]D Bm EmTanpamu cinta tak berartiA G F#m BCinta sudah lewatEm ATak kukira kan beginiD Bm EmMengapa harus kau terikatA G F#m BMeski tlah terucapEm A D CHanya aku yang ada di hatimu[Bridge]F EmBila memang cinta tak harusF GSelalu miliki namun nyataEm FNyata mudah melupakan[Chorus Over]F Dm GmTanpamu semua tak berartiC Bb Am DCinta sudah lewatGm CTak kukira kan beginiF Dm GmMengapa harus kau terikatC Bb Am DMeski tlah terucapGm F Bb C FHanya aku yang ada di hatimu[Interlude]Dm Gm C Bb Am DGm CF Dm GmMengapa harus kau terikatC Bb Am DMeski tlah terucapGm CHanya aku yang ada di hatimuBb Gm FHanya aku yang slalu di hatimu[Outro]F Dm Gm Bb F

Fakta Menarik di Balik Lagu Cinta Sudah Lewat

Debut Mario Ginanjar: Lagu ini menjadi penanda perubahan besar dalam sejarah Kahitna, karena memperkenalkan Mario Ginanjar sebagai vokalis baru. Suaranya yang lembut dan penuh emosi memberikan warna baru pada lagu ini.

Lagu ini menjadi penanda perubahan besar dalam sejarah Kahitna, karena memperkenalkan Mario Ginanjar sebagai vokalis baru. Suaranya yang lembut dan penuh emosi memberikan warna baru pada lagu ini. Dirilis pada 2003: Lagu ini merupakan bagian dari album keenam Kahitna yang berjudul Cinta Sudah Lewat, dirilis oleh label Musica Studio’s.

Dirilis pada 2003: Lagu ini merupakan bagian dari album keenam Kahitna yang berjudul Cinta Sudah Lewat, dirilis oleh label Musica Studio's. Penulis Lagu: Lagu ini diciptakan oleh Yovie Widianto, pendiri Kahitna, yang dikenal sebagai maestro lagu-lagu cinta di Indonesia.

Genre Musik: Mengusung perpaduan pop dan jazz khas Kahitna, lagu ini memiliki melodi yang mudah diingat dan cocok untuk dinyanyikan bersama.

Tema Universal: Lirik lagu ini menggambarkan situasi yang sering dialami banyak orang, yaitu kehilangan cinta karena faktor eksternal seperti perjodohan atau komitmen lain, membuatnya tetap relevan hingga kini.

Mengapa Lagu Ini Tetap Populer?

Lagu Cinta Sudah Lewat tetap digemari karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang menyentuh hati. Kombinasi chord yang mudah dimainkan juga membuat lagu ini sering dinyanyikan oleh para musisi pemula. Selain itu, cinta sudah lewat makna yang terkandung dalam lagu ini memberikan penghiburan bagi mereka yang pernah mengalami patah hati atau kehilangan cinta. Kahitna berhasil menciptakan karya yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga mampu membangkitkan emosi pendengarnya.

Cara Memainkan Chord Cinta Sudah Lewat

Untuk memainkan lagu ini, pastikan gitar Anda disetel dengan tuning standar (E A D G B E). Chord dasar seperti D, G, Em, dan A cukup mudah untuk pemula. Jika Anda ingin menyesuaikan nada, gunakan capo untuk menyesuaikan dengan suara Anda. Dengarkan lagu aslinya untuk memahami ritme dan tempo, terutama pada bagian bridge yang memiliki perubahan kunci ke F.

Dengan memahami cinta sudah lewat makna, lirik, dan chord-nya, Anda bisa lebih mengapresiasi keindahan lagu ini.