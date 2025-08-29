Makna Lagu Kota Dere: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Lagu Kota Dere.(Freepik)

LAGU "Kota" dari Dere adalah karya musik indie yang penuh dengan perasaan nostalgia dan rindu. Dirilis pada tahun 2020, lagu ini berhasil mencuri hati banyak pendengar dengan lirik puitis dan melodi yang lembut. Artikel ini akan membahas makna lagu Kota Dere, lirik lengkap, chord gitar yang mudah dimainkan, serta fakta menarik di balik penciptaan lagu ini. Yuk, simak ulasannya!

Makna Lagu Kota Dere: Kisah Rindu yang Mendalam

Makna lagu Kota Dere berkisah tentang kerinduan mendalam kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup penyanyi. Liriknya menggambarkan kenangan manis di sebuah kota, di tengah suasana setelah hujan di bulan Desember. Lagu ini mencerminkan perasaan kehilangan, di mana penyanyi merindukan momen bersama orang yang dicintai, entah itu kekasih, sahabat, atau keluarga. Baris seperti “Udara mana kini yang kau hirup?” menunjukkan rasa ingin tahu tentang keberadaan orang tersebut, sekaligus menegaskan bahwa rindu itu tak pernah pudar.

Lagu ini juga menggambarkan kontras antara kesibukan kota dan ketenangan kenangan pribadi. Melalui imaji seperti hujan, angin, dan matahari, Dere berhasil melukis perasaan nostalgia yang relatable bagi banyak orang.

Lirik Lagu Kota Dere

Berikut adalah lirik lengkap lagu "Kota" dari Dere yang penuh dengan emosi dan kepekaan:

[Verse 1] Di kota ini sehabis hujan Desember yang lalu Di kota ini dalam ruangan Berpenyejuk udara [Pre-Chorus] Kau dan wangimu bersanding dengan Riuh angin di luar [Chorus] Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Di mana pun kau kini Rindu tentangmu tak pernah pergi [Verse 2] Di jalan ini menguning langit Berkendara denganmu Tajam mentari menembus pelan Bening teduh matamu [Pre-Chorus] Kau dan wangimu berpadu utuh Tabungan kelak rindu [Chorus] Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Di mana pun kau kini Rindu tentangmu tak pernah pergi

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana dengan capo di fret 4 agar mudah dimainkan oleh pemula:

[Intro] C F C F [Verse 1] C F Di kota ini sehabis hujan C F Desember yang lalu C F Di kota ini dalam ruangan C F Berpenyejuk udara [Pre-Chorus] Dm Kau dan wangimu Em Bersanding dengan F Riuh angin di luar [Chorus] Am F C Udara mana kini yang kau hirup Am F C G Hujan di mana kini yang kau peluk Am F C Di mana pun kau kini Am F C Rindu tentangmu tak pernah pergi [Verse 2] C F Di jalan ini menguning langit C F Berkendara denganmu C F Tajam mentari menembus pelan C F Bening teduh matamu [Pre-Chorus] Dm Kau dan wangimu Em Berpadu utuh F Tabungan kelak rindu [Chorus] Am F C Udara mana kini yang kau hirup Am F C G Hujan di mana kini yang kau peluk Am F C Di mana pun kau kini Am F C Rindu tentangmu tak pernah pergi

Cara Memainkan Chord

Chord di atas menggunakan kunci dasar C, yang ramah untuk pemula. Pastikan gitar sudah distem dengan benar, dan gunakan capo di fret 4 untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu. Mainkan dengan tempo santai untuk menangkap nuansa emosional lagu ini.

Fakta Menarik di Balik Lagu Kota Dere

Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu "Kota" yang membuatnya semakin istimewa:

Kolaborasi dengan Musisi Ternama: Lagu ini diproduksi oleh Tulus dan Petra Sihombing, dua nama besar di industri musik Indonesia, yang memberikan sentuhan khas pada aransemen musiknya.

Lagu ini diproduksi oleh Tulus dan Petra Sihombing, dua nama besar di industri musik Indonesia, yang memberikan sentuhan khas pada aransemen musiknya. Single Perdana: "Kota" adalah single pertama Dere yang dirilis pada 28 Oktober 2020 sebagai bagian dari album Rubik.

"Kota" adalah single pertama Dere yang dirilis pada 28 Oktober 2020 sebagai bagian dari album Rubik. Viral di TikTok: Lagu ini semakin populer setelah digunakan dalam berbagai video TikTok dan dinyanyikan ulang oleh penyanyi seperti Vanessa Simorangkir di Indonesian Idol XIII.

Lagu ini semakin populer setelah digunakan dalam berbagai video TikTok dan dinyanyikan ulang oleh penyanyi seperti Vanessa Simorangkir di Indonesian Idol XIII. Inspirasi Nostalgia: Menurut beberapa sumber, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Dere yang merindukan momen bersama seseorang di masa lalu, meski tidak dijelaskan secara spesifik apakah itu tentang kekasih atau orang terdekat lainnya.

Menurut beberapa sumber, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadi Dere yang merindukan momen bersama seseorang di masa lalu, meski tidak dijelaskan secara spesifik apakah itu tentang kekasih atau orang terdekat lainnya. Video Musik Estetik: Video musik lagu ini disutradarai oleh Davy Linggar, yang juga menangani sinematografi dan pewarnaan, memberikan visual yang selaras dengan nuansa nostalgia lagu.

Mengapa Lagu Ini Begitu Disukai?

Lagu "Kota" memiliki daya tarik karena liriknya yang sederhana namun penuh makna, serta melodi akustik yang lembut. Kombinasi ini membuat pendengar merasa terhubung dengan kenangan pribadi mereka sendiri. Selain itu, makna lagu Kota Dere yang universal tentang rindu dan nostalgia membuatnya relevan untuk berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa.

Kesimpulan

Lagu "Kota" dari Dere adalah perpaduan indah antara lirik puitis, melodi yang menyentuh, dan chord gitar yang mudah dimainkan. Makna lagu Kota Dere mengajak kita untuk merenungkan kenangan indah bersama orang-orang tersayang, sembari mengingatkan bahwa rindu adalah bagian alami dari kehidupan. Dengan fakta menarik di balik penciptaannya, lagu ini tidak hanya enak didengar, tetapi juga kaya akan cerita. Cobalah mainkan chord-nya, nyanyikan liriknya, dan rasakan sendiri emosi yang ditawarkan lagu ini!