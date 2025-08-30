Chord dan Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout: Fakta Menarik & Makna Mendalam

Dok. Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout:(Dok. YouTube)

LAGU Selalu Ada dari Blackout adalah salah satu hits pop-rock Indonesia yang populer sejak dirilis pada tahun 2010. Dengan lirik penuh emosi dan melodi yang menyentuh, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu Blackout yang legendaris ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar bernostalgia!

Profil Band Blackout

Blackout adalah band asal Jakarta yang mengusung genre blues rock dengan sentuhan pop-rock. Band ini digawangi oleh Aziz (vokalis), Ega (gitaris), Sastro (keyboardist), Rere (drummer), dan Xaverius (bassist). Lagu Selalu Ada menjadi salah satu single andalan dari album perdana mereka bertajuk Goodbye, yang dirilis pada 2010. Lagu ini kembali viral setelah di-cover oleh banyak musisi, termasuk Felix Official, yang videonya mencapai 25 juta views di YouTube.

Chord Gitar Lagu Selalu Ada - Blackout

Berikut adalah chord gitar Selalu Ada dengan kunci dasar C, yang mudah dimainkan baik untuk pemula maupun profesional. Capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada asli lagu.

[Intro]C[Verse 1]CBetapa hancur hatiAmHilang gairah hidupDmSerasa hampaGSelimuti di jiwaCTak ada lagi tawaAmDan tak ada ceriaDmSemua hilangGTerkubur dalam duka[Pre-Chorus]Am EmDia kini telah pergiF CJauhAm EmTerbang tinggiF FmTinggalkanku di sini[Chorus]C ETuhan Engkau tahuAm GAku mencintainyaF FmDan tak ada yang bisaC GMengganti dirinyaC ETuhan hanya diaAm GYang selalu adaF FmDalam angankuCDalam benakku[Interlude]C E Am G F Fm C[Verse 2]CHu.. huu.. huu.. huuAmHu.. huu.. huu.. yeahDmTuhan Engkau tahuGYehee.. ooh..[Repeat Chorus]C ETuhan Engkau tahuAm GAku mencintainyaF FmDan tak ada yang bisaC GMengganti dirinyaC ETuhan hanya diaAm GYang selalu adaF FmDalam angankuCDalam benakku[Outro]C E Am G F Fm C

Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout

Berikut adalah lirik lengkap lagu Selalu Ada yang menggambarkan perasaan kehilangan dan kerinduan mendalam:

Fakta Menarik di Balik Lagu Selalu Ada

Dirilis pada 2010: Lagu ini merupakan bagian dari album Goodbye dan menjadi track kelima dari 10 lagu yang ada.

Makna Ganda: Lagu Selalu Ada diciptakan oleh Syaifudin Zuhri Aziz dan memiliki dua makna. Pertama, tentang kerinduan terhadap kekasih yang telah pergi. Kedua, sebagai refleksi ketergantungan manusia pada Tuhan.

Popularitas yang Kembali Melejit: Meski dirilis pada 2010, lagu ini kembali populer setelah video klipnya di YouTube Falcon Music rilis pada 2013, dan cover version oleh Felix Official menembus 25 juta views.

Nuansa Pop-Rock: Blackout menghadirkan melodi yang catchy dengan lirik emosional, membuat lagu ini mudah diingat dan cocok untuk dinyanyikan bersama.

Tema Universal: Lirik lagu ini menggambarkan perasaan kehilangan yang bisa diartikan sebagai kehilangan kekasih atau hubungan spiritual dengan Tuhan, sehingga relatable bagi banyak pendengar.

Mengapa Lagu Selalu Ada Begitu Populer?

Lagu Selalu Ada dari Blackout berhasil menarik perhatian karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, ditambah dengan melodi pop-rock yang easy listening. Chord-nya yang mudah dimainkan membuat lagu ini sering dipilih oleh pemula yang belajar gitar. Selain itu, emosi yang kuat dalam lagu ini mampu membangkitkan nostalgia dan resonansi emosional bagi pendengar.

Kesimpulan

Blackout dengan lagu Selalu Ada telah menciptakan karya yang tak lekang oleh waktu. Dengan chord yang mudah, lirik yang menyentuh, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar atau sekadar menikmati kisah di baliknya.