Chord gitar lagu Way Back Into Love.(Freepik)

LAGU Way Back Into Love adalah salah satu soundtrack ikonis dari film Music and Lyrics (2007) yang dibawakan oleh Hugh Grant dan Haley Bennett. Lagu ini menjadi favorit banyak penggemar karena melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk membantu Anda memahami dan memainkan lagu back into love dengan mudah.

Chord Lagu Way Back Into Love (Capo 3)

Berikut adalah chord gitar untuk lagu Way Back Into Love dengan capo di fret ketiga, cocok untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dipelajari.

[Intro]G Em G Em Am D Am D[Verse 1]G EmI've been living with a shadow overheadG EmI've been sleeping with a cloud above my bedAm DI've been lonely for so longAm DTrapped in the past, I just can't seem to move on[Verse 2]G EmI've been hiding all my hopes and dreams awayG EmJust in case I ever need 'em again somedayAm DI've been setting aside timeAm DTo clear a little space in the corners of my mind[Chorus]G Em C GAll I want to do is find a way back into loveG Em C GI can't make it through without a way back into loveDOh oh oh

Chord di atas menggunakan kunci G, Em, Am, D, dan C, yang cocok untuk gitaris pemula. Pastikan Anda menggunakan capo di fret ketiga untuk menyesuaikan nada dengan versi asli lagu.

Baca juga : Chord dan Lirik Lagu Way Back Into Love - Hugh Grant & Haley Bennett + Fakta Menarik

Lirik Lagu Way Back Into Love

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu Way Back Into Love, yang menggambarkan perjalanan emosional mencari cinta sejati:

Verse 1

I've been living with a shadow overhead

I've been sleeping with a cloud above my bed

I've been lonely for so long

Trapped in the past, I just can't seem to move on

Verse 2

I've been hiding all my hopes and dreams away

Just in case I ever need 'em again someday

I've been setting aside time

To clear a little space in the corners of my mind

Chorus

All I want to do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love

Oh oh oh

Verse 3

I've been watching but the stars refuse to shine

I've been searching but I just don't see the signs

I know that it's out there

There's got to be something for my soul somewhere

Verse 4

I've been looking for someone to shed some light

Not somebody just to get me through the night

I could use some direction

And I'm open to your suggestions

Chorus

All I want to do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love

And if I open my heart again

I guess I'm hoping you'll be there for me in the end

Verse 5

There are moments when I don't know if it's real

Or if anybody feels the way I feel

I need inspiration

Not just another negotiation

Chorus

All I want to do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love

And if I open my heart to you

I'm hoping you'll show me what to do

And if you help me to start again

You know that I'll be there for you in the end

Fakta Menarik di Balik Lagu Way Back Into Love

Lagu ini bukan hanya sekadar soundtrack, tetapi juga memiliki cerita menarik di balik penciptaannya. Berikut adalah beberapa fakta tentang Way Back Into Love:

1. Diciptakan oleh Adam Schlesinger

Lagu ini ditulis oleh Adam Schlesinger, seorang musisi berbakat yang juga anggota band Fountains of Wayne. Schlesinger menciptakan lagu ini khusus untuk film Music and Lyrics, dengan tujuan mencerminkan tema cinta dan harapan dalam cerita film tersebut.

2. Duet Hugh Grant dan Haley Bennett

Meskipun Hugh Grant dikenal sebagai aktor, ia menunjukkan bakat menyanyi yang mengesankan dalam lagu ini. Haley Bennett, yang berperan sebagai Cora Corman dalam film, juga memberikan vokal yang kuat, membuat duet ini terasa alami dan penuh chemistry.

3. Bagian dari Film Music and Lyrics

Way Back Into Love adalah inti dari cerita film Music and Lyrics, di mana karakter Hugh Grant, Alex Fletcher, berusaha menulis lagu untuk kembali ke dunia musik. Lagu ini menjadi simbol perjuangan emosional dan romansa dalam film.

4. Inspirasi Lirik yang Emosional

Lirik lagu ini berbicara tentang kerinduan untuk menemukan cinta sejati setelah masa sulit. Frasa seperti "find a way back into love" mencerminkan harapan dan keberanian untuk membuka hati kembali, yang resonan dengan banyak pendengar.

5. Populer di Kalangan Penggemar Musik

Sejak dirilis, lagu ini telah menjadi favorit di kalangan pecinta musik akustik dan pop. Banyak musisi amatir memainkan lagu ini karena chord-nya yang sederhana dan lirik yang mudah diingat.

Cara Memainkan Lagu Way Back Into Love

Untuk memainkan lagu ini, gunakan gitar akustik dengan capo di fret ketiga. Ikuti pola strumming sederhana seperti D-DU-UDU untuk menjaga ritme yang lembut dan emosional. Pastikan Anda berlatih transisi antar chord seperti G ke Em dan Am ke D untuk mendapatkan alur yang mulus.

Jika Anda ingin menyanyi sambil bermain, perhatikan dinamika vokal pada bagian chorus, terutama pada frasa "back into love," untuk menonjolkan emosi lagu.

Kesimpulan

Way Back Into Love adalah lagu yang indah dan penuh makna, baik dari segi musik maupun cerita di baliknya. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar gitar sambil menikmati melodi romantis. Fakta-fakta menarik tentang lagu ini juga menambah kedalaman apresiasi terhadap karya Hugh Grant dan Haley Bennett. Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan sendiri pesona back into love!