Lirik Lagu Nadin Amizah Mendarah, Chord Lengkap, dan Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Mendarah karya Nadin Amizah adalah salah satu karya emosional yang berhasil menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada 28 Mei 2020 sebagai bagian dari album Selamat Ulang Tahun, lagu ini mengisahkan kerinduan mendalam terhadap seseorang yang sangat berarti namun telah pergi. Artikel ini menyajikan lirik lagu Nadin Amizah Mendarah, chord gitar lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaan lagu ini, cocok untuk penggemar musik dan pemain gitar pemula.
Berikut adalah lirik lengkap lagu Mendarah beserta chord gitar yang mudah dimainkan, berdasarkan versi asli dari album Selamat Ulang Tahun. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar.
[Intro]C FDoo doo doo romDoo doo doo rom doo rom[Verse 1]C CM7 Am GBagaikan jiwa yang terpisahC DM7 C#M7Mati enggan hidup pun susahDM7 C#M7 DM7 Am GJiwanya tlah lama di renggut waktuC CM7 Am GKatanya "hatiku tlah lama terbelah,C DM7 C#M7Bagai cangkang kosong terpisah."DM7 C#M7 DM7 Am GRagaku ada disini tapi hati ku bersamamu[Bridge]DM7 EM7Bukan maaf yang ku mintaDM7 F GTapi peluk yang ku lupa[Chorus]C EM7 FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC EM7 FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaDM7 EM7Ada hati yang ku jagaDM7 EM7Namamu jadi rahasiaDM7 EM7 F G CDalam diam kan ku bawa mendarah[Verse 2]EM7 AmSetidaknya ada ceritaF FmDimana ada kamu dalamnya[Chorus]C EM7 FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC EM7 FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaDM7 EM7Ada hati yang ku jagaDM7 EM7Namamu jadi rahasiaDM7 EM7Dalam diam kan ku bawaDM7 EM7Dalam diam kan ku bawaDM7 F G CDalam diam kan ku bawa mendarah
Lagu Mendarah bukan sekadar lagu, tetapi sebuah cerita emosional yang sarat makna. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:
Untuk memainkan chord Mendarah, pastikan Anda sudah familiar dengan kunci dasar seperti C, F, Am, G, DM7, C#M7, dan EM7. Berikut beberapa tips:
Lirik lagu Nadin Amizah Mendarah memiliki kekuatan untuk menyampaikan emosi yang mendalam dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Kombinasi lirik yang puitis, melodi yang lembut, dan penyampaian vokal yang tulus membuat lagu ini begitu disukai. Lagu ini juga mudah dimainkan dengan gitar, menjadikannya pilihan favorit untuk dinyanyikan bersama teman atau keluarga.
Dengan mempelajari chord dan lirik lagu Mendarah, Anda dapat menikmati keindahan musik Nadin Amizah sambil merasakan cerita emosional di baliknya. Selamat bermain dan bernyanyi!
