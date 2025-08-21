Lirik Lagu Ondel-Ondel dan Chord Lengkap, Keren dan Mudah Dimainkan!

Berikut lirik lagu ondel ondel(freepik)

APAKAH kamu sedang mencari lirik lagu Ondel-Ondel beserta chord-nya? Lagu daerah Betawi yang ikonik ini diciptakan oleh Djoko Subagyo dan dipopulerkan oleh Benyamin Sueb. Dengan nada ceria dan penuh semangat, lagu ini sering dinyanyikan saat perayaan besar di Jakarta, seperti ulang tahun kota atau acara adat Betawi. Yuk, pelajari lirik dan chord-nya untuk memainkan lagu ini dengan gitar!

Mengenal Lagu Ondel-Ondel: Warisan Budaya Betawi

Lirik lagu Ondel-Ondel menceritakan tentang boneka besar khas Betawi yang biasanya diarak saat pesta rakyat, seperti pernikahan atau khitanan. Boneka ini terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki (wajah merah) dan perempuan (wajah putih), yang dihias dengan rambut dari ijuk. Lagu ini penuh dengan keceriaan dan humor, membuatnya disukai semua usia. Mari kita simak lirik dan chord-nya di bawah ini!

Lirik Lagu Ondel-Ondel Lengkap

Berikut adalah lirik lagu Ondel-Ondel yang menggunakan bahasa Betawi:

Nyok, kite nonton ondel-ondel, nyok!Nyok, kite ngarak ondel-ondel, nyok!Ondel-ondel ade anaknye, woi!Anaknye ngigel ter-iteran, oi!Mak, bapak ondel-ondel ngibing, ser!Ngarak penganten disunatin, serr!Goyangnye asyik endut-endutan, ndut!Nyang ngibing igel-igelan, gel!Plak gumbang gumplak plak plakGendang nyaring ditepakYang ngiringin nandakPade surak-surakTangan iseng ngejailinKepale anak ondel-ondelTaroin puntunganRambut kebakaranAnak ondel-ondel jejingkrakkan, krak!Kepalenye nyale bekobaran, ngebul!Yang ngarak pade kebingungan, ngung!Disiramin aer comberan, byur!

Lirik ini menggambarkan keceriaan saat ondel-ondel diarak, lengkap dengan tingkah lucu seperti rambut boneka yang terbakar karena ulah tangan iseng!

Berikut adalah chord lagu Ondel-Ondel dengan kunci dasar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula:

[Intro]G D G D[Verse] GNyok kita nonton ondel-ondel, nyok! DNyok kita ngarak ondel-ondel, nyok! Em DOndel-ondel ada anaknyanye, boy! D GAnaknya ngider-der ideran, oyyyy! GMak, bapak ondel-ondel ngibing, ser! DNgarak penganten disunatin, serr! Em DGoyangnya asik ndut-ndutan, dut! D GYang ngiringin igel-igelan![Chorus] EmPlank dung dung dung plak.. plak.. plak! DGendang nyaring ditepak GYang ngiringin nandak GPade surak-surak AmTangan iseng jailin EmKepale anak ondel-ondel DTaroin puntungan GRambut kebakaran GAnak ondel-ondel jejingkrakan, krak! DKepalenye nyale bekobaran, bul! Em DYang ngarak pade kebingungan, ngung! GDisiramin air comberan, byurrrr!

Chord di atas menggunakan kunci dasar G, D, Em, dan Am, yang mudah dipelajari. Kamu bisa memainkan lagu ini sambil bernyanyi bersama teman atau keluarga!

Tips Memainkan Chord Lagu Ondel-Ondel

Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan suara penyanyi asli.

di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan suara penyanyi asli. Latih transisi chord dari G ke D secara perlahan untuk pemula.

dari G ke D secara perlahan untuk pemula. Tambahkan ritme Betawi dengan petikan gitar yang ceria untuk menambah kesan tradisional.

Makna dan Sejarah Lagu Ondel-Ondel

Lagu ini diciptakan pada tahun 1971 oleh Djoko Subagyo dan menjadi populer berkat Benyamin Sueb. Lirik lagu Ondel-Ondel tidak hanya menghibur, tetapi juga menggambarkan budaya Betawi yang kaya. Ondel-ondel sendiri dianggap sebagai simbol pelindung masyarakat Betawi, yang sering tampil dalam acara adat untuk membawa keberkahan.