Pemeran di The Haunted Palace: Review Lengkap dan Daftar Nama

THE Haunted Palace adalah drama Korea terbaru yang menggabungkan romansa, fantasi, dan misteri. Dirilis pada April 2025 di SBS, drama ini langsung mencuri perhatian dengan cerita seru dan pemeran di The Haunted Palace yang berbakat. Artikel ini akan mengulas drama ini dan daftar pemeran utamanya dengan bahasa yang mudah dipahami.
Drama ini bercerita tentang Yoon Gab, seorang pegawai istana yang tampan dan dihormati, yang tiba-tiba dirasuki oleh roh Imoogi. Yeo-Ri, cinta pertamanya, adalah seorang perajin kacamata dengan bakat spiritual yang menolak takdirnya sebagai dukun.
Bersama Raja Lee Sung, mereka menghadapi hantu-hantu wanita penuh dendam di istana. Dengan alur yang penuh misteri, drama ini cocok untuk kamu yang suka cerita romansa dengan sentuhan supranatural.
Pemeran di The Haunted Palace menjadi salah satu daya tarik utama drama ini. Berikut adalah daftar pemeran utama dan pendukung yang membuat cerita ini hidup:
Selain itu, ada banyak pemeran pendukung seperti Han So-eun sebagai Ratu Park, Kim In-kwon sebagai Kim Eung-soon, dan Cha Chung-hwa sebagai Young-geum, yang menambah warna pada cerita.
Drama ini menawarkan perpaduan unik antara romansa, komedi, dan horor. Alur ceritanya yang penuh kejutan membuat penonton terus penasaran. Akting Yook Sung-jae sebagai Yoon Gab yang dirasuki roh sangat alami, bahkan beberapa penonton di media sosial menyebutnya "tidak terasa seperti akting."
Kim Ji-yeon juga berhasil memerankan Yeo-Ri dengan emosi yang kuat, sementara Kim Ji-hoon membawa karisma sebagai raja yang berjuang melawan masa lalu keluarganya.
Visual drama ini juga patut diacungi jempol, dengan latar istana yang megah dan efek khusus yang mendukung suasana mistis. Meski beberapa penonton merasa alur agak lambat di tengah, episode akhir dengan rating 11% menunjukkan bahwa drama ini sukses memikat hati penonton.
Pemeran di The Haunted Palace berhasil menghidupkan cerita yang penuh intrik dan emosi. Dengan akting memukau, visual menawan, dan alur yang menegangkan, drama ini wajib ditonton oleh penggemar drama Korea bergenre fantasi. Jangan lewatkan untuk menyaksikan petualangan Yoon Gab, Yeo-Ri, dan Raja Lee Sung dalam melawan roh jahat di istana! (Z-10)
