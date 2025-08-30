Penulis Lagu All I Want Kodaline: Lirik dan Fakta Menarik di Baliknya

Headline
Lagu All I Want dari Kodaline adalah salah satu lagu patah hati yang menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada tahun 2013, lagu ini menjadi hits besar, terutama setelah menjadi soundtrack film The Fault in Our Stars. Artikel ini akan membahas penulis lagu All I Want Kodaline, lirik lengkap, terjemahan, dan fakta menarik di baliknya.
Lagu All I Want diciptakan oleh anggota band Kodaline, yaitu Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May, dan James Flannigan. Kodaline adalah band rock alternatif asal Dublin, Irlandia, yang dikenal dengan lagu-lagu emosional mereka. Steve Garrigan, sang vokalis, sering kali menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi, termasuk patah hati, yang membuat All I Want terasa begitu nyata dan mendalam.
All I Want menceritakan tentang rasa kehilangan dan kerinduan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Liriknya menggambarkan kesedihan mendalam, seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri setelah perpisahan. Lagu ini bukan hanya tentang patah hati, tetapi juga tentang harapan kecil untuk bertemu kembali dengan orang tersayang, meski hanya dalam mimpi.
Berikut adalah lirik lengkap lagu All I Want beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu Anda memahami maknanya lebih dalam:
Verse 1:
All I want is nothing more
To hear you knocking at my door
'Cause if I could see your face once more
I could die a happy man I'm sure
Yang kuinginkan hanyalah
Mendengarmu mengetuk pintu rumahku
Karena jika aku bisa melihat wajahmu sekali lagi
Aku yakin aku bisa mati sebagai pria bahagia
When you said your last goodbye
I died a little bit inside
I lay in tears in bed all night
Alone without you by my side
Saat kau ucapkan selamat tinggal
Separuh hatiku mati
Aku berbaring berurai air mata sepanjang malam
Sendiri tanpamu di sisiku
Chorus:
But if you loved me
Why'd you leave me?
Take my body
Take my body
All I want is
And all I need is
To find somebody
I'll find somebody like you
Tapi jika kau mencintaiku
Mengapa kau meninggalkanku?
Bawalah tubuhku
Bawalah tubuhku
Yang kuinginkan hanyalah
Dan yang kubutuhkan hanyalah
Menemukan seseorang
Kan kutemukan seseorang sepertimu
Lirik ini menunjukkan betapa dalamnya emosi yang ingin disampaikan oleh penulis lagu All I Want Kodaline. Setiap baris penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang tulus.
Lagu All I Want berhasil menyentuh hati jutaan pendengar karena liriknya yang sederhana namun penuh emosi. Kombinasi melodi yang lembut dengan suara Steve Garrigan yang penuh perasaan membuat lagu ini cocok untuk menemani momen-momen sedih. Selain itu, penulis lagu All I Want Kodaline berhasil menciptakan karya yang universal, sehingga siapa pun yang pernah merasakan kehilangan bisa merasa terhubung.
All I Want dari Kodaline adalah lagu yang penuh emosi tentang kehilangan dan kerinduan. Ditulis oleh Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May, dan James Flannigan, lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dari band asal Irlandia ini. Dengan lirik yang menyentuh dan melodi yang indah, lagu ini terus dikenang oleh penggemar di seluruh dunia. Semoga artikel ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang penulis lagu All I Want Kodaline, lirik, dan fakta di baliknya!
