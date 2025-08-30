Cara Mendapatkan Tiket Konser eaJ Jakarta 2025 dan Rinciannya untuk Fans

Cara membeli tiket konser eaJ Park di Jakarta(Freepik)

Penyanyi Korea-Amerika, eaJ, yang juga dikenal dengan nama Jae Park, siap menggelar konser solonya di Jakarta. Konser bertajuk “The 1/9 Tour” ini akan diadakan pada 21 November 2025 di Basket Hall GBK Senayan, Jakarta.

eaJ adalah seorang solois yang sebelumnya menjadi anggota grup band DAY6. Setelah memutuskan keluar dari grup tersebut, ia kini fokus berkarier sebagai solois dan telah merilis sejumlah karya musik.

Panduan Membeli Tiket Konser eaJ Jakarta 2025

Bagi para penggemar yang ingin menyaksikan langsung konser eaJ, berikut adalah informasi penting mengenai cara membeli tiket dan rincian harga tiketnya.

Baca juga : eaJ Ikut Suarakan Keresahan Peringatan Darurat Indonesia

Menurut informasi resmi dari Instagram @rajawaliindonesia, selaku promotor, tiket konser eaJ dapat dibeli secara online melalui situs FASTicket. Penjualan tiket resmi akan dimulai pada Senin, 1 September 2025, pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya, tiket direncanakan dijual mulai Jumat, 29 Agustus 2025, namun jadwal tersebut telah diubah oleh pihak promotor dan penyanyi.

Melalui FASTicket, penggemar dapat memilih kategori tiket yang diinginkan, mengisi data diri sesuai instruksi, dan menyelesaikan pembayaran dengan metode yang tersedia.

Tiga kategori tiket yang tersedia beserta harga masing-masing adalah sebagai berikut:

CAT 1 (Standing Front Row): Rp 1.650.000

CAT 2 (Standing): Rp 1.050.000

CAT 3 (Seat Number): Rp 1.500.000

Harap dicatat, harga tiket tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10%, biaya platform 5%, serta biaya tambahan lain yang mungkin muncul selama proses transaksi. (Z-10)