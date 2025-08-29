Lirik Everybody's Changing Keane(Dok. YouTube)

LAGU Everybody's Changing dari Keane adalah salah satu karya ikonik yang dirilis pada tahun 2004 dalam album Hopes and Fears. Lagu ini dikenal karena melodi pianonya yang indah dan lirik yang penuh emosi. Artikel ini akan membahas everybody changing makna, lirik, chord, serta fakta menarik di balik lagu ini dengan bahasa yang mudah dipahami.

Makna Lagu Everybody's Changing

Lagu Everybody's Changing menceritakan tentang perasaan seseorang yang merasa tertinggal saat orang-orang di sekitarnya berubah. Liriknya menggambarkan perjuangan untuk tetap menjadi diri sendiri di tengah perubahan yang cepat, seperti teman yang menjauh atau kehidupan yang bergerak terlalu cepat. Makna lagu ini sangat relevan bagi siapa saja yang pernah merasa sulit beradaptasi dengan perubahan, baik setelah lulus sekolah, pindah kota, atau kehilangan hubungan dekat. Lagu ini mengajak kita untuk menerima perubahan sambil tetap mempertahankan jati diri.

Lirik Lagu Everybody's Changing

Berikut adalah lirik lengkap lagu Everybody's Changing yang ditulis oleh Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin, dan Richard Hughes:

[Verse 1]You say you wander your own landBut when I think about itI don't see how you canYou're aching, you're breakingAnd I can see the pain in your eyesSays everybody's changingAnd I don't know why[Chorus]So little timeTry to understand that I'mTrying to make a move just to stay in the gameI try to stay awake and remember my nameBut everybody's changingAnd I don't feel the same[Verse 2]You're gone from hereSoon you will disappearFading into beautiful light'Cause everybody's changingAnd I don't feel right[Chorus]So little timeTry to understand that I'mTrying to make a move just to stay in the gameI try to stay awake and remember my nameBut everybody's changingAnd I don't feel the same[Outro]Oh, everybody's changingAnd I don't feel the same

Lirik ini sederhana namun mendalam, mencerminkan perasaan kehilangan arah dan keinginan untuk tetap relevan di tengah perubahan.

Chord Gitar Everybody's Changing

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Everybody's Changing pada gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti:

[Intro]C F Dm G C[Verse]C FYou say you wander your own landDmBut when I think about itG CI don't see how you canCYou're aching, you're breakingFAnd I can see the pain in your eyesDmSays everybody's changingG AmAnd I don't know why[Chorus]F GSo little timeC FTry to understand that I'mDm GTrying to make a move just to stay in the gameEm AI try to stay awake and remember my nameDm G CBut everybody's changing and I don't feel the same

Chord ini menggunakan kunci dasar C, yang membuatnya mudah dimainkan. Untuk variasi, coba mainkan dengan capo pada fret kedua untuk menyesuaikan nada.

Fakta Menarik di Balik Everybody's Changing

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu ini yang mungkin belum kamu ketahui:

Rilis dan Kesuksesan: Dirilis pada tahun 2003 sebagai single dari album Hopes and Fears, lagu ini masuk dalam daftar 100 Greatest Songs of All Time versi The Sun pada tahun 2006.

Dirilis pada tahun 2003 sebagai single dari album Hopes and Fears, lagu ini masuk dalam daftar 100 Greatest Songs of All Time versi The Sun pada tahun 2006. Inspirasi Lagu: Tim Rice-Oxley, penulis utama lagu ini, terinspirasi dari perasaan kehilangan arah saat teman-temannya mulai menjalani hidup yang berbeda setelah masa sekolah.

Tim Rice-Oxley, penulis utama lagu ini, terinspirasi dari perasaan kehilangan arah saat teman-temannya mulai menjalani hidup yang berbeda setelah masa sekolah. Ciri Khas Keane: Lagu ini menonjolkan suara piano yang menjadi ciri khas Keane, dengan vokal emosional Tom Chaplin yang terdengar seperti "menangis tanpa air mata."

Lagu ini menonjolkan suara piano yang menjadi ciri khas Keane, dengan vokal emosional Tom Chaplin yang terdengar seperti "menangis tanpa air mata." Pesan Universal: Lagu ini resonan dengan pendengar di seluruh dunia karena temanya yang universal tentang perubahan dan perjuangan untuk menemukan tempat di dunia yang terus bergerak.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Everybody's Changing populer karena melodinya yang mudah diingat dan lirik yang relatable. Lagu ini sering menjadi pengingat bahwa perubahan adalah bagian dari hidup, tetapi kita bisa tetap setia pada diri sendiri. Kombinasi piano yang melodius dan emosi yang tulus membuat lagu ini timeless.

Tips Memainkan Lagu di Gitar

Untuk pemula, gunakan strumming sederhana seperti pola D-DU-UDU (D = down, U = up) untuk mengikuti ritme lagu. Pastikan transisi antara chord C, F, Dm, dan G mulus untuk menjaga alur lagu. Kamu juga bisa menambahkan variasi seperti CMaj7 atau Cadd9 untuk sentuhan yang lebih kaya, seperti yang digunakan dalam beberapa versi chord.

Kesimpulan

Everybody's Changing adalah lagu yang menyentuh hati dengan everybody changing makna yang mendalam tentang perubahan dan identitas. Dengan lirik yang penuh emosi, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini tetap menjadi favorit banyak orang.