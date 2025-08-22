Chord dan Lirik Lagu Way Back Into Love - Hugh Grant & Haley Bennett + Fakta Menarik

Headline
Lagu Way Back Into Love adalah salah satu soundtrack ikonik dari film Music and Lyrics (2007) yang dibawakan oleh Hugh Grant dan Haley Bennett. Lagu ini bercerita tentang perjuangan seseorang untuk menemukan cinta sejati setelah terjebak di masa lalu. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik romantis. Yuk, simak chord, lirik, dan fakta di balik lagu ini!
Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Way Back Into Love di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.
[Intro] C Am F G [Verse 1] C Am I've been living with a shadow overhead F G I've been sleeping with a cloud above my bed Am F I've been lonely for so long Dm G Trapped in the past, I just can't seem to move on [Chorus] C Am All I wanna do is find a way back into love F G I can't make it through without a way back into love C Oh oh oh
Untuk chord lengkap, kamu bisa bereksperimen dengan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Pastikan gitar sudah distem dengan benar agar suara lebih pas!
Berikut adalah lirik lengkap dari Way Back Into Love yang dinyanyikan oleh Hugh Grant dan Haley Bennett. Lirik ini penuh makna dan mudah dinyanyikan bersama pasangan.
[Verse 1]
I've been living with a shadow overhead
I've been sleeping with a cloud above my bed
I've been lonely for so long
Trapped in the past, I just can't seem to move on
[Verse 2]
I've been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need them again someday
I've been setting aside time
To clear a little space in the corners of my mind
[Chorus]
All I wanna do is find a way back into love
I can't make it through without a way back into love
Oh oh oh
[Verse 3]
I've been watching but the stars refuse to shine
Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang ingin membuka hati lagi untuk cinta. Cocok banget untuk didengarkan saat kamu sedang merenung atau bersama orang tersayang.
Lagu Way Back Into Love bukan hanya sekadar lagu romantis, tapi juga punya cerita menarik di baliknya. Berikut beberapa fakta yang wajib kamu tahu:
Untuk pemula, berikut beberapa tips agar bisa memainkan Way Back Into Love dengan lancar:
Way Back Into Love populer karena melodinya yang mudah diingat dan lirik yang menyentuh hati. Lagu ini sering dipilih sebagai pengiring momen romantis, seperti pernikahan atau kencan. Selain itu, film Music and Lyrics berhasil membuat lagu ini dikenal luas di kalangan pecinta musik pop.
Lagu Way Back Into Love oleh Hugh Grant dan Haley Bennett adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah dan lirik yang penuh makna. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula. Ditambah lagi, fakta di balik lagu ini menambah daya tariknya sebagai salah satu lagu romantis terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil gitar, nyanyikan lagu ini, dan rasakan kembali keajaiban cinta!
