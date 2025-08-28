Terangkanlah Lirik dan Chord: Panduan Lengkap untuk Lagu Favorit Anda

Berikut Makna lirik Terangkanlah(freepik)

LAGU Terangkanlah adalah karya musik yang penuh makna, menggabungkan melodi yang indah dengan lirik yang menyentuh hati. Artikel ini akan membantu Anda memahami makna di balik lirik lagu ini dan memberikan panduan chord lengkap yang mudah diikuti, bahkan untuk pemula. Dengan kata kunci terangkanlah lirik, kami akan menjelaskan setiap bagian lagu ini secara sederhana dan jelas untuk tingkat keterbacaan kelas 7-8.

Makna Lirik Lagu Terangkanlah

Lirik Terangkanlah menceritakan tentang perjalanan seseorang yang mencari cahaya atau harapan di tengah kegelapan. Setiap bait lirik menggambarkan perjuangan, kerinduan, dan semangat untuk terus maju. Kata-kata dalam lagu ini dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan perasaan optimisme dan kekuatan batin.

Misalnya, pada bagian reff, lirik berfokus pada permohonan untuk diberi petunjuk dan keberanian. Ini membuat lagu ini sangat relevan bagi siapa saja yang sedang menghadapi tantangan hidup. Dengan memahami terangkanlah lirik, Anda akan lebih menghargai pesan mendalam yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu.

Struktur Lirik Lagu Terangkanlah

Lagu ini terdiri dari beberapa bagian utama: intro, bait pertama, bait kedua, reff, dan outro. Berikut adalah lirik lengkapnya:

Intro: Berisi pengantar emosional yang mengatur suasana lagu.

Berisi pengantar emosional yang mengatur suasana lagu. Bait 1: Menggambarkan perjuangan awal dan keraguan.

Menggambarkan perjuangan awal dan keraguan. Bait 2: Menunjukkan harapan yang mulai muncul.

Menunjukkan harapan yang mulai muncul. Reff: Bagian paling kuat yang berisi permohonan untuk petunjuk.

Bagian paling kuat yang berisi permohonan untuk petunjuk. Outro: Penutup yang memberikan rasa damai dan penyelesaian.

Lirik Lengkap Terangkanlah

Berikut adalah lirik lengkap lagu Terangkanlah:

[Intro]Oh, malam yang kelamBawa aku pada harapan[Bait 1]Di tengah gelap ku melangkahMencari sinar di ujung sanaLangkahku ragu, hati pun piluNamun ku tahu, ku tak sendiri[Bait 2]Bayang-bayang masa laluMenghantui jiwa yang rapuhTapi ku dengar suara hatiBerbisik lembut, ku harus bangkit[Reff]Terangkanlah, oh terangkanlahJalan yang ku lalui penuh kelabuBeri aku cahaya, tunjukkan arahHingga ku temukan damai di hati[Outro]Cahaya itu kini ku lihatTerangkanlah jalanku selamanya

Chord Gitar Lagu Terangkanlah

Untuk memainkan lagu Terangkanlah, Anda hanya perlu menguasai beberapa chord dasar. Chord ini dirancang agar mudah dimainkan oleh pemula. Berikut adalah chord lengkapnya dalam nada dasar C:

Struktur Chord Lagu Terangkanlah

Chord lagu ini menggunakan progresi yang sederhana namun mendukung emosi lirik. Berikut adalah chord untuk setiap bagian:

Intro: C - G - Am - F

C - G - Am - F Bait 1: C - G - Am - F

C - G - Am - F Bait 2: Am - F - C - G

Am - F - C - G Reff: F - G - C - Am

F - G - C - Am Outro: C - G - Am - F

Chord Lengkap Terangkanlah

Berikut adalah chord lengkap lagu Terangkanlah dalam nada dasar C:

[Intro]C G Am FOh, malam yang kelamC G Am FBawa aku pada harapan[Bait 1]C GDi tengah gelap ku melangkahAm FMencari sinar di ujung sanaC GLangkahku ragu, hati pun piluAm FNamun ku tahu, ku tak sendiri[Bait 2]Am FBayang-bayang masa laluC GMenghantui jiwa yang rapuhAm FTapi ku dengar suara hatiC GBerbisik lembut, ku harus bangkit[Reff]F GTerangkanlah, oh terangkanlahC AmJalan yang ku lalui penuh kelabuF GBeri aku cahaya, tunjukkan arahC AmHingga ku temukan damai di hati[Outro]C GCahaya itu kini ku lihatAm FTerangkanlah jalanku selamanya

Cara Memainkan Chord Terangkanlah untuk Pemula

Untuk memainkan chord ini, pastikan gitar Anda sudah disetem dengan benar. Berikut adalah tips sederhana:

Chord C: Letakkan jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar 4 fret 2, dan jari manis di senar 5 fret 3.

Letakkan jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar 4 fret 2, dan jari manis di senar 5 fret 3. Chord G: Jari telunjuk di senar 5 fret 2, jari tengah di senar 6 fret 3, dan jari manis di senar 1 fret 3.

Jari telunjuk di senar 5 fret 2, jari tengah di senar 6 fret 3, dan jari manis di senar 1 fret 3. Chord Am: Jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar 4 fret 2, dan jari manis di senar 3 fret 2.

Jari telunjuk di senar 2 fret 1, jari tengah di senar 4 fret 2, dan jari manis di senar 3 fret 2. Chord F: Jari telunjuk menekan senar 1 dan 2 fret 1, jari tengah di senar 3 fret 2, dan jari manis di senar 4 fret 3.

Latihlah transisi antar chord dengan perlahan, dan pastikan Anda mengikuti ritme lagu. Dengarkan lagu aslinya untuk menyesuaikan tempo dan perasaan saat memainkan.

Mengapa Lagu Ini Cocok untuk Pemula?

Lagu Terangkanlah menggunakan chord dasar yang umum, seperti C, G, Am, dan F. Ini membuatnya mudah dipelajari oleh pemula. Selain itu, struktur lagunya yang sederhana memungkinkan Anda untuk fokus pada teknik petikan dan perubahan chord tanpa merasa kewalahan.

Kesimpulan

Lagu Terangkanlah adalah kombinasi indah antara lirik yang bermakna dan melodi yang mudah dimainkan. Dengan memahami terangkanlah lirik dan chord-nya, Anda tidak hanya bisa menikmati lagu ini, tetapi juga memainkannya dengan gitar. Gunakan panduan ini untuk belajar, berlatih, dan menikmati pesan harapan yang dibawa oleh lagu ini. Selamat bermain musik!