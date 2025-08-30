Lirik Lagu Heyek Crew Suwung, Chord Gitar, dan Terjemahan Lengkap

Chord gitar Lagu Heyek Crew Suwung.(Freepik)

LAGU Suwung dari Heyek Crew, grup hip-hop asal Yogyakarta, menjadi viral di TikTok berkat liriknya yang unik dan catchy, terutama bagian "Aku bingung, kowe bingung, kabeh bingung dadi suwung". Dirilis pada November 2021, lagu ini menggunakan bahasa Jawa ngoko kasar dan menggambarkan pergaulan bebas serta kebingungan seseorang yang terjebak dalam lingkaran tidak sehat. Artikel ini menyajikan lirik lagu Heyek Crew Suwung, chord gitar, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia agar kamu bisa menikmati lagu ini sambil memahami maknanya.

Chord Gitar Heyek Crew - Suwung (Mudah dengan Capo)

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Suwung dengan capo pada fret ke-4, cocok untuk pemula. Jika tanpa capo, gunakan kunci C#m.

Capo: Fret 4Intro: Am Am Am AmAmAku bingung kowe bingungAmKabeh bingung dadi suwungAmTelak garing rasane koyo lagi dikurungAmAku bingung kowe bingungAmKabeh bingung dadi suwungAmTelak garing rasane koyo lagi dikurungAmKe sleding sapi pituAmRasane malah ndekerAmLa kok konco tekoAmMalah di sogok hezimerAmDuh aduh biyungAmLong tulung tulungAmAku malah bingungAmKoyo lagi kepentungAmMetu-metu ngalor ngidul ngetan ngulonAmKetemu dolan kok malah dijak kelonAmBengi nguntal kasaran isuk dadi tekyanAmSambat pengen mari kok malah ditambahiAmBingung ora baliAmAku gabut tekan ngendiAmMlipir tekan burjonan nggolek nutrisariAmRasane jeruk malah pengen tuku turukAmBingung ra ndue nduetAmKepekso garuk-garukAmBapakku gedek-gedekAmNek aku nguntal tirekAmNdelokke pitik malah dadi koyo tirexAmKancaku wes do heyekAmAku yo wis pedot telAmOra kalap rasaneAmTibane malah ndagelAmGolek kimcil piyelAmDijak mubeng-mubengAmDijak ngomong angelAmBulane wonge jampengAmAku mlaku nggowo duit gari ono mangewuAmMasang dadu limo loroAmLha kok methune teluAmNgombe banyu udanAmMalah marai ndasku ngeluAmMadang lawoh tempeAmLa kok malah ketemu tahuAmWer gawer nyogok ndasmu sik tambah ruwetAmNyekel ngiwo nengenAmNggowo ciduk soyo mawut, yungAmYung iyung iyung awake wes mentiyungAmDolan ning sarkem ko malah dadi buyerAmNdelok wedokan k*ntolku keder-kederAmLakange ireng tur marakke mbededengAmOtw banter mung arep COD sapiAmMampir tuku kopi ning ngarep kantor pulisiAmAku golek lawuh yowis halah sapi sepuluhAmUtekku rodok embuh tapi tetep pengen imbuhAmSusah sembuh seko isuk tekan soreAmKoncoku rese malah teko nggowo lootseAmAku bingung kowe bingungAmKabeh bingung dadi suwungAmTelak garing rasane koyo lagi dikurungAmAku bingung kowe bingungAmKabeh bingung dadi suwungAmTelak garing rasane koyo lagi dikurungOutro: Am Am

Lirik Lagu Suwung - Heyek Crew dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Suwung dari Heyek Crew beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Lirik dan Terjemahan

Aku bingung, kowe bingungKabeh bingung, dadi suwungTelak garing rasane koyo lagi dikurung(Aku bingung, kamu bingungSemua bingung, jadi kosongTenggorokan kering seperti sedang dikurung)Aku bingung, kowe bingungKabeh bingung, dadi suwungTelak garing rasane koyo lagi dikurung(Aku bingung, kamu bingungSemua bingung, jadi kosongTenggorokan kering seperti sedang dikurung)Ke sleding sapi pituRasane malah ndekerLa kok konco tekoMalah di sogok hezimer(Ke sleding sapi tujuhRasanya malah meringkukKok teman datangMalah disogok hexymer)Duh aduh biyungLong tulung tulungAku malah bingungKoyo lagi kepentung(Duh aduh ibuLong tolong tolongAku jadi bingungSeperti dipukul tongkat)Metu-metu ngalor ngidul ngetan ngulonKetemu dolan kok malah dijak kelonBengi nguntal kasaran isuk dadi tekyanSambat pengen mari kok malah ditambahi(Keluar ke utara selatan timur baratBertemu saat jalan malah diajak tidur bersamaMalam konsumsi obat keras, pagi jadi miskinCurhat ingin sembuh, kok malah ditambah)Bingung ora baliAku gabut tekan ngendiMlipir tekan burjonan nggolek nutrisariRasane jeruk malah pengen tuku turuk(Bingung tidak pulangAku bosan sampai ke manaMampir ke warung burjo mencari NutrisariRasa jeruk, malah ingin beli wanita)Bingung ra ndue nduetKepekso garuk-garukBapakku gedek-gedekNek aku nguntal tirekNdelokke pitik malah dadi koyo tirex(Bingung tidak punya uangTerpaksa garuk-garukBapakku geleng-gelengKalau aku konsumsi trihexMelihat ayam malah jadi seperti T-rex)Kancaku wes do heyekAku yo wis pedot telOra kalap rasaneTibane malah ndagel(Temanku sudah pada terkaparAku juga sudah putus asaTidak terkendali rasanyaMalah jadi bahan lelucon)Golek kimcil piyelDijak mubeng-mubengDijak ngomong angelBulane wonge jampeng(Mencari gadis nakalDiajak keliling-kelilingDiajak ngobrol susahTernyata dia tuli)Aku mlaku nggowo duit gari ono mangewuMasang dadu limo loroLha kok methune teluNgombe banyu udanMalah marai ndasku ngelu(Aku jalan bawa uang tinggal lima ribuPasang dadu lima duaKok keluarnya tigaMinum air hujanMalah bikin kepala pusing)Madang lawoh tempeLa kok malah ketemu tahuWer gawer nyogok ndasmu sik tambah ruwetNyekel ngiwo nengenNggowo ciduk soyo mawut, yung(Makan lauk tempeKok malah ketemu tahuWer gawer menyodok kepalamu makin ruwetBergerak ke kiri kananBawa gayung makin kacau)Yung iyung iyung awake wes mentiyungDolan ning sarkem ko malah dadi buyerNdelok wedokan k*ntolku keder-kederLakange ireng tur marakke mbededeng(Duh, badan sudah sempoyonganMain ke Sarkem kok jadi pembeliMelihat wanita, alat kelaminku bergetarLangkahnya hitam bikin bersemangat)Otw banter mung arep COD sapiMampir tuku kopi ning ngarep kantor pulisiAku golek lawuh yowis halah sapi sepuluhUtekku rodok embuh tapi tetep pengen imbuh(Cepat-cepat hanya untuk COD sapiMampir beli kopi di depan kantor polisiAku cari lauk, ya sudah sapi sepuluhOtakku kacau tapi tetap ingin tambah)Susah sembuh seko isuk tekan soreKoncoku rese malah teko nggowo lootseAku bingung kowe bingungKabeh bingung dadi suwungTelak garing rasane koyo lagi dikurung(Susah sembuh dari pagi sampai soreTemanku nakal malah bawa minuman kerasAku bingung, kamu bingungSemua bingung, jadi kosongTenggorokan kering seperti sedang dikurung)

Makna Lagu Suwung

Lagu Suwung menggambarkan kehidupan seseorang yang terjebak dalam pergaulan tidak sehat, seperti konsumsi narkoba, minuman keras, dan perilaku sembrono lainnya. Kata "suwung" dalam bahasa Jawa berarti "kosong", mencerminkan kekosongan pikiran dan kebingungan akibat gaya hidup tersebut. Meski liriknya menggunakan bahasa kasar, lagu ini menyampaikan pesan tentang sulitnya keluar dari lingkaran buruk tersebut.

Tips Memainkan Chord Suwung

Untuk pemula, gunakan capo pada fret ke-4 agar chord lebih mudah dimainkan dengan kunci Am. Pastikan kamu menggunakan strumming sederhana dengan pola D-DU-UDU untuk menyesuaikan ritme hip-hop lagu ini. Dengarkan lagu aslinya di YouTube Heyek Crew untuk menangkap feel-nya!

Mengapa Lagu Suwung Populer?

Lagu ini viral di TikTok karena liriknya yang relatable dan beat yang catchy. Frasa seperti "Aku bingung kowe bingung" mudah diingat dan sering digunakan sebagai backsound video pendek. Selain itu, penggunaan bahasa Jawa membuat lagu ini terasa autentik dan dekat dengan pendengar lokal.

Dengan lirik, chord, dan terjemahan di atas, kamu bisa menyanyikan dan memainkan lagu Suwung dengan mudah. Jangan lupa bagikan artikel ini kepada temanmu yang juga penggemar Heyek Crew! (Z-10)