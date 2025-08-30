Bradley Cooper dan Gigi Hadid Kian Mesra, Anak dan Keluarga Sudah Akrab 

Bradley Cooper dan Gigi Hadid(Dok: Situs People)

AKTOR Hollywood Bradley Cooper dan supermodel Gigi Hadid terlihat semakin mantap melangkah bersama. Meski terpaut usia 20 tahun, keduanya terlihat semakin dekat. Seorang sumber mengungkapkan kepada People bahwa pasangan ini sudah menemukan cara terbaik untuk menjaga keseimbangan antara hubungan pribadi, pekerjaan, dan keluarga.

"Jadwal mereka padat, tetapi mereka sudah menemukan ritme yang cocok untuk mereka dan anak-anak," ungkap sumber itu kepada People, Sabtu (30/8).

Dekat dengan Anak dan Keluarga

Baca juga : Rumah Pantai Taylor Swift Jadi Lokasi Pacaran Gigi Hadid dan Bradley Cooper

Masih menurut sumber yang sama, Bradley ternyata cepat akrab dengan keluarga besar Hadid. "Bradley sangat cocok dengan lingkungan keluarga dan teman-teman Gigi," jelas sumber tersebut.

"Semua orang bisa melihat betapa bahagia dan santainya Gigi bersamanya. Yolanda (ibu Gigi Hadid) khususnya memperhatikan betapa nyamannya Gigi saat bersama Bradley," sambungnya.

Disebutkan pula, kedua buah hati mereka pun akrab satu sama lain. "Khai dan Lea selalu bertemu dan rukun, membuat segalanya jauh lebih mudah," lanjutnya.

Baca juga : Rumor Asmara Gigi Hadid dan Bradley Cooper Makin Berkembang

Bradley adalah ayah dari Lea De Seine (8), hasil hubungannya dengan Irina Shayk (2015–2019). Sementara Gigi Hadid memiliki putri bernama Khai Malik (4) dari hubungannya dengan Zayn Malik sebelum berpisah pada Oktober 2021. Perbedaan usia yang cukup jauh ternyata tidak mengurangi kekuatan hubungan mereka.

"Mereka tidak terburu-buru, tetapi hubungan mereka tetap solid. Bahkan dengan pekerjaan, mereka selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Mereka suka menjaga hal-hal tetap sederhana," ucap sumber itu.

Kesederhanaan justru menjadi kunci kedekatan mereka, terkadang aktivitasnya dilalui dengan memasak di rumah pada malam hari, pergi bersama anak-anak dan teman terdekat. Sementara soal masa depan, Bradley dan Gigi juga sudah sempat membicarakan langkah selanjutnya, meski memilih untuk mengalir saja.

Isu kedekatan mereka pertama kali muncul pada Oktober 2023 setelah keduanya tertangkap makan malam bersama di West Village, New York. Kemudian, di Desember 2023, kabar bahwa mereka resmi menjalin hubungan mulai beredar, meski butuh waktu lama sebelum Bradley tampil di media sosial Gigi. Akhirnya, di Mei 2025, Bradley tampil perdana di feed Instagram Gigi saat ulang tahun Gigi yang ke-30. Dalam rangkaian unggahan itu, Gigi menyisipkan foto ciuman manis dengan sang aktor.(M-2)