Chord dan Lirik Lagu X Nicky Jam feat J Balvin - Fakta Menarik di Baliknya

LAGU X oleh Nicky Jam featuring J Balvin adalah salah satu hits reggaeton yang mendunia. Dirilis pada tahun 2018, lagu ini memukau penggemar dengan irama yang energik dan lirik yang mudah diingat. Di sini, kami sajikan chord dan lirik lagu X Nicky Jam secara lengkap, beserta fakta menarik di balik penciptaannya. Artikel ini dirancang ramah SEO untuk memudahkan Anda menemukan informasi yang Anda cari!

Chord Lagu X Nicky Jam feat J Balvin

Berikut adalah chord gitar untuk lagu X Nicky Jam dalam kunci Am. Chord ini mudah dimainkan, cocok untuk pemula hingga profesional.

[Intro]Am Dm F G (x2)[Verse 1]Am DmAquel día te vi y tu energía sentíF GDesde eso no te quiero lejos de míAm DmSé que no sabes de míF GY no te puedo mentirAm DmLo que dicen en la calle sobre mí[Chorus]Am Dm F GY no te voy a negarAm Dm F GEstamos claro' y yaAm Dm F GNo te lo voy a negarAm Dm F GEstamos claro' y ya[Verse 2]Am DmSólo deja que yo te agarre, babyF GBesos en el cuello pa' calmar la sedAm DmMi mano en tu cadera pa' empezar como e'F GNo le vamo' a bajar más nunca, mamáAm DmBa-ba-ba-ba-baila, plakata, plakataF GComo ella lo mueve, sin para', sin para'Am DmLas ganas de comerte, ahora son más fuerte'F GQuiero tenerte

Lirik Lengkap Lagu X Nicky Jam feat J Balvin

Berikut lirik lengkap lagu X Nicky Jam beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan pemahaman.

Lirik dan Terjemahan

[Intro: Nicky Jam]Aquel día te vi y tu energía sentí(Hari itu aku melihatmu dan merasakan energimu)Desde eso no te quiero lejos de mí (lejos de mí)(Sejak itu aku tak ingin kau jauh dariku)Sé que no sabes de mí (de mí)(Aku tahu kau tak tahu tentangku)Y no te puedo mentir(Dan aku tak bisa berbohong)Lo que dicen en la calle sobre mí(Apa yang dikatakan di jalanan tentangku)[Chorus: Nicky Jam & J Balvin]Y no te voy a negar(Aku tak akan menyangkal)Estamos claro' y ya(Kita sudah jelas)No te lo voy a negar (jaja, no te lo puedo negar)(Aku tak akan menyangkal)Estamos claro' y ya (jaja, que estamos claro', que estamos claro')(Kita sudah jelas)[Verse 1: J Balvin & Nicky Jam]Sólo deja que yo te agarre, baby(Biarkan aku memelukmu, sayang)Besos en el cuello pa' calmar la sed(Ciuman di leher untuk meredakan dahaga)Mi mano en tu cadera pa' empezar como e'(Tanganku di pinggangmu untuk memulai)No le vamo' a bajar más nunca, mamá (no)(Kita tak akan pernah menurunkan semangat, mama)Ba-ba-ba-ba-baila, plakata, plakata(Tari, plakata, plakata)Como ella lo mueve, sin para', sin para'(Cara dia bergerak, tanpa henti)Las ganas de comerte, sekarang son más fuerte'(Keinginan untuk memilikimu, kini semakin kuat)Quiero tenerte(Aku ingin memilikimu)[Verse 2: Nicky Jam]Lo que he visto de ti, mami, no me es normal (normal)(Apa yang kulihat darimu, sayang, tak biasa)Pero no te preocupes que soy anormal (-normal)(Tapi jangan khawatir, aku juga tak biasa)Sé que a tus amigas no les debo gustar, eh(Aku tahu teman-temanmu mungkin tak menyukaiku)Pero ve y cuéntale' parte por parte(Tapi pergilah dan ceritakan satu per satu)Cómo tenemos sex y te quito el estrés(Bagaimana kita bercinta dan aku menghilangkan stresmu)Dale otra vez(Ulangi lagi)[Outro: Nicky Jam & J Balvin]N.I.C.K (ba-ba-ba-ba-baila, plakata, plakata)J Balvin, man (como ella lo mueve, sin para', sin para')Nicky-Nicky-Nicky JamLa Industria Inc

Fakta Menarik di Balik Lagu X Nicky Jam

Lagu X Nicky Jam bukan sekadar lagu biasa. Berikut beberapa fakta menarik yang membuat lagu ini istimewa:

1. Kolaborasi Ikonik

Lagu ini adalah kolaborasi antara dua bintang reggaeton, Nicky Jam dan J Balvin. Keduanya sudah lama dikenal sebagai pionir genre ini, dan lagu X menjadi salah satu puncak kolaborasi mereka.

2. Inspirasi dari Kehidupan Nyata

Lirik lagu ini terinspirasi dari chemistry dan ketertarikan romantis yang spontan. Nicky Jam pernah menyebutkan bahwa lagu ini mencerminkan perasaan saat bertemu seseorang yang langsung mencuri perhatian.

3. Sukses Komersial

X meraih kesuksesan besar, dengan lebih dari 2 miliar penayangan di YouTube hingga tahun 2025. Lagu ini juga masuk tangga lagu Billboard dan memenangkan beberapa penghargaan musik Latin.

4. Koreografi Viral

Video musik lagu ini menampilkan tarian yang menjadi tren di media sosial. Gerakan "plakata, plakata" menjadi ikonik dan banyak ditiru oleh penggemar di seluruh dunia.

5. Produksi Musik

Lagu ini diproduksi oleh La Industria Inc, rumah produksi Nicky Jam, yang terkenal dengan sentuhan reggaeton modern. Irama yang catchy membuat lagu ini langsung melekat di telinga pendengar.

Tips Memainkan Chord X Nicky Jam

Untuk memainkan chord lagu X Nicky Jam, pastikan Anda menggunakan strumming pattern yang energik untuk menyesuaikan nuansa reggaeton. Gunakan capo pada fret pertama jika ingin menyesuaikan nada dengan vokal Anda. Latihan rutin akan membantu Anda menguasai transisi antara chord Am, Dm, F, dan G dengan lancar.

Kesimpulan

Lagu X Nicky Jam feat J Balvin adalah kombinasi sempurna antara irama reggaeton yang adiktif dan lirik yang romantis. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang mudah dihafal, lagu ini cocok untuk dinyanyikan atau dimainkan bersama teman. Fakta di balik lagu ini menambah daya tariknya sebagai salah satu hits terbesar di genre reggaeton.