Makna Lagu Mendarah Nadin Amizah: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lagu Mendarah karya Nadin Amizah adalah salah satu karya emosional yang berhasil menyentuh hati pendengar. Dirilis pada 28 Mei 2020 sebagai bagian dari album Selamat Ulang Tahun, lagu ini mengisahkan perasaan kehilangan dan kerinduan yang mendalam. Artikel ini akan membahas makna lagu Mendarah Nadin Amizah, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk kamu yang ingin memahami lagu ini lebih dalam atau memainkannya di gitar!

Makna Lagu Mendarah Nadin Amizah

Makna lagu Mendarah Nadin Amizah menggambarkan perasaan kesepian dan kerinduan akibat kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa jiwanya terpisah, seolah hidup dalam dua dunia yang berbeda. Meskipun raga ada di sini, hati tetap terpaut pada sosok yang telah pergi, baik karena jarak fisik maupun kematian. Nadin menggunakan metafora "rumah yang berbeda" untuk menggambarkan perpisahan yang tak bisa dijangkau, hanya terhubung melalui doa. Lirik seperti "bukan maaf yang kuminta, tapi peluk yang kulupa" menunjukkan keinginan untuk merasakan kembali kehangatan kasih sayang yang telah hilang.

Menurut Nadin, lagu ini ditulis untuk seseorang yang sangat berarti, namun ia sengaja tidak menyebutkan secara eksplisit siapa sosok tersebut. Hal ini membuat Mendarah terasa universal, bisa mewakili perasaan siapa saja yang pernah kehilangan orang tersayang, entah itu keluarga, teman, atau kekasih.

Lirik Lagu Mendarah – Nadin Amizah

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mendarah yang ditulis oleh Nadin Amizah dan Zulqi Lael Ramadhana:

[Intro]C EmDoo doo doo romDoo doo doo rom doo rom[Verse 1]C CM7 Am GBagaikan jiwa yang terpisahC DM7 C#M7Mati enggan hidup pun susahDM7 C#M7 DM7 Am GJiwanya t’lah lama direnggut waktuC CM7 Am GKatanya hatiku t’lah lama terbelahC DM7 C#M7Bagai cangkang kosong terpisahDM7 C#M7 DM7 Am GRagaku ada di sini tapi hatiku bersamamu[Bridge]DM7 Em7Bukan maaf yang kumintaF GTapi peluk yang kulupa[Chorus]C Em FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC Em FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaEm Dm7 CAda hati yang ku jagaEm F CNamamu jadi rahasiaDm GDalam diam kan ku bawaCMendarah[Verse 2]Em AmSetidaknya ada ceritaF FmDimana ada kamu dalamnya[Chorus]C Em FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC Em FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaEm Dm7 CAda hati yang ku jagaEm F CNamamu jadi rahasiaDm GDalam diam kan ku bawaF EmDalam diam kan ku bawaDm GDalam diam kan ku bawaCMendarah

Chord Gitar Mendarah – Nadin Amizah

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu Mendarah dengan gitar, berikut adalah chord yang mudah untuk pemula. Chord ini dimulai dari kunci C, cocok untuk pemula di tongkrongan:

Fakta Menarik di Balik Lagu Mendarah

Bagian dari Album Spesial : Lagu Mendarah termasuk dalam album Selamat Ulang Tahun, yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun Nadin ke-20 pada 28 Mei 2020. Album ini menjadi kado istimewa untuk para penggemarnya.

: Lagu termasuk dalam album Selamat Ulang Tahun, yang dirilis bertepatan dengan ulang tahun Nadin ke-20 pada 28 Mei 2020. Album ini menjadi kado istimewa untuk para penggemarnya. Soundtrack Miniseri : Lagu ini juga menjadi original soundtrack untuk miniseri Sementara, Selamanya, yang dibintangi Reza Rahadian dan Laura Basuki, menambah kesan emosional lagu ini.

: Lagu ini juga menjadi original soundtrack untuk miniseri Sementara, Selamanya, yang dibintangi Reza Rahadian dan Laura Basuki, menambah kesan emosional lagu ini. Penggunaan Metafora : Nadin dikenal dengan lirik puitisnya. Dalam Mendarah , ia menggunakan metafora seperti "jiwa yang terpisah" dan "cangkang kosong" untuk menggambarkan perasaan hampa dan kehilangan.

: Nadin dikenal dengan lirik puitisnya. Dalam , ia menggunakan metafora seperti "jiwa yang terpisah" dan "cangkang kosong" untuk menggambarkan perasaan hampa dan kehilangan. Populer di TikTok : Lagu ini kembali viral di TikTok pada 2023, banyak digunakan sebagai latar suara untuk konten emosional, memperluas jangkauan pendengarnya.

: Lagu ini kembali viral di TikTok pada 2023, banyak digunakan sebagai latar suara untuk konten emosional, memperluas jangkauan pendengarnya. Kolaborasi Keren: Lagu ini ditulis bersama Zulqi Lael Ramadhana dan diproduksi oleh Ibnu Dian, menghasilkan aransemen yang lembut namun penuh emosi.

Mengapa Lagu Mendarah Begitu Menyentuh?

Lagu Mendarah berhasil mencuri hati pendengar karena kejujuran emosi yang disampaikan Nadin Amizah. Kombinasi lirik puitis, melodi lembut, dan suara khas Nadin menciptakan pengalaman mendengarkan yang mendalam. Frasa seperti “dalam diam kan ku bawa mendarah” menunjukkan bahwa cinta dan kenangan tetap hidup dalam hati, meskipun orang yang dicintai telah pergi. Lagu ini cocok untuk kamu yang sedang merenungi kehilangan atau ingin mengenang seseorang yang spesial.

Kesimpulan

Makna lagu Mendarah Nadin Amizah adalah tentang kehilangan, kerinduan, dan cinta yang tetap terjaga meski terpisah oleh jarak dan waktu. Dengan lirik yang puitis, chord gitar yang mudah, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini menjadi salah satu karya Nadin yang paling dikenang. Dengarkan lagu ini di platform streaming favoritmu, mainkan dengan gitar, dan rasakan sendiri emosi yang disampaikan Nadin!