Lirik Lagu Nadin Amizah Mendarah, Chord Lengkap, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok Ist)

Lagu Mendarah karya Nadin Amizah adalah salah satu karya emosional yang berhasil menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada 28 Mei 2020 sebagai bagian dari album Selamat Ulang Tahun, lagu ini mengisahkan kerinduan mendalam terhadap seseorang yang sangat berarti namun telah pergi. Artikel ini menyajikan lirik lagu Nadin Amizah Mendarah, chord gitar lengkap, dan fakta menarik di balik penciptaan lagu ini, cocok untuk penggemar musik dan pemain gitar pemula.

Lirik Lagu Nadin Amizah Mendarah dan Chord Gitar

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mendarah beserta chord gitar yang mudah dimainkan, berdasarkan versi asli dari album Selamat Ulang Tahun. Chord ini cocok untuk pemula dan menggunakan kunci dasar.

[Intro]C FDoo doo doo romDoo doo doo rom doo rom[Verse 1]C CM7 Am GBagaikan jiwa yang terpisahC DM7 C#M7Mati enggan hidup pun susahDM7 C#M7 DM7 Am GJiwanya tlah lama di renggut waktuC CM7 Am GKatanya "hatiku tlah lama terbelah,C DM7 C#M7Bagai cangkang kosong terpisah."DM7 C#M7 DM7 Am GRagaku ada disini tapi hati ku bersamamu[Bridge]DM7 EM7Bukan maaf yang ku mintaDM7 F GTapi peluk yang ku lupa[Chorus]C EM7 FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC EM7 FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaDM7 EM7Ada hati yang ku jagaDM7 EM7Namamu jadi rahasiaDM7 EM7 F G CDalam diam kan ku bawa mendarah[Verse 2]EM7 AmSetidaknya ada ceritaF FmDimana ada kamu dalamnya[Chorus]C EM7 FIni cerita tentang rumah yang berbedaFDan berjarakC EM7 FJauh hanya tersentuh dalam jarak doaDM7 EM7Ada hati yang ku jagaDM7 EM7Namamu jadi rahasiaDM7 EM7Dalam diam kan ku bawaDM7 EM7Dalam diam kan ku bawaDM7 F G CDalam diam kan ku bawa mendarah

Fakta Menarik di Balik Lagu Mendarah

Lagu Mendarah bukan sekadar lagu, tetapi sebuah cerita emosional yang sarat makna. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

Bagian dari Album Spesial: Mendarah dirilis bertepatan dengan ulang tahun Nadin Amizah yang ke-20 pada 28 Mei 2020, sebagai salah satu dari 10 lagu dalam album Selamat Ulang Tahun.

Mendarah dirilis bertepatan dengan ulang tahun Nadin Amizah yang ke-20 pada 28 Mei 2020, sebagai salah satu dari 10 lagu dalam album Selamat Ulang Tahun. Tema Kehilangan: Lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan seseorang yang sangat berharga, yang hanya bisa dikenang melalui doa dan memori.

Lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan seseorang yang sangat berharga, yang hanya bisa dikenang melalui doa dan memori. Inspirasi Personal: Nadin Amizah dikenal menuangkan pengalaman pribadi dalam lagu-lagunya, dan Mendarah diyakini terinspirasi dari hubungan emosional yang mendalam dengan seseorang yang jauh, baik secara fisik maupun waktu.

Nadin Amizah dikenal menuangkan pengalaman pribadi dalam lagu-lagunya, dan Mendarah diyakini terinspirasi dari hubungan emosional yang mendalam dengan seseorang yang jauh, baik secara fisik maupun waktu. Aransemen Minimalis: Lagu ini menggunakan aransemen sederhana dengan fokus pada vokal Nadin yang lembut dan penuh perasaan, membuatnya sangat menyentuh.

Lagu ini menggunakan aransemen sederhana dengan fokus pada vokal Nadin yang lembut dan penuh perasaan, membuatnya sangat menyentuh. Resonansi Emosional: Banyak penggemar menganggap Mendarah sebagai lagu yang mewakili perasaan rindu yang tak terucapkan, menjadikannya salah satu lagu favorit dari album tersebut.

Tips Memainkan Chord Mendarah untuk Pemula

Untuk memainkan chord Mendarah, pastikan Anda sudah familiar dengan kunci dasar seperti C, F, Am, G, DM7, C#M7, dan EM7. Berikut beberapa tips:

Latihan Transisi: Perhatikan perubahan dari C ke CM7 dan DM7 ke C#M7, karena ini bisa sedikit menantang bagi pemula. Gunakan Capo: Jika suara Anda lebih cocok di nada yang lebih tinggi, coba gunakan capo di fret kedua untuk mempermudah. < Theres no problem! It's totally okay to use a capo if you want to match the original key. Ritme Lembut: Mainkan dengan tempo lambat untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Pola Petik: Gunakan pola petik sederhana seperti D-DU-UDU untuk mengikuti alunan lagu.

Mengapa Lagu Mendarah Begitu Populer?

Lirik lagu Nadin Amizah Mendarah memiliki kekuatan untuk menyampaikan emosi yang mendalam dengan kata-kata sederhana namun penuh makna. Kombinasi lirik yang puitis, melodi yang lembut, dan penyampaian vokal yang tulus membuat lagu ini begitu disukai. Lagu ini juga mudah dimainkan dengan gitar, menjadikannya pilihan favorit untuk dinyanyikan bersama teman atau keluarga.

Dengan mempelajari chord dan lirik lagu Mendarah, Anda dapat menikmati keindahan musik Nadin Amizah sambil merasakan cerita emosional di baliknya. Selamat bermain dan bernyanyi!