Amyn Bayu, Musisi Asal Aceh yang Sukses Menembus Panggung Digital Nasional

Amyn Bayu atau yang bernama asli M. Amin.(Dok. Istimewa)

DARI panggung kecil di kampung halaman hingga menjadi sosok musisi dan kreator digital dengan jutaan pengikut, perjalanan Amyn Bayu atau yang bernama asli M. Amin adalah bukti bahwa konsistensi dan keaslian mampu membuka jalan kesuksesan.

Lahir pada 14 Juni 1996 di Aceh, Amyn kini dikenal luas sebagai penyanyi, penulis lagu, dan konten kreator dengan lebih dari 3,4 juta pengikut di TikTok serta ratusan ribu di Instagram. Akunnya bahkan telah mengumpulkan lebih dari 83 juta suka, menjadikannya salah satu kreator musik paling berpengaruh dari Aceh.

Awalnya tampil hanya dengan gitar dan suara di acara lokal, Amyn terus berkarya dengan memadukan nuansa budaya Aceh dan pop modern. Hingga kini, ia telah merilis 14 lagu orisinal di berbagai platform digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube. Beberapa karyanya yang populer antara lain Seumangat Kuliah, Bek Curiga, Hom Kueh Lah, Kelingan, hingga Bukan Jodohku.

Baca juga : Kemudahan dalam Industri Perjalanan masih Menyisakan Tantangan

Banyak dari lagu tersebut viral di TikTok dan menjadi soundtrack favorit generasi muda. Tak hanya musik, Amyn juga aktif berkolaborasi dengan brand nasional lewat TikTok Shop dan proyek kreatif lainnya. Ia kerap mempromosikan produk fashion dan lifestyle, sekaligus menggandeng artis lain untuk karya bersama. “Dari nol, saya belajar bahwa personal branding yang kuat bisa membuka peluang besar,” ujar Amyn. Kehadiran Amyn pun mendapat sorotan media nasional.

Liputan6.com pernah menyoroti perannya dalam mengangkat budaya Aceh melalui musik digital, sementara situs resminya amynbayu.com kini menjadi pusat informasi karya, rilis terbaru, hingga peluang kolaborasi. Tidak hanya berhenti di situ, Amyn berambisi untuk memperluas karyanya ke level internasional. Ia tengah menyiapkan beberapa lagu baru yang diharapkan bisa menembus pasar musik Asia.

“Saya ingin terus menginspirasi anak muda Aceh dan Indonesia untuk bermimpi besar. Semua bisa dimulai dari nol, asal konsisten,” pungkasnya. Ikuti perjalanan Amyn Bayu melalui akun resmi @amynbayu di TikTok, Instagram, dan situs amynbayu.com. (RO)