Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Media Indonesia
30/8/2025 21:26
Chord dan Lirik Lagu Just You - Teddy Adhitya Lengkap dengan Fakta Menarik
Ilustrasi(Freepik.com)

Mencari chord dan lirik lagu Just You - Teddy Adhitya? Lagu ini adalah salah satu karya romantis dari penyanyi Indonesia Teddy Adhitya yang dirilis pada tahun 2017 dalam album A Night at The Backyard. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar bermain gitar atau sekadar menikmati cerita di baliknya. Artikel ini juga akan membahas fakta menarik tentang lagu ini, termasuk inspirasi penciptaannya, sambil tetap relevan dengan pencarian lirik lagu Nadin Amizah Mendarah untuk penggemar musik indie Indonesia.

Chord Lagu Just You - Teddy Adhitya

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Just You dengan nada dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 2 untuk menyesuaikan nada asli.

[Intro]G  D  Am  C[Verse 1]G             D I was sitting aloneAm            C Thinking 'bout youG             D I was staring at the starsAm            C Knowing they're for you[Chorus]G             D Just you, just youAm            C My heart belongs to just youG             D Just you, just youAm            C My love is made for just you[Verse 2]G             D Every moment with youAm            C Feels like a dreamG             D Every touch, every smileAm            C You're my everything[Bridge]Am            C When the night falls downG             D I'll be there for youAm            C Through the highs and lowsG             D My love stays true[Chorus]G             D Just you, just youAm            C My heart belongs to just youG             D Just you, just youAm            C My love is made for just you[Outro]G  D  Am  C

Lirik Lagu Just You - Teddy Adhitya

Berikut adalah lirik lengkap lagu Just You yang ditulis oleh Teddy Adhitya. Lirik ini menggambarkan cinta yang tulus dan penuh dedikasi kepada seseorang yang istimewa.

Verse 1
I was sitting alone
Thinking 'bout you
I was staring at the stars
Knowing they're for you

Chorus
Just you, just you
My heart belongs to just you
Just you, just you
My love is made for just you

Verse 2
Every moment with you
Feels like a dream
Every touch, every smile
You're my everything

Bridge
When the night falls down
I'll be there for you
Through the highs and lows
My love stays true

Chorus
Just you, just you
My heart belongs to just you
Just you, just you
My love is made for just you

Outro
Just you...

Makna dan Fakta Menarik di Balik Lagu Just You

Lagu Just You adalah ungkapan cinta yang sederhana namun mendalam. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

  • Inspirasi Pribadi: Teddy Adhitya menulis lagu ini berdasarkan pengalaman pribadinya dalam menjalin hubungan yang penuh kasih. Liriknya mencerminkan perasaan seseorang yang hanya ingin mencintai satu orang sepanjang hidupnya.
  • Genre Soulful: Lagu ini mengusung genre R&B/soul dengan sentuhan akustik, yang menjadi ciri khas Teddy Adhitya. Aransemen musiknya sederhana namun penuh emosi, membuatnya mudah diterima pendengar.
  • Resepsi Penggemar: Sejak dirilis, Just You menjadi salah satu lagu favorit di kalangan penggemar musik indie Indonesia, sering diputar di kafe atau sesi akustik.
  • Kolaborasi Produksi: Lagu ini diproduksi dengan bantuan tim yang bekerja sama dengan Teddy, termasuk musisi lokal berbakat, untuk menghasilkan nuansa intim dan hangat.

Mengapa Lagu Ini Mirip dengan Karya Nadin Amizah?

Bagi penggemar lirik lagu Nadin Amizah Mendarah, Just You memiliki kesamaan dalam hal emosi yang mendalam dan lirik yang puitis. Jika Mendarah bercerita tentang kerinduan dan kehilangan dengan nuansa folk-pop, Just You menghadirkan cinta yang tulus dengan sentuhan R&B. Keduanya sama-sama mengajak pendengar untuk merenungkan perasaan pribadi melalui melodi yang lembut. Penggemar Nadin Amizah yang menyukai Mendarah kemungkinan besar akan menikmati Just You karena kesamaan dalam kepekaan emosional.

Tips Memainkan Chord Just You

Untuk memainkan chord Just You, pastikan kamu sudah menguasai kunci dasar seperti G, D, Am, dan C. Berikut beberapa tips untuk pemula:

  1. Gunakan Capo: Letakkan capo di fret 2 untuk mendapatkan nada yang sesuai dengan rekaman asli.
  2. Strumming Lembut: Gunakan pola petikan sederhana atau strumming lembut untuk menonjolkan nuansa romantis lagu.
  3. Latihan Transisi: Perhatikan transisi dari G ke D, karena ini adalah perpindahan kunci yang sering muncul dalam lagu.
  4. Emosi dalam Bermain: Mainkan dengan perasaan untuk menangkap esensi lagu, seperti yang Teddy Adhitya lakukan dalam penampilannya.

Dengan chord dan lirik di atas, kamu bisa langsung berlatih memainkan Just You di gitar. Jangan lupa masukkan lagu ini ke playlist kamu, terutama jika kamu juga menyukai lirik lagu Nadin Amizah Mendarah! Nikmati keindahan musik indie Indonesia dengan karya-karya penuh emosi seperti ini.



Editor : Indrastuti
