Chord dan Lirik Lagu Selalu Ada - Blackout: Fakta Menarik & Makna Mendalam

LAGU Selalu Ada dari Blackout adalah salah satu hits pop-rock Indonesia yang populer sejak dirilis pada tahun 2010. Dengan lirik penuh emosi dan melodi yang menyentuh, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu Blackout yang legendaris ini. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar bernostalgia!
Blackout adalah band asal Jakarta yang mengusung genre blues rock dengan sentuhan pop-rock. Band ini digawangi oleh Aziz (vokalis), Ega (gitaris), Sastro (keyboardist), Rere (drummer), dan Xaverius (bassist). Lagu Selalu Ada menjadi salah satu single andalan dari album perdana mereka bertajuk Goodbye, yang dirilis pada 2010. Lagu ini kembali viral setelah di-cover oleh banyak musisi, termasuk Felix Official, yang videonya mencapai 25 juta views di YouTube.
Berikut adalah chord gitar Selalu Ada dengan kunci dasar C, yang mudah dimainkan baik untuk pemula maupun profesional. Capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada asli lagu.
[Intro]C[Verse 1]CBetapa hancur hatiAmHilang gairah hidupDmSerasa hampaGSelimuti di jiwaCTak ada lagi tawaAmDan tak ada ceriaDmSemua hilangGTerkubur dalam duka[Pre-Chorus]Am EmDia kini telah pergiF CJauhAm EmTerbang tinggiF FmTinggalkanku di sini[Chorus]C ETuhan Engkau tahuAm GAku mencintainyaF FmDan tak ada yang bisaC GMengganti dirinyaC ETuhan hanya diaAm GYang selalu adaF FmDalam angankuCDalam benakku[Interlude]C E Am G F Fm C[Verse 2]CHu.. huu.. huu.. huuAmHu.. huu.. huu.. yeahDmTuhan Engkau tahuGYehee.. ooh..[Repeat Chorus]C ETuhan Engkau tahuAm GAku mencintainyaF FmDan tak ada yang bisaC GMengganti dirinyaC ETuhan hanya diaAm GYang selalu adaF FmDalam angankuCDalam benakku[Outro]C E Am G F Fm C
Berikut adalah lirik lengkap lagu Selalu Ada yang menggambarkan perasaan kehilangan dan kerinduan mendalam:
Betapa hancur hati, hilang gairah hidup
Serasa hampa, selimuti di jiwa
Tak ada lagi tawa, dan tak ada ceria
Semua hilang, terkubur dalam duka
Dia kini telah pergi jauh
Terbang tinggi tinggalkanku di sini
Tuhan Engkau tahu aku mencintainya
Dan tak ada yang bisa mengganti dirinya
Tuhan hanya dia yang selalu ada
Dalam anganku, dalam benakku
Hu.. huu.. huu.. huu..
Hu.. huu.. huu.. yeah..
Tuhan Engkau tahu, yehee.. ooh..
Tuhan Engkau tahu aku mencintainya
Dan tak ada yang bisa mengganti dirinya
Tuhan hanya dia yang selalu ada
Dalam anganku, dalam benakku
Lagu Selalu Ada dari Blackout berhasil menarik perhatian karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, ditambah dengan melodi pop-rock yang easy listening. Chord-nya yang mudah dimainkan membuat lagu ini sering dipilih oleh pemula yang belajar gitar. Selain itu, emosi yang kuat dalam lagu ini mampu membangkitkan nostalgia dan resonansi emosional bagi pendengar.
Blackout dengan lagu Selalu Ada telah menciptakan karya yang tak lekang oleh waktu. Dengan chord yang mudah, lirik yang menyentuh, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memainkan gitar atau sekadar menikmati kisah di baliknya.
