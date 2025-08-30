Love Next Door: Review Drama Romcom dan Daftar Nama Pemain

Drama Romcom Love Next Door.(Dok. K-Culture with Jung Ha Kim)

DRAMA Korea Love Next Door menjadi salah satu tontonan wajib bagi penggemar romansa dan komedi. Tayang perdana pada 17 Agustus 2024 di tvN dan Netflix, drama ini menghadirkan kisah manis namun penuh emosi antara dua teman masa kecil. Dengan chemistry memukau dari para pemainnya, Love Next Door berhasil mencuri hati penonton. Yuk, simak review lengkap dan daftar nama pemainnya!

Sinopsis Love Next Door: Kisah Cinta Tetangga yang Menyentuh

Love Next Door menceritakan tentang Bae Seok Ryu (Jung So Min), seorang wanita sukses yang kembali ke Korea setelah mengalami kegagalan dalam karier dan percintaan di Amerika. Ia bertemu kembali dengan Choi Seung Hyo (Jung Hae In), teman masa kecilnya yang kini menjadi arsitek terkenal. Hubungan mereka yang penuh kenangan lucu dan konflik masa lalu menjadi inti cerita yang menghibur. Drama ini juga menampilkan interaksi keluarga dan tetangga yang hangat, mirip dengan nuansa drama Reply 1988.

Drama ini menggabungkan elemen romansa, komedi, dan drama keluarga dengan apik. Alur ceritanya ringan namun mendalam, cocok untuk kamu yang mencari tontonan santai tapi bermakna.

Review Love Next Door: Mengapa Drama Ini Wajib Ditonton?

Love Next Door menawarkan cerita yang relatable, terutama bagi mereka yang pernah merasa tertekan oleh ekspektasi keluarga atau mencari tujuan hidup baru. Bae Seok Ryu, misalnya, menghadapi tantangan untuk menemukan passion-nya setelah resign dari pekerjaan prestisius. Kisahnya menginspirasi banyak penonton untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup.

Chemistry antara Jung Hae In dan Jung So Min menjadi sorotan utama. Akting mereka terasa alami, membuat penonton ikut tersenyum dan terharu. Selain itu, karakter pendukung seperti keluarga dan teman masa kecil menambah warna pada cerita. Meski beberapa penonton merasa ibu Bae Seok Ryu agak menyebalkan karena sifatnya yang terlalu ambisius, ini justru membuat drama terasa realistis.

Visual drama ini juga memanjakan mata, dengan pengambilan gambar di lingkungan Hyereung-dong yang terasa hidup. Ditambah dengan humor slapstick dan dialog yang mengalir, Love Next Door adalah drama romcom yang menyenangkan untuk ditonton setelah hari yang melelahkan.

Daftar Nama Pemain Love Next Door

Berikut adalah daftar pemain utama Love Next Door beserta peran mereka:

Jung Hae In sebagai Choi Seung Hyo: Arsitek muda sukses yang menyimpan perasaan pada teman masa kecilnya.

sebagai Choi Seung Hyo: Arsitek muda sukses yang menyimpan perasaan pada teman masa kecilnya. Jung So Min sebagai Bae Seok Ryu: Wanita cerdas yang mencari jati diri setelah kembali ke Korea.

sebagai Bae Seok Ryu: Wanita cerdas yang mencari jati diri setelah kembali ke Korea. Kim Ji Eun sebagai Jeong Mo-eum: Paramedis yang menjadi sahabat masa kecil Seung Hyo dan Seok Ryu.

sebagai Jeong Mo-eum: Paramedis yang menjadi sahabat masa kecil Seung Hyo dan Seok Ryu. Yun Ji On sebagai Kang Dan-ho: Jurnalis yang tinggal di lingkungan yang sama dan membawa dinamika baru.

sebagai Kang Dan-ho: Jurnalis yang tinggal di lingkungan yang sama dan membawa dinamika baru. Park Ji Young sebagai Na Mi-sook: Ibu Bae Seok Ryu yang penuh ambisi.

sebagai Na Mi-sook: Ibu Bae Seok Ryu yang penuh ambisi. Jo Han Chul sebagai Bae Geun-sik: Ayah Seok Ryu yang hangat dan kocak.

sebagai Bae Geun-sik: Ayah Seok Ryu yang hangat dan kocak. Jang Young Nam sebagai Seo Hye-sook: Ibu Seung Hyo yang bekerja di Kementerian Luar Negeri.

sebagai Seo Hye-sook: Ibu Seung Hyo yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Lee Seung Joon sebagai Choi Kyung-jong: Ayah Seung Hyo, seorang profesor kedokteran.

sebagai Choi Kyung-jong: Ayah Seung Hyo, seorang profesor kedokteran. Jeon Suk Ho sebagai Yoon Myung-woo: Rekan kerja Seung Hyo di Atelier In.

Mengapa Love Next Door Populer di Kalangan Penggemar Drakor?

Selain cerita yang menyentuh, Love Next Door disutradarai oleh Yoo Je-won dan ditulis oleh Shin Ha-eun, duo di balik kesuksesan Hometown Cha-Cha-Cha. Kombinasi akting berkualitas, alur cerita yang seimbang, dan produksi yang rapi membuat drama ini mendapat rating tinggi, dengan skor 90/100 di AsianWiki. Drama ini juga berhasil masuk daftar 10 besar non-bahasa Inggris di Netflix, menunjukkan popularitasnya di kalangan penonton global.

Bagi kamu yang suka drama romcom dengan sentuhan keluarga dan persahabatan, Love Next Door adalah pilihan yang tepat. (Z-10)