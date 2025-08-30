Makna Lagu Romantic Homicide d4vd: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Freepik.com)

Lagu Romantic Homicide oleh d4vd telah mencuri perhatian banyak penggemar musik dengan melodi yang santai namun penuh emosi. Lagu ini bukan hanya enak didengar, tetapi juga menyimpan makna mendalam tentang patah hati dan perjuangan emosional. Dalam artikel ini, kita akan membahas makna lagu Romantic Homicide, liriknya, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya.

Makna Lagu Romantic Homicide: Kisah Patah Hati yang Mendalam

Romantic Homicide menceritakan tentang perasaan sakit hati seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Penyanyi, d4vd, menggambarkan kekecewaan dan kebencian yang muncul akibat perpisahan yang menyakitkan. Dalam liriknya, ia mengungkapkan perasaan ditinggalkan oleh seseorang yang tak lagi peduli, meskipun ia masih berjuang untuk mempertahankan hubungan. Baris seperti "In the back of my mind, you died" menunjukkan bagaimana sang tokoh utama akhirnya "membunuh" kenangan tentang kekasihnya dalam pikirannya sebagai bentuk penerimaan dan perjuangan untuk move on.

Makna lagu ini terasa sangat emosional karena menggambarkan sisi gelap cinta: dari rasa takut, kecewa, hingga kebencian yang muncul setelah patah hati. Lagu ini mengajak pendengar untuk merasakan gejolak batin yang kompleks, menjadikannya salah satu lagu indie yang sangat relatable.

Lirik Lagu Romantic Homicide dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lagu Romantic Homicide beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami maknanya lebih dalam:

[Verse 1]I'm scared, it feels like you don't careAku takut, rasanya kau tak lagi peduliEnlighten me, my dearJelaskan padaku, sayangkuWhy am I still here, oh?Mengapa aku masih di sini?I don't mean to be complacent with the decisions you madeAku tak bermaksud berpuas diri dengan keputusanmuBut why?Tapi mengapa?[Chorus]In the back of my mindDi dalam benakkuYou diedKau telah matiAnd I didn't even cry, no, not a single tearDan aku bahkan tak menangis, tak ada setetes air mataAnd I'm sick of waiting patientlyDan aku lelah menunggu dengan sabarFor someone that won't even arriveUntuk seseorang yang tak kunjung datang

Lirik ini menunjukkan betapa dalamnya luka emosional yang dirasakan tokoh utama, namun juga keputusannya untuk akhirnya melepaskan dan melanjutkan hidup.

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut adalah chord gitar sederhana untuk Romantic Homicide yang cocok untuk pemula:

[Verse]Fmaj7 Cmaj7I'm scared, it feels like you don't careFmaj7 Cmaj7Enlighten me, my dearFmaj7 Cmaj7Why am I still here, oh?Fmaj7 Cmaj7I don't mean to be complacent with the decisions you madeFmaj7 Cmaj7But why?[Chorus]Fmaj7In the back of my mindCmaj7You diedFmaj7And I didn't even cry, no, not a single tearCmaj7And I'm sick of waiting patientlyFmaj7 Cmaj7For someone that won't even arrive

Chord ini menggunakan pola sederhana dengan Fmaj7 dan Cmaj7, sehingga mudah dimainkan bahkan oleh pemula. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar untuk mendapatkan nada yang pas!

Fakta Menarik di Balik Lagu Romantic Homicide

Ada beberapa fakta unik tentang Romantic Homicide yang membuat lagu ini semakin menarik:

Dirilis pada 2022: Lagu ini dirilis pada 20 Juli 2022 sebagai bagian dari album Petals to Thorns oleh d4vd.

Lagu ini dirilis pada 20 Juli 2022 sebagai bagian dari album oleh d4vd. Viral di TikTok: Romantic Homicide menjadi salah satu lagu yang sangat populer di TikTok, dengan jutaan pengguna menggunakan lagu ini sebagai latar video emosional.

menjadi salah satu lagu yang sangat populer di TikTok, dengan jutaan pengguna menggunakan lagu ini sebagai latar video emosional. Diproduksi di Lemari: Uniknya, d4vd merekam lagu ini menggunakan ponselnya di dalam lemari kakaknya untuk mendapatkan akustik yang alami.

Uniknya, d4vd merekam lagu ini menggunakan ponselnya di dalam lemari kakaknya untuk mendapatkan akustik yang alami. Produser dari Indonesia: Lagu ini diproduseri oleh Darmawan, seorang produser asal Indonesia, yang turut mengangkat nama Indonesia di kancah musik internasional.

Lagu ini diproduseri oleh Darmawan, seorang produser asal Indonesia, yang turut mengangkat nama Indonesia di kancah musik internasional. Prestasi Global: Lagu ini berhasil masuk ke peringkat 12 di Billboard’s Hot Rock and Alternative chart dan mendapatkan hampir satu juta streaming global setiap hari.

Mengapa Romantic Homicide Begitu Populer?

Kombinasi melodi yang santai, lirik yang puitis, dan makna lagu Romantic Homicide yang mendalam membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Lagu ini tidak hanya cocok untuk didengarkan saat sedang galau, tetapi juga mengajak pendengar untuk merenungi pengalaman patah hati mereka sendiri. Ditambah lagi, kesederhanaan chord gitarnya membuat lagu ini mudah dimainkan oleh musisi pemula.

Kesimpulan

Romantic Homicide oleh d4vd adalah lagu yang sempurna untuk kamu yang ingin merasakan emosi mendalam sekaligus belajar memainkan lagu dengan gitar. Makna lagu ini tentang patah hati, perjuangan emosional, dan proses move on sangat relatable, terutama bagi generasi muda. Dengan lirik yang menyentuh dan fakta menarik di balik penciptaannya, lagu ini layak menjadi salah satu favorit di playlist kamu.