Makna Lagu Perayaan Mati Rasa: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Chord dan lirik lagu Perayaan Mati Rasa.(Freepik)

LAGU Perayaan Mati Rasa karya Umay Shahab dan Natania Karin menjadi salah satu lagu viral di TikTok dan Spotify. Dengan lirik puitis dan melodi yang menyentuh, lagu ini menceritakan kisah emosional tentang perpisahan dan kehilangan. Artikel ini akan membahas makna lagu Perayaan Mati Rasa, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin bernyanyi sambil memahami cerita lagu ini!

Makna Lagu Perayaan Mati Rasa

Perayaan Mati Rasa mengisahkan perasaan kehilangan setelah perpisahan dengan orang yang dicintai. Liriknya menggambarkan rasa hampa, nostalgia, dan usaha untuk ikhlas melepaskan. Meski penuh kesedihan, lagu ini membawa pesan optimis: kehilangan adalah bagian dari proses penyembuhan. Frasa seperti "Melepas itu caraku mencintaimu" menunjukkan keberanian untuk merelakan dengan tulus, seolah merayakan kenangan indah tanpa terjebak di masa lalu.

Lagu ini juga menjadi soundtrack film Ketika Berhenti di Sini, yang disutradarai Umay Shahab. Film ini memperkuat makna lagu dengan cerita tentang seorang desainer grafis yang belajar berdamai dengan kehilangan.

Lirik Lagu Perayaan Mati Rasa

Berikut adalah lirik lengkap lagu Perayaan Mati Rasa oleh Umay Shahab dan Natania Karin:

Kala mata t'lah menghunuskanArti pulang jadi hal yang berartiDan ku harus melepasmuDengan sederhana di tengahGempitanya perayaan mati rasaBila waktunya langit memanggilmuPulang, wahai mentariJangan kau risauSemesta bersamamuBiarkan rebah pada tangiskuRaga, rasa kita yang laluMelepas itu caraku mencintaimuMasih nyala dalam dekapkuSemua asa yang kita rengkuhDan tertatih dia mencari hatimuDengan lembut retakkan semuaYang kau mau dan rayakan mati rasaBila waktunya langit memanggilmuPulang, wahai mentariJangan kau risauSemesta bersamamuBiarkan rebah pada tangiskuRaga, rasa kita yang laluMelepas itu caraku mencintaBiar aku berlayar ('tuk menemukanmu)Ke mana pun ku pergi, oh-oh-ohKehilangan ini (menjadi saksi)Hanya namamu doaku (oh-ho-oh-oh)Hanya namamu doakuBiarkan rebah pada tangiskuRaga, rasa kita yang laluMelepas itu caraku mencintaimu

Chord Gitar Perayaan Mati Rasa

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini, berikut chord gitar Perayaan Mati Rasa dengan capo di fret 3:

Capo ♪ fret 3Intro: F G C Am Dm FmF GKala mata t'lah menghunuskanC Am DmArti gelap jadi hal yang berartiG AmDan ku harus melepasmuF GDengan sederhanaC Bb A Dm FmDi tengah gembiranya perayaan mati rasaReff:Dm GBila waktunya langit memanggilmuC Bb APulang wahai mentariDm GJangan kau risau semesta bersamamuF GBiarkan rebah pada tangiskuC Bb ARaga rasa kita yang laluDm GMelepas itu caraku mencintaimuF GMasih nyala dalam dekapkuC AmSemua asa yang kita rengkuhDm G AmDan tertatih dia mencari hatimuF GDengan lembut retakkan semuaC Bb A Dm FmYang kau mau dan rayakan mati rasaReff:Dm GBila waktunya langit memanggilmuC Bb APulang wahai mentariDm GJangan kau risau semesta bersamamuF GBiarkan rebah pada tangiskuC Bb ARaga rasa kita yang laluDm EmMelepas itu caraku mencintaGBiar aku berlayarAmTuk menemukanmuC FKemanapun ku pergi oooohGKehilangan iniAmMenjadi saksiC FHanya namamu doakuG AmOទHanya namamu doakuC F Em CHanya namamu doakuReff:F GBiarkan rebah pada tangiskuC Bb ARaga rasa kita yang laluDm G CMelepas itu caraku mencintai..mu

Chord Tanpa Capo (Original Key)

Jika kamu tidak menggunakan capo, berikut chord dalam nada asli (original key):

Intro: G# A# D# Cm Fm G#mG# A#Kala mata t'lah menghunuskanD# Cm FmArti gelap jadi hal yang berartiA# CmDan ku harus melepasmuG# A#Dengan sederhanaD# C# C Fm G#mDi tengah gembiranya perayaan mati rasaReff:Fm A#Bila waktunya langit memanggilmuD# C# CPulang wahai mentariFm A#Jangan kau risau semesta bersamamuG# A#Biarkan rebah pada tangiskuD# C# CRaga rasa kita yang laluC/E Fm A#Melepas itu caraku mencintaimu

Fakta Menarik di Balik Lagu Perayaan Mati Rasa

1. Soundtrack Film yang Emosional

Lagu ini menjadi bagian dari soundtrack film Ketika Berhenti di Sini, yang dirilis pada 27 Juli 2023. Film ini, disutradarai oleh Umay Shahab, bercerita tentang perjalanan emosional seorang desainer grafis yang menghadapi kehilangan, sesuai dengan tema lagu.

2. Viral di Media Sosial

Sejak dirilis pada 3 Agustus 2023, lagu ini telah diputar lebih dari 32 juta kali di Spotify dan digunakan lebih dari 179 ribu kali sebagai backsound di TikTok. Liriknya yang relatable membuatnya populer di kalangan pengguna media sosial.

3. Kolaborasi Umay Shahab dan Natania Karin

Umay Shahab, seorang aktor, musisi, dan sutradara, berkolaborasi dengan Natania Karin, penyanyi yang dikenal dengan suara merdu dan karya-karya melankolisnya. Kombinasi mereka menciptakan harmoni yang menyentuh hati.

4. Bagian dari Album When It All Ends Here

Perayaan Mati Rasa adalah single ketiga dari album When It All Ends Here. Lagu ini diproduksi oleh Sauce Machine dan Andi Rianto, dengan melodi yang mudah didengar dan emosional.

5. Inspirasi untuk Film Baru

Lagu ini menginspirasi sebuah film berjudul Perayaan Mati Rasa, yang diproduksi oleh Umay Shahab dan Iqbaal Ramadhan. Film ini dijadwalkan tayang pada 30 Januari 2025.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Makna lagu Perayaan Mati Rasa yang mendalam dan relate dengan pengalaman banyak orang membuatnya begitu disukai. Lirik puitis seperti "Biar aku berlayar, tuk menemukanmu" dan melodi yang lembut menciptakan suasana emosional yang kuat. Lagu ini cocok untuk kamu yang sedang merenungkan perpisahan atau ingin menikmati musik dengan cerita mendalam.

Jangan lupa coba mainkan chord-nya dan nyanyikan lagu ini untuk merasakan emosinya! (Z-10)