Lirik, Chord, dan Makna Lagu Bila Kau Tak Disampingku - Sheila on 7

Lagu Bila Kau Tak Disampingku dari Sheila on 7 adalah salah satu lagu legendaris yang masih digemari hingga kini. Dirilis pada tahun 2000 dalam album Kisah Klasik Untuk Masa Depan, lagu ini mencuri hati pendengar dengan lirik penuh emosi dan melodi yang mudah diingat. Artikel ini akan membahas lirik, chord, serta makna lagu Bila Kau Tak Disampingku yang membuatnya begitu istimewa.
Berikut adalah lirik lengkap dari lagu ini, yang menceritakan tentang penyesalan dan kerinduan dalam sebuah hubungan:
Tak seharusnya kita terpisahTak semestinya kita bertengkarKarena diriku masih butuh kauMaafkanlah sikapkuLupakanlah salahku ituTerlalu bodoh untuk dirikuMenahan berat jutaan rinduApalagi menahan egokuMaafkanlah sikapkuLupakanlah salahkuLuapkan kepadaku[Chorus]Takkan kubiarkan kau menangisTakkan kubiarkan kau terkikisTerluka perasaan oleh semua ucapankuMaafkanlah semua sifat kasarkuBukan maksud untuk melukaimuAku hanyalah orang yang penuh rasa cemburuBila kau tak disampingku
Lirik ini menunjukkan perasaan penyesalan seseorang yang menyadari kesalahannya karena cemburu dan ingin memperbaiki hubungan dengan pasangannya.
Untuk memudahkan Anda memainkan lagu ini, berikut adalah chord dasar yang bisa digunakan, dengan capo di fret 4 untuk mempermudah pemula:
[Intro] G[Verse 1]GTak seharusnya kita terpisahDTak semestinya kita bertengkarEm BmKar’na diriku masih butuh kauAMaafkanlah sikapkuAm GLupakanlah salahku... itu[Verse 2]GTerlalu bodoh untuk dirikuDMenahan berat jutaan rinduEm BmApalagi menahan egokuAMaafkanlah sikapkuAmLupakanlah salahkuBLuapkan kepadaku[Chorus]ETakkan kubiarkan kau menangisG#mTakkan kubiarkan kau terkikisF#m BTerluka perasaan oleh semua ucapankuAMaafkanlah semua sifat kasarkuG#mBukan maksud untuk melukaimuF#m BAku hanyalah orang yang penuh rasa cemburuA G#m F#m EBila kau tak disampingku[Interlude] C D G G E G E C D G
Chord ini cocok untuk pemula dan dapat dimainkan dengan gitar akustik untuk menghidupkan suasana romantis lagu ini.
Makna lagu Bila Kau Tak Disampingku berpusat pada perasaan penyesalan dan kerinduan mendalam seseorang terhadap pasangannya. Liriknya menggambarkan seseorang yang menyadari bahwa sikap cemburu dan egonya telah melukai orang yang dicintainya. Pesan utama lagu ini adalah permintaan maaf yang tulus dan keinginan untuk mempertahankan hubungan meski ada konflik. Kata-kata seperti “terluka perasaan oleh semua ucapanku” dan “aku hanyalah orang yang penuh rasa cemburu” menunjukkan kerentanan emosional yang relatable bagi banyak pendengar.
Lagu ini juga menonjolkan tema ketergantungan emosional, di mana kehadiran pasangan sangat penting untuk kebahagiaan seseorang. Ini membuat lagu ini begitu menyentuh, terutama bagi mereka yang pernah mengalami konflik dalam hubungan karena cemburu atau kesalahpahaman.
Bila Kau Tak Disampingku tetap relevan karena liriknya yang sederhana namun mendalam, serta melodi yang mudah diingat. Tema universal tentang cinta, penyesalan, dan kerinduan membuat lagu ini dekat dengan pengalaman banyak orang. Ditambah lagi, penjiwaan vokal Duta dan aransemen musik yang khas dari Sheila on 7 membuat lagu ini tak lekang oleh waktu.
Dengan lirik yang penuh makna, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, Bila Kau Tak Disampingku adalah lagu yang layak untuk terus dikenang. Semoga artikel ini membantu Anda memahami lebih dalam tentang lagu ini dan menikmati keindahannya!
