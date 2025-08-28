Lirik Lagu Ondel Ondel Betawi: Teks Lengkap dan Makna Budaya

Berikut lirik lagu ondel ondel Betawi(freepik)

LAGU Ondel Ondel adalah salah satu lagu daerah Jakarta yang sangat populer, khususnya di kalangan masyarakat Betawi. Lagu ini diciptakan oleh Djoko Subagyo pada tahun 1970 dan dipopulerkan oleh seniman legendaris Betawi, Benyamin Sueb. Lirik lagu Ondel Ondel Betawi menggambarkan keceriaan dan keunikan tradisi ondel-ondel, boneka raksasa yang menjadi ikon budaya Jakarta. Artikel ini menyajikan lirik lengkap lagu ini serta penjelasan maknanya dalam bahasa yang mudah dipahami.

Asal Usul Lagu Ondel Ondel Betawi

Lagu Ondel Ondel berasal dari budaya Betawi dan sering dinyanyikan dalam berbagai acara, seperti pernikahan, khitanan, atau festival budaya. Ondel-ondel sendiri adalah boneka besar setinggi 2,5 meter yang terbuat dari anyaman bambu dengan wajah topeng berwarna merah untuk pria dan putih untuk wanita. Lagu ini mengajak masyarakat untuk menonton dan mengarak ondel-ondel, mencerminkan semangat kebersamaan dan kegembiraan.

Lirik Lengkap Lagu Ondel Ondel Betawi

Berikut adalah lirik lagu Ondel Ondel Betawi yang penuh dengan nuansa ceria dan semangat tradisi:

Nyok kite nonton ondel-ondel (nyok)Nyok kite ngarak ondel-ondel (nyok)Ondel-ondel ade anaknyeAnaknye nandak gel igelanMak Bapak ondel-ondel ngibingNgarak penganten disunatinNyang nonton rame ke giranganIkut ngarak iring iringanPak pak dung pak dung pak pak pakGendang nyaring ditepakNyang nonton girang pade surak surakTangan iseng jailin pale anak ondel-ondelTaroin puntungan rambut kebakaranAnak ondel-ondel jejingkrakanPalenye nyale bekobaranNyang nonton pade kebingunganDisiramin air comberan

Lirik lagu Ondel Ondel Betawi ini menggunakan bahasa Betawi yang sederhana dan mudah diingat, sehingga cocok dinyanyikan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak.

Makna Lirik Lagu Ondel Ondel Betawi

Lirik lagu ini menceritakan tentang kemeriahan pertunjukan ondel-ondel. Bait pertama mengajak orang untuk menonton dan mengarak ondel-ondel, yang sering tampil bersama "anaknye" (boneka kecil). Lirik ini juga menggambarkan suasana riang saat masyarakat mengikuti iring-iringan ondel-ondel, lengkap dengan irama gendang yang menghentak. Bagian lucu dalam lirik, seperti rambut ondel-ondel yang "kebakaran" karena ulah iseng, menambah kesan humor dan kedekatan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Betawi.

Peran Lagu dalam Melestarikan Budaya Betawi

Lagu Ondel Ondel bukan hanya hiburan, tetapi juga alat untuk melestarikan budaya Betawi. Melalui liriknya, generasi muda diajak untuk mengenal tradisi ondel-ondel dan menghargai warisan budaya Jakarta. Lagu ini sering tampil di acara budaya dan tempat wisata di Jakarta, menjaga keberlangsungan tradisi di tengah modernisasi.

Cara Menikmati Lagu Ondel Ondel

Untuk menikmati lagu Ondel Ondel Betawi, Anda bisa mendengarkannya di platform musik atau menyaksikan pertunjukan ondel-ondel langsung di acara budaya Jakarta. Lirik yang sederhana membuat lagu ini mudah dihafal dan dinyanyikan bersama keluarga atau teman. Ajak anak-anak untuk belajar lagu ini agar mereka lebih mengenal budaya Indonesia.

Dengan lirik lagu Ondel Ondel Betawi yang ceria dan penuh makna, lagu ini tetap relevan dan dicintai hingga kini. Mari lestarikan budaya Betawi dengan menyanyikan dan mengenalkan lagu ini kepada generasi mendatang!