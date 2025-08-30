Makna Lagu White Ferrari: Chord, Lirik, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok Soundcloud)

LAGU White Ferrari karya Frank Ocean adalah salah satu karya masterpiece dari album Blonde (2016). Lagu ini tidak hanya memikat dengan melodi R&B/Soul yang lembut, tetapi juga menyimpan makna mendalam tentang cinta, kehilangan, dan nostalgia. Artikel ini akan mengulas makna lagu White Ferrari, menyediakan chord yang mudah dimainkan, lirik lengkap, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di gitar!

Makna Lagu White Ferrari: Refleksi Cinta dan Nostalgia

Makna lagu White Ferrari berpusat pada perjalanan emosional seseorang yang merenungkan hubungan masa lalu. Frank Ocean menggunakan simbol "Ferrari putih" untuk menggambarkan momen indah namun fana dalam sebuah hubungan. Liriknya yang puitis mencerminkan perasaan keterasingan, kerinduan, dan kenangan yang masih membekas. Bagi banyak penggemar, lagu ini seperti napak tilas cinta muda yang penuh kebingungan, keintiman, dan penyesalan lembut.

Lagu ini juga mengeksplorasi tema keabadian cinta meskipun hubungan telah berakhir. Frasa seperti "I care for you still and I will forever" menunjukkan kesetiaan emosional yang tetap ada, bahkan ketika waktu dan jarak memisahkan. Suasana introspektif lagu ini diperkuat oleh melodi yang tenang, membuat pendengar ikut larut dalam nostalgia.

Lirik Lagu White Ferrari dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu White Ferrari beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu kamu memahami maknanya lebih baik:

Bad luck to talk on these ridesSial berbicara di perjalanan iniMind on the road, your dilated eyes watch the clouds floatPikiran di jalan, matamu yang melebar melihat awan mengapungWhite Ferrari, had a good timeFerrari putih, waktu yang menyenangkan(Sweet sixteen, how was I supposed to know anything?)(Manis di usia 16, bagaimana aku bisa tahu sesuatu?)I let you out at CentralAku menurunkanmu di CentralI didn't care to state the plainAku tidak peduli untuk sekadar mengungkapkan yang jelasKept my mouth closed, we're both so familiarAku tetap diam, kita berdua sangat terbiasaWhite Ferrari, good timesFerrari putih, waktu yang menyenangkanStick by me, close by meTetaplah bersamaku, dekat dengankuYou were fine, you were fine hereKamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja di siniThat's just a slow bodyItu hanya tubuh yang lambatYou left when I forgot to speakKamu pergi saat aku lupa berbicaraSo I text the speech, lesser speeds, Texas speed, yesJadi aku mengetik pesan, kecepatan lebih lambat, kecepatan Texas, yaI care for you still and I will foreverAku masih peduli padamu dan akan selamanyaThat was my part of the deal, honestItu bagian dari kesepakatanku, jujurWe got so familiarKita sudah sangat terbiasaSpending each day of the year, White Ferrari, good timesMenghabiskan setiap hari dalam setahun, Ferrari putih, waktu yang menyenangkanIn this life, in this lifeDalam hidup ini, dalam hidup iniOne too many yearsTerlalu banyak tahunSome tattooed eyelids on a faceliftBeberapa kelopak mata bertato pada operasi wajahMind over matter is magic, I do magicPikiran atas materi adalah sihir, aku melakukan sihirIf you think about it, it'll be over in no timeJika kau memikirkannya, itu akan berakhir dalam sekejapAnd that's lifeDan itulah hidupI'm sure we're taller in another dimensionAku yakin kita lebih tinggi di dimensi lainYou say we're small and not worth the mentionKau bilang kita kecil dan tak layak disebutYou're tired of movin', your body's achin'Kau lelah bergerak, tubuhmu sakitWe could vacay, there's places to goKita bisa berlibur, ada tempat untuk dikunjungiClearly, this isn't all that there isJelas ini bukan segalanyaBut we're so okay here, we're doing fineTapi kita baik-baik saja di sini, kita baik-baik sajaPrimal and nakedPrimordial dan telanjangYou dream of walls that hold us in prisonKau bermimpi tentang dinding yang menahan kitaIt's just a skull, least that's what they call itItu hanya tengkorak, setidaknya begitu mereka menyebutnyaAnd we're free to roamDan kita bebas berkeliaran

Chord Gitar White Ferrari (Mudah untuk Pemula)

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk White Ferrari yang cocok untuk pemula. Transpose ke nada yang nyaman untukmu!

[Verse 1]C GBad luck to talk on these ridesAm FMind on the road, your dilated eyes watch the clouds floatC GWhite Ferrari, had a good timeAm F(Sweet sixteen, how was I supposed to know anything?)[Chorus]C GStick by me, close by meAm FYou were fine, you were fine hereC GThat's just a slow bodyAm FYou left when I forgot to speak[Bridge]F GIn this life, in this lifeAm COne too many yearsF GSome tattooed eyelids on a faceliftAm CMind over matter is magic, I do magic

Chord ini disederhanakan agar mudah dimainkan. Kamu bisa menyesuaikan strumming pattern sesuai gaya bermainmu!

Fakta Menarik di Balik Lagu White Ferrari

Selain makna lagu White Ferrari, ada beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini semakin istimewa:

Dirilis pada 2016: Lagu ini merupakan bagian dari album Blonde, dirilis pada 20 Agustus 2016, dan menjadi trek ke-14 dari 17 lagu di album tersebut.

Lagu ini merupakan bagian dari album Blonde, dirilis pada 20 Agustus 2016, dan menjadi trek ke-14 dari 17 lagu di album tersebut. Produser Berbakat: Lagu ini diproduseri oleh Om’Mas Keith, Jon Brion, dan Frank Ocean sendiri, dengan kontribusi penulisan dari Kanye West dan Malay.

Lagu ini diproduseri oleh Om’Mas Keith, Jon Brion, dan Frank Ocean sendiri, dengan kontribusi penulisan dari Kanye West dan Malay. Inspirasi dari The Beatles: Lagu ini memiliki pengaruh dari "Here, There and Everywhere" karya The Beatles, yang terlihat dari struktur melodinya.

Lagu ini memiliki pengaruh dari "Here, There and Everywhere" karya The Beatles, yang terlihat dari struktur melodinya. 50 Versi Lagu: Frank Ocean mengaku membuat sekitar 50 versi berbeda dari White Ferrari sebelum menemukan versi final yang memberinya "kedamaian".

Frank Ocean mengaku membuat sekitar 50 versi berbeda dari sebelum menemukan versi final yang memberinya "kedamaian". Simbol Ferrari Putih: Banyak penggemar menduga "White Ferrari" adalah metafora untuk hubungan yang langka dan berharga, namun cepat berlalu seperti mobil sport.

Mengapa White Ferrari Begitu Spesial?

Lagu ini spesial karena mampu menggabungkan lirik puitis, melodi yang menyentuh, dan emosi yang mendalam. Makna lagu White Ferrari yang terbuka untuk interpretasi membuatnya relevan bagi banyak pendengar, terutama mereka yang pernah mengalami cinta yang penuh nostalgia. Frank Ocean berhasil menciptakan karya yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga mengundang refleksi tentang hidup dan hubungan.

Apakah kamu penggemar Frank Ocean? Coba mainkan chord di atas, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri makna lagu White Ferrari!