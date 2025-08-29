Kumpulan Trik Rayman Origins PS3 Lengkap

Berikut Trik Rayman Origins PS3(Doc PlayStation)

RAYMAN Origins PS3 adalah sebuah permainan video bergenre platformer 2D yang dikembangkan oleh Ubisoft Montpellier dan diterbitkan oleh Ubisoft.

Game ini dirilis pada tahun 2011 untuk berbagai platform, termasuk PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PlayStation Vita, dan PC.

Berikut Trik Rayman Origins PS3

1. Kuasai Gerakan Dasar

Tekan X untuk melompat, tahan agar lompat lebih tinggi.

Gunakan kotak untuk menyerang musuh.

Saat sudah membuka skill glide, tahan tombol lompat agar melayang lebih lama di udara.

2. Kumpulkan Lum sebanyak-banyaknya

Lum berfungsi seperti poin sekaligus membuka hadiah.

Jika menyentuh Lum King, Lum berikutnya yang dikumpulkan akan bernilai dua kali lipat.

3. Manfaatkan Electoon

Electoon dibutuhkan untuk membuka level baru.

Untuk mendapatkannya, selesaikan tantangan dalam level, kumpulkan Lum tertentu, atau temukan jalan rahasia.

4. Cari Kandang Rahasia

Setiap level biasanya punya 2 kandang tersembunyi.

Dengarkan suara teriakan kecil, itu tanda ada kandang di dekatmu.

5. Gunakan Lingkungan

Banyak area rahasia bisa diakses dengan meloncat ke dinding atau memukul dinding yang retak.

Air terjun, pintu, dan platform tertentu sering menyembunyikan jalur rahasia.

6. Gunakan Teman

Main bersama teman membuat permainan lebih mudah.

Jika mati, karakter berubah jadi gelembung dan bisa dihidupkan kembali dengan disentuh pemain lain.

7. Kuasai Level Tantangan Time Trial

Setelah menyelesaikan level, kamu bisa mencoba versi Time Trial untuk menguji kecepatan.

Gunakan shortcut tersembunyi untuk memotong jalur.

8. Buka Karakter Baru

Dengan mengumpulkan Electoon cukup banyak, kamu bisa membuka karakter baru di Snoring Tree.

Karakter ini hanya berbeda tampilan, tapi menambah variasi bermain.

9. Hati-hati di Level Air

Saat berenang, gunakan arah analog dengan tenang.

Musuh air lebih sulit dihindari, jadi serang cepat sebelum dikepung.

10. Gunakan Pergerakan Sprint

Tekan dan tahan R2 untuk sprint, sangat penting di level sulit atau Time Trial.

Rayman Origins PS3 adalah game platformer 2D penuh warna dengan gameplay seru, penuh tantangan, dan bisa dimainkan bersama teman dalam mode co-op. (Z-4)