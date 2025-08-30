Penulis Lagu All I Want Kodaline: Lirik dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Dok Spotify)

Lagu All I Want dari Kodaline adalah salah satu lagu patah hati yang menyentuh hati banyak pendengar. Dirilis pada tahun 2013, lagu ini menjadi hits besar, terutama setelah menjadi soundtrack film The Fault in Our Stars. Artikel ini akan membahas penulis lagu All I Want Kodaline, lirik lengkap, terjemahan, dan fakta menarik di baliknya.

Siapa Penulis Lagu All I Want Kodaline?

Lagu All I Want diciptakan oleh anggota band Kodaline, yaitu Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May, dan James Flannigan. Kodaline adalah band rock alternatif asal Dublin, Irlandia, yang dikenal dengan lagu-lagu emosional mereka. Steve Garrigan, sang vokalis, sering kali menulis lagu berdasarkan pengalaman pribadi, termasuk patah hati, yang membuat All I Want terasa begitu nyata dan mendalam.

Makna di Balik Lagu All I Want

All I Want menceritakan tentang rasa kehilangan dan kerinduan seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Liriknya menggambarkan kesedihan mendalam, seperti kehilangan sebagian dari diri sendiri setelah perpisahan. Lagu ini bukan hanya tentang patah hati, tetapi juga tentang harapan kecil untuk bertemu kembali dengan orang tersayang, meski hanya dalam mimpi.

Lirik Lagu All I Want Kodaline dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu All I Want beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk membantu Anda memahami maknanya lebih dalam:

Verse 1:

All I want is nothing more

To hear you knocking at my door

'Cause if I could see your face once more

I could die a happy man I'm sure



Yang kuinginkan hanyalah

Mendengarmu mengetuk pintu rumahku

Karena jika aku bisa melihat wajahmu sekali lagi

Aku yakin aku bisa mati sebagai pria bahagia



When you said your last goodbye

I died a little bit inside

I lay in tears in bed all night

Alone without you by my side



Saat kau ucapkan selamat tinggal

Separuh hatiku mati

Aku berbaring berurai air mata sepanjang malam

Sendiri tanpamu di sisiku

Chorus:

But if you loved me

Why'd you leave me?

Take my body

Take my body

All I want is

And all I need is

To find somebody

I'll find somebody like you



Tapi jika kau mencintaiku

Mengapa kau meninggalkanku?

Bawalah tubuhku

Bawalah tubuhku

Yang kuinginkan hanyalah

Dan yang kubutuhkan hanyalah

Menemukan seseorang

Kan kutemukan seseorang sepertimu

Lirik ini menunjukkan betapa dalamnya emosi yang ingin disampaikan oleh penulis lagu All I Want Kodaline. Setiap baris penuh dengan kerinduan dan kesedihan yang tulus.

Fakta Menarik di Balik Lagu All I Want

Soundtrack Film Populer: Lagu ini menjadi terkenal setelah digunakan sebagai soundtrack film The Fault in Our Stars , yang membuatnya dikenal di seluruh dunia.

Lagu ini menjadi terkenal setelah digunakan sebagai soundtrack film , yang membuatnya dikenal di seluruh dunia. Video Musik yang Emosional: Video musik All I Want disutradarai oleh Stevie Russell dan terdiri dari dua bagian. Ceritanya mengisahkan seorang pria dengan wajah "berbeda" yang mencintai dengan tulus, menambah dimensi emosional lagu ini.

Video musik disutradarai oleh Stevie Russell dan terdiri dari dua bagian. Ceritanya mengisahkan seorang pria dengan wajah "berbeda" yang mencintai dengan tulus, menambah dimensi emosional lagu ini. Popularitas di Media Sosial: Lagu ini sering digunakan di platform seperti TikTok untuk menggambarkan momen patah hati atau nostalgia.

Lagu ini sering digunakan di platform seperti TikTok untuk menggambarkan momen patah hati atau nostalgia. Penampilan di X Factor: Di Indonesia, lagu ini kembali populer setelah dinyanyikan oleh peserta X Factor Indonesia, Imanuella Jayanti, yang memukau para juri.

Di Indonesia, lagu ini kembali populer setelah dinyanyikan oleh peserta X Factor Indonesia, Imanuella Jayanti, yang memukau para juri. Inspirasi Patah Hati: Menurut Mark Prendergast, Steve Garrigan menulis lagu ini saat sedang patah hati, yang membuat emosi dalam lagu ini terasa sangat autentik.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Lagu All I Want berhasil menyentuh hati jutaan pendengar karena liriknya yang sederhana namun penuh emosi. Kombinasi melodi yang lembut dengan suara Steve Garrigan yang penuh perasaan membuat lagu ini cocok untuk menemani momen-momen sedih. Selain itu, penulis lagu All I Want Kodaline berhasil menciptakan karya yang universal, sehingga siapa pun yang pernah merasakan kehilangan bisa merasa terhubung.

Kesimpulan

All I Want dari Kodaline adalah lagu yang penuh emosi tentang kehilangan dan kerinduan. Ditulis oleh Steve Garrigan, Mark Prendergast, Vincent May, dan James Flannigan, lagu ini menjadi salah satu karya paling ikonik dari band asal Irlandia ini. Dengan lirik yang menyentuh dan melodi yang indah, lagu ini terus dikenang oleh penggemar di seluruh dunia. Semoga artikel ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang penulis lagu All I Want Kodaline, lirik, dan fakta di baliknya!