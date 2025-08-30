Makna lagu Don't Cry Guns N' Roses(Dok. YouTube)

LAGU Don't Cry dari Guns N' Roses adalah salah satu power ballad legendaris yang dirilis pada tahun 1991 dalam album Use Your Illusion I. Lagu ini dikenal karena melodinya yang emosional dan lirik yang menyentuh hati. Artikel ini akan membahas makna lagu Don't Cry Guns N' Roses, chord gitar lengkap, lirik, serta fakta menarik di balik penciptaannya. Cocok untuk penggemar musik rock dan pemain gitar pemula!

Makna Lagu Don't Cry Guns N' Roses

Makna lagu Don't Cry Guns N' Roses berkisah tentang cinta segitiga yang melibatkan vokalis Axl Rose, gitaris Izzy Stradlin, dan seorang wanita yang mereka cintai. Lirik lagu ini ditulis dari sudut pandang wanita tersebut, yang memilih untuk tidak memilih di antara keduanya demi menjaga perasaan mereka. Pesan utama lagu ini adalah untuk memberikan kenyamanan dan dukungan kepada seseorang yang sedang patah hati, dengan nada penuh empati seperti "jangan menangis malam ini" dan janji bahwa segalanya akan membaik esok hari.

Lagu ini mencerminkan perasaan kehilangan, kerentanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Frasa seperti "There's a heaven above you, baby" menggambarkan harapan bahwa meskipun hubungan berakhir, masih ada kebahagiaan di depan.

Lirik Lagu Don't Cry Guns N' Roses

Berikut adalah lirik lengkap lagu Don't Cry (versi asli dari Use Your Illusion I) beserta terjemahan sederhana ke dalam bahasa Indonesia untuk membantu memahami maknanya:

Talk to me softlyBicaralah padaku dengan lembutThere's something in your eyesAda sesuatu di matamuDon't hang your head in sorrowJangan tundukkan kepala dalam kesedihanAnd please don't cryDan kumohon jangan menangisI know how you feel inside I'veAku tahu bagaimana perasaanmuI've been there beforeAku juga pernah merasakannyaSomethin's changin' inside youAda sesuatu yang berubah di dalam dirimuAnd don't you knowDan tidakkah kau tahu[Chorus]Don't you cry tonightJangan kau menangis malam iniI still love you, babyAku masih mencintaimu, sayangDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniThere's a heaven above you, babyAda surga di atasmu, sayangAnd don't you cry tonightDan jangan kau menangis malam iniGive me a whisperBeri aku bisikanAnd give me a sighDan beri aku desahanGive me a kiss before you tell me goodbyeBeri aku kecupan sebelum kau ucapkan selamat tinggalDon't you take it so hard nowTak usah kau terlalu anggap sulitAnd please don't take it so badDan kumohon jangan terlalu anggap burukI'll still be thinkin' of youAku akan tetap memikirkanmuAnd the times we had, babyDan saat-saat yang telah kita lewati, sayang[Chorus]And don't you cry tonightDan jangan kau menangis malam iniDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniThere's a heaven above you, babyAda surga di atasmu, sayangAnd don't you cry tonightDan jangan kau menangis malam iniAnd please remember that I never liedDan mohon ingat aku tak pernah berbohongAnd please remember how I felt inside now, honeyDan mohon ingat bagaimana isi hatiku sekarang, sayangYou gotta make it your own wayKau harus melakukannya dengan caramu sendiriBut you'll be alright now, sugarTapi kau akan baik-baik saja, manisYou'll feel better tomorrowKau akan merasa lebih baik esok hariCome the morning light now, babySambutlah cahaya pagi, sayang[Chorus]And don't you cry tonightDan jangan kau menangis malam iniDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniThere's a heaven above you, babyAda surga di atasmu, sayangAnd don't you cryDan jangan kau menangisDon't you ever cryJangan pernah kau menangisDon't you cry tonightJangan kau menangis malam iniBaby, maybe somedaySayang, mungkin suatu hari nanti

Chord Gitar Don't Cry Guns N' Roses

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Don't Cry yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula. Gunakan capo di fret 1 untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu.

[Verse 1]Am DmTalk to me softlyG CThere's something in your eyesAm DmDon't hang your head in sorrowG CAnd please don't cryAm DmI know how you feel insideG CI've, I've been there beforeAm DmSomethin's changin' inside youG CAnd don't you know[Chorus]F G AmDon't you cry tonight F G AmI still love you, baby F G AmDon't you cry tonight F G CDon't you cry tonight AmThere's a heaven above you, babyF G AmAnd don't you cry tonight[Verse 2]Am DmGive me a whisperG CAnd give me a sighAm DmGive me a kissG CBefore you tell me goodbyeAm DmDon't you take it so hard nowG CAnd please don't take it so badAm DmI'll still be thinkin' of youG CAnd the times we had, baby[Chorus]F G AmAnd don't you cry tonight F G AmDon't you cry tonight F G CDon't you cry tonight AmThere's a heaven above you, babyF G AmAnd don't you cry tonight[Bridge]Dm GAnd please rememberC AmThat I never liedDm GAnd please rememberC AmHow I felt inside now, honeyDm GYou gotta make itC AmYour own wayDm GBut you'll be alrightC AmNow, sugarDm GYou'll feel betterC AmTomorrowDm GCome the morning lightC AmNow, baby[Chorus]F G AmAnd don't you cry tonight F G AmDon't you cry tonight F G CDon't you cry tonight AmThere's a heaven above you, babyF G AmAnd don't you cry F G AmDon't you ever cry F G AmDon't you cry tonight F G AmBaby, maybe someday

Gunakan strumming pattern D-DU-UDU untuk menangkap nuansa emosional lagu ini. Mainkan dengan tempo lambat untuk menonjolkan perasaan melankolis dari Don't Cry.

Fakta Menarik di Balik Lagu Don't Cry

1. Inspirasi dari Kisah Nyata

Lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Axl Rose dan Izzy Stradlin. Keduanya jatuh cinta pada wanita yang sama, tetapi wanita tersebut memilih untuk tidak bersama keduanya. Konon, wanita itu berkata kepada Axl, "Don't cry, Bill" (nama asli Axl adalah William), yang menjadi inspirasi judul lagu ini. Lagu ini ditulis hanya dalam waktu 5 menit!

2. Dua Versi Lagu

Don't Cry memiliki dua versi: versi dengan lirik asli di album Use Your Illusion I dan versi dengan lirik alternatif di Use Your Illusion II. Perbedaan utama ada pada beberapa bagian lirik, tetapi melodinya tetap sama.

3. Pencapaian di Tangga Lagu

Lagu ini sukses besar, mencapai posisi ke-8 di UK Singles Chart dan ke-10 di Billboard Hot 100. Video musiknya juga sangat populer, dengan lebih dari miliaran penonton di platform YouTube hingga saat ini.

4. Proses Penciptaan

Don't Cry sebenarnya direkam selama sesi album Appetite for Destruction pada tahun 1986, tetapi baru dirilis pada tahun 1991. Lagu ini ditulis oleh Axl Rose dan Izzy Stradlin, dengan sentuhan emosional dari melodi gitar Slash yang khas.

Tips Memainkan Chord Don't Cry

Untuk pemula, fokuslah pada transisi chord seperti Am ke Dm dan F ke G agar lebih mulus. Latihan rutin dengan metronom akan membantu menjaga tempo. Dengarkan versi asli lagu untuk menangkap dinamika emosional, dan cobalah memainkan petikan lembut pada bagian verse untuk menonjolkan nuansa melankolis.

Kesimpulan

Lagu Don't Cry dari Guns N' Roses bukan hanya sekadar lagu rock, tetapi juga sebuah karya yang penuh emosi dan makna. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memetik gitar. Makna lagu Don't Cry Guns N' Roses tentang cinta segitiga dan harapan akan masa depan yang lebih baik membuatnya tetap relevan hingga kini. Semoga artikel ini membantu kamu memahami lagu ini lebih dalam dan menikmati memainkannya!