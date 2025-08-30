Lirik Lagu Qasidah Jilbab Putih: Chord, Makna, dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Dok Nida Ria)

Lagu qasidah Jilbab Putih dari Nasida Ria adalah salah satu lagu religi paling legendaris di Indonesia. Lirik lagu qasidah Jilbab Putih ini tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna tentang kesucian dan keimanan seorang muslimah. Artikel ini akan membahas lirik lagu, chord gitar, serta fakta menarik di balik lagu ini, cocok untuk Anda yang ingin memahami lebih dalam.

Sejarah dan Makna Lagu Jilbab Putih

Lagu Jilbab Putih diciptakan oleh H. Suhaemi, seorang seniman dan pendakwah dari Jawa Tengah. Dirilis oleh grup qasidah Nasida Ria pada album Vol. 6: Putri Beriman (1993), lagu ini menjadi sangat populer di era 1980-1990-an. Lirik lagu qasidah Jilbab Putih menggambarkan keanggunan seorang wanita muslimah yang menutup aurat dengan jilbab, melambangkan kesucian, keteguhan iman, dan kelembutan hati. Lagu ini juga menjadi ajakan lembut untuk menjaga nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari.

Lirik Lagu Qasidah Jilbab Putih

Berikut adalah lirik lengkap lagu Jilbab Putih yang mudah dinyanyikan:

Berkibar jilbabmu di setiap waktuDi sepanjang jalan ku lihat kamuGebyar jilbabmu meredam nafsuBusanamu menyejukkan kalbuPesona jilbabmu anggun di wajahmuSekilas senyummu menambah ayuKarena jilbabmu aku terpakuCermin taqwa iman di dadamu[Reff]Jilbab-jilbab putih lambang kesucianLembut hati penuh kasih teguh pendirianJilbab-jilbab putih bagaikan cahayaYang bersinar di tengah malam gelap gulitaDi balik jilbabmu ada jiwa yang taqwaDi balik senyummu tersimpan masa depan cerahBerkibar jilbabmu di setiap waktuDi sepanjang jalan ku lihat kamuGebyar jilbabmu meredam nafsuBusanamu menyejukkan kalbu

Chord Gitar Lagu Jilbab Putih

Untuk Anda yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord sederhana yang cocok untuk pemula:

[Intro] Am C Em Am G Dm Am G Am G Am[Verse]Am G AmBerkibar jilbabmu di setiap waktuAm G F DmDi sepanjang jalan ku lihat kamuAmGebyar jilbabmu meredam nafsuAmBusanamu menyejukkan kalbuAm G AmPesona jilbabmu anggun di wajahmuAm G F DmSekilas senyummu menambah ayuAmKarena jilbabmu aku terpakuAmCermin taqwa iman di dadamu[Musik] C E (2x) G Am (2x)[Reff]E G AmJilbab-jilbab putih lambang kesucianAm G F AmLembut hati penuh kasih teguh pendirianE G AmJilbab-jilbab putih bagaikan cahayaAm G F AmYang bersinar di tengah malam gelap gulitaG Am F AmDi balik jilbabmu ada jiwa yang taqwaG Am F AmDi balik senyummu tersimpan masa depan cerah[Verse]Am G AmBerkibar jilbabmu di setiap waktuAm G F DmDi sepanjang jalan ku lihat kamuAmGebyar jilbabmu meredam nafsuAmBusanamu menyejukkan kalbu

Fakta Menarik di Balik Lagu Jilbab Putih

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu Jilbab Putih dan Nasida Ria:

Pencipta Lagu : H. Suhaemi, seorang pendakwah dan musisi berbakat, menciptakan lagu ini sebagai sarana dakwah untuk mengajak wanita muslimah menutup aurat.

: H. Suhaemi, seorang pendakwah dan musisi berbakat, menciptakan lagu ini sebagai sarana dakwah untuk mengajak wanita muslimah menutup aurat. Nasida Ria : Grup qasidah modern ini dibentuk pada 1975 di Semarang oleh H. Mudrikah Zain. Mereka dikenal sebagai pelopor qasidah modern dengan alat musik seperti gitar dan keyboard.

: Grup qasidah modern ini dibentuk pada 1975 di Semarang oleh H. Mudrikah Zain. Mereka dikenal sebagai pelopor qasidah modern dengan alat musik seperti gitar dan keyboard. Popularitas : Lagu ini sering diputar saat Ramadhan, terutama menjelang buka puasa, dan tetap populer hingga kini di kalangan generasi muda.

: Lagu ini sering diputar saat Ramadhan, terutama menjelang buka puasa, dan tetap populer hingga kini di kalangan generasi muda. Regenerasi: Nasida Ria masih aktif hingga sekarang dengan anggota generasi ketiga, dan telah merilis 36 album dengan ratusan lagu.

Mengapa Lagu Ini Masih Relevan?

Lirik lagu qasidah Jilbab Putih tetap relevan karena pesannya yang universal tentang keimanan dan keanggunan. Lagu ini tidak hanya mengajarkan nilai religi, tetapi juga menginspirasi untuk menjaga akhlak dan sopan santun. Dengan nada yang mudah diingat dan lirik yang penuh makna, lagu ini sering dinyanyikan di acara keagamaan atau dipelajari oleh pemula yang ingin bermain gitar.

Tips Memainkan Chord Jilbab Putih

Untuk pemula, gunakan capo pada fret kedua agar lebih mudah menyesuaikan nada. Pastikan Anda berlatih transisi antara chord Am, G, F, dan Dm dengan lancar. Jika ingin lebih merdu, coba mainkan dengan ritme qasidah yang pelan dan lembut untuk menonjolkan nuansa religi.

Dengan lirik yang indah, chord yang sederhana, dan makna yang mendalam, lirik lagu qasidah Jilbab Putih dari Nasida Ria adalah pilihan tepat untuk dinikmati dan dipelajari. Semoga artikel ini membantu Anda memahami keindahan lagu ini lebih dalam!