Chord dan Lirik Lagu Way Back Into Love - Hugh Grant & Haley Bennett + Fakta Menarik

Ilustrasi(freepik.com)

Lagu Way Back Into Love adalah salah satu soundtrack ikonik dari film Music and Lyrics (2007) yang dibawakan oleh Hugh Grant dan Haley Bennett. Lagu ini bercerita tentang perjuangan seseorang untuk menemukan cinta sejati setelah terjebak di masa lalu. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk kamu yang suka musik romantis. Yuk, simak chord, lirik, dan fakta di balik lagu ini!

Chord Lagu Way Back Into Love

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Way Back Into Love di gitar. Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti.

[Intro] C Am F G [Verse 1] C Am I've been living with a shadow overhead F G I've been sleeping with a cloud above my bed Am F I've been lonely for so long Dm G Trapped in the past, I just can't seem to move on [Chorus] C Am All I wanna do is find a way back into love F G I can't make it through without a way back into love C Oh oh oh

Untuk chord lengkap, kamu bisa bereksperimen dengan capo di fret kedua untuk menyesuaikan nada dengan vokalmu. Pastikan gitar sudah distem dengan benar agar suara lebih pas!

Lirik Lagu Way Back Into Love

Berikut adalah lirik lengkap dari Way Back Into Love yang dinyanyikan oleh Hugh Grant dan Haley Bennett. Lirik ini penuh makna dan mudah dinyanyikan bersama pasangan.

[Verse 1]

I've been living with a shadow overhead

I've been sleeping with a cloud above my bed

I've been lonely for so long

Trapped in the past, I just can't seem to move on [Verse 2]

I've been hiding all my hopes and dreams away

Just in case I ever need them again someday

I've been setting aside time

To clear a little space in the corners of my mind [Chorus]

All I wanna do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love

Oh oh oh [Verse 3]

I've been watching but the stars refuse to shine

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang ingin membuka hati lagi untuk cinta. Cocok banget untuk didengarkan saat kamu sedang merenung atau bersama orang tersayang.

Fakta Menarik di Balik Lagu Way Back Into Love

Lagu Way Back Into Love bukan hanya sekadar lagu romantis, tapi juga punya cerita menarik di baliknya. Berikut beberapa fakta yang wajib kamu tahu:

Soundtrack Film Music and Lyrics : Lagu ini adalah bagian dari film Music and Lyrics yang dirilis pada 2007. Film ini menceritakan perjuangan seorang musisi, Alex Fletcher (Hugh Grant), yang bekerja sama dengan Sophie Fisher (Drew Barrymore, tapi dinyanyikan oleh Haley Bennett untuk versi final) untuk menulis lagu hits.

: Lagu ini adalah bagian dari film Music and Lyrics yang dirilis pada 2007. Film ini menceritakan perjuangan seorang musisi, Alex Fletcher (Hugh Grant), yang bekerja sama dengan Sophie Fisher (Drew Barrymore, tapi dinyanyikan oleh Haley Bennett untuk versi final) untuk menulis lagu hits. Penulis Lagu Berbakat : Lagu ini ditulis oleh Adam Schlesinger, seorang musisi dan penulis lagu terkenal yang juga membuat lagu untuk film dan acara TV lainnya.

: Lagu ini ditulis oleh Adam Schlesinger, seorang musisi dan penulis lagu terkenal yang juga membuat lagu untuk film dan acara TV lainnya. Chemistry Hugh Grant dan Haley Bennett : Meski Hugh Grant bukan penyanyi profesional, chemistry vokalnya dengan Haley Bennett membuat lagu ini terdengar alami dan penuh emosi.

: Meski Hugh Grant bukan penyanyi profesional, chemistry vokalnya dengan Haley Bennett membuat lagu ini terdengar alami dan penuh emosi. Makna Lagu: Lagu ini mengisahkan tentang harapan untuk menemukan cinta sejati dan melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu, membuatnya relatable untuk banyak orang.

Tips Memainkan Chord Way Back Into Love

Untuk pemula, berikut beberapa tips agar bisa memainkan Way Back Into Love dengan lancar:

Gunakan Capo: Jika suara chord terasa terlalu rendah, gunakan capo di fret 1 atau 2 untuk menyesuaikan nada. Latihan Transisi Chord: Transisi dari C ke Am dan F ke G mungkin agak tricky. Latihan perlahan untuk membuatnya mulus. Ikuti Ritme: Dengarkan lagu aslinya untuk menangkap ritme dan tempo yang tepat.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Way Back Into Love populer karena melodinya yang mudah diingat dan lirik yang menyentuh hati. Lagu ini sering dipilih sebagai pengiring momen romantis, seperti pernikahan atau kencan. Selain itu, film Music and Lyrics berhasil membuat lagu ini dikenal luas di kalangan pecinta musik pop.

Kesimpulan

Lagu Way Back Into Love oleh Hugh Grant dan Haley Bennett adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah dan lirik yang penuh makna. Dengan chord yang sederhana, lagu ini mudah dimainkan oleh pemula. Ditambah lagi, fakta di balik lagu ini menambah daya tariknya sebagai salah satu lagu romantis terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Ambil gitar, nyanyikan lagu ini, dan rasakan kembali keajaiban cinta!