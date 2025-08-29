Makna Lagu Soulmate Kahitna: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Lirik lagu Kahitna.(Instagram)

LAGU Soulmate dari Kahitna adalah salah satu lagu cinta legendaris yang masih populer hingga kini. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik penuh makna, lagu ini menceritakan kisah cinta yang tak bisa terwujud. Artikel ini akan mengulas makna lagu Soulmate Kahitna, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di balik penciptaannya. Mari kita simak bersama!

Makna Lagu Soulmate Kahitna

Makna lagu Soulmate Kahitna berkisah tentang cinta sejati yang datang di waktu yang salah. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang masih mencintai mantan kekasihnya, meskipun mereka sudah tidak bisa bersama. Ada perasaan rindu, penyesalan, dan penerimaan bahwa cinta itu tetap ada di hati, meski tak bisa diwujudkan. Liriknya yang puitis dan melodi yang lembut membuat pendengar mudah terbawa perasaan, terutama bagi mereka yang pernah mengalami kisah cinta serupa.

Lagu ini juga menekankan bahwa cinta sejati tidak selalu harus berakhir dengan kepemilikan. Kadang, merelakan seseorang adalah bentuk cinta paling tulus. Nuansa nostalgia dalam lagu ini membuatnya relevan untuk semua generasi, dari remaja hingga dewasa.

Berikut adalah lirik lengkap lagu Soulmate yang bisa kamu gunakan untuk bernyanyi atau sekadar menikmati maknanya:

Ketika engkau datangMengapa di saat kuTak mungkin menggapaimuMeskipun tlah kau semaikan cintaDibalik senyuman indahKau jadikan seakan nyataSeolah kau belahan jiwaMeskipun tak mungkin lagiTuk menjadi pasangankuNamun ku yakini cintaKau kekasih hatiOhTerkadang begitu sukar (begitu sukar)Untuk dimengerti (untuk dimengerti)Semua ini kita terlambat (semua)Meskipun tlah kau semaikan cintaDibalik senyuman indahKau jadikan seakan nyataSeolah kau belahan jiwaMeskipun tak mungkin lagiTuk menjadi pasangankuNamun ku yakini cintaKau kekasih hatiOhMeskipun tak mungkin lagiTuk menjadi pasangankuNamun ku yakini cintaKau kekasih hatiDibalik senyuman indahKau jadikan seakan nyataSeolah kau belahan jiwaMeskipun tak mungkin lagiTuk menjadi pasanganku (pasanganku)Namun ku yakini cintaKau kekasih hatiMeskipun tak mungkin lagiTuk menjadi pasangankuNamun ku yakini cintaKau kekasih hatiOh

Chord Gitar Lagu Soulmate Kahitna

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah dipelajari:

Intro: C F C Dm G [2x]C F EmKetika.. engkau datangDm GMengapa di saat kuC F EmTak mungkin.. menggapaimuDm GMeskipun tlah kau semaiReff:F FmKan cinta..Em AmDi balik senyuman indahDm GKau jadikan seakan nyataC C7Seolah kau belahan jiwaF FmMeskipun tak mungkin lagiEm AmTuk menjadi pasangankuDm GNamun ku yakini cintaC C7Kau kekasih hati

Chord ini cocok untuk pemula dan bisa dimainkan dengan capo sesuai kebutuhan nada suara kamu. Pastikan untuk berlatih perlahan agar irama lagunya terasa lebih alami.

Fakta Menarik di Balik Lagu Soulmate

1. Dirilis pada Tahun 2006

Lagu Soulmate dirilis pada 3 Februari 2006 sebagai bagian dari album ketujuh Kahitna yang juga berjudul Soulmate. Album ini diterbitkan oleh label Rora Records dan menjadi salah satu karya ikonik Kahitna.

2. Ciptaan Yovie Widianto

Lagu ini diciptakan oleh Yovie Widianto, otak di balik banyak lagu hits Kahitna. Yovie ingin menghadirkan lagu yang menggambarkan cinta universal, sehingga lagu ini terasa dekat dengan pengalaman banyak orang.

3. Kembali Populer Berkat Ziva Magnolya

Soulmate kembali mencuri perhatian setelah dinyanyikan oleh Ziva Magnolya dalam sebuah ajang pencarian bakat. Penampilan Ziva dengan gaya vokal yang khas membuat lagu ini viral di media sosial, terutama di TikTok, dengan lebih dari 81 ribu video menggunakan lagu ini sebagai latar.

4. Populer di Berbagai Platform

Video musik Soulmate telah ditonton lebih dari 17 juta kali di YouTube, dan lagunya telah diputar lebih dari 64 juta kali di Spotify. Ini menunjukkan betapa lagu ini tetap relevan meski sudah berusia lebih dari satu dekade.

5. Tema Cinta yang Universal

Kekuatan lagu ini terletak pada tema cintanya yang universal. Liriknya tidak hanya berbicara tentang cinta romantis, tetapi juga tentang penerimaan dan kesabaran dalam hidup, membuatnya cocok untuk berbagai momen, seperti pernikahan atau reuni.

Mengapa Lagu Soulmate Begitu Disukai?

Makna lagu Soulmate Kahitna yang mendalam, dipadukan dengan melodi pop jazz yang lembut, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Aransemen musiknya yang sederhana namun elegan, serta lirik yang puitis, menciptakan suasana nostalgia yang kuat. Lagu ini sering menjadi pengiring momen spesial, seperti pernikahan atau acara romantis, karena mampu membangkitkan emosi yang mendalam.

Selain itu, popularitasnya di media sosial, terutama di kalangan anak muda, membuktikan bahwa lagu ini tidak lekang oleh waktu. Baik kamu sedang jatuh cinta, patah hati, atau sekadar ingin bernostalgia, Soulmate selalu punya tempat di hati pendengarnya.

Kesimpulan

Lagu Soulmate dari Kahitna adalah karya masterpiece yang menggabungkan lirik penuh makna, melodi yang indah, dan emosi yang mendalam. Makna lagu Soulmate Kahitna tentang cinta yang tak sampai namun tetap abadi di hati membuatnya begitu spesial. Dengan lirik dan chord yang mudah diikuti, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan bersama teman. Ditambah dengan fakta menarik di balik penciptaannya, lagu ini layak menjadi salah satu lagu cinta terbaik Indonesia.