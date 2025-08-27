Chord dan Lirik Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu - Nasida Ria: Ibu Kaulah Wanita yang Mulia

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu oleh Nasida Ria adalah qasidah legendaris yang menggambarkan keagungan peran ibu. Dengan lirik penuh makna dan melodi yang menyentuh, lagu ini mengajak kita menghormati ibu, yang disebut sebagai wanita mulia dengan derajat tiga tingkat di atas ayah. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk Anda nikmati dan pelajari.

Berikut adalah chord gitar untuk lagu ini, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar Em, cocok untuk gitar, piano, atau ukulele.

Em Ibu... Em D C Em Ibu kaulah wanita yang mulia Em D C B Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah G Kau mengandung, melahirkan B Menyusui, mengasuh, dan merawat Em D C B Lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu [Reff:] Em Am D Lautan kasih sayang pada setiap insan Em Am D Mataharinya alam sebagai perumpamaan Em B G B Dunia isinya belumlah sepadan Em B G B Sebagai balasan ibumu melahirkan

Chord ini memungkinkan Anda memainkan lagu dengan mudah. Cobalah berlatih dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa qasidah yang khas.

Lirik Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu

Lirik lagu ini sederhana namun penuh makna, menggambarkan betapa mulianya seorang ibu. Berikut lirik lengkapnya:

Ibu… Ibu kaulah wanita yang mulia

Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah

Ibu kaulah wanita yang mulia

Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, menyusui

Mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu

Ibu kaulah wanita yang mulia

Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Lautan kasih sayang pada setiap insan

Mataharinya alam sebagai perumpamaan

Dunia isinya belumlah sepadan

Sebagai balasan ibumu melahirkan Doanya terkabulkan, keramat di dunia

Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka

Surga Tuhanmu di bawah kakinya

Ridhanya ibumu, ridha Tuhan jua Wahai, jangan jadi anak durhaka

Ibu kaulah wanita yang mulia

Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah Marilah berbakti pada ibunda

Ibu kaulah wanita yang mulia

Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah

Lirik ini mengingatkan kita bahwa ibu kaulah wanita yang mulia, dengan pesan untuk selalu berbakti dan menghindari durhaka kepada ibu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu

Lagu ini bukan hanya sekadar qasidah, tetapi juga memiliki nilai budaya dan religi yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

Inspirasi dari Hadis: Judul dan tema lagu terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, menegaskan pentingnya berbakti kepada ibu.

Judul dan tema lagu terinspirasi dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, menegaskan pentingnya berbakti kepada ibu. Populer di Kalangan Qasidah: Nasida Ria, grup qasidah asal Semarang, dikenal dengan lagu-lagu religi yang mudah diingat. Lagu ini menjadi salah satu karya mereka yang paling ikonik.

Nasida Ria, grup qasidah asal Semarang, dikenal dengan lagu-lagu religi yang mudah diingat. Lagu ini menjadi salah satu karya mereka yang paling ikonik. Makna Mendalam: Lirik lagu ini menekankan bahwa kasih sayang ibu tak tertandingi, bahkan dunia dan isinya tak cukup untuk membalas jasanya.

Lirik lagu ini menekankan bahwa kasih sayang ibu tak tertandingi, bahkan dunia dan isinya tak cukup untuk membalas jasanya. Relevansi Lintas Generasi: Meski dirilis puluhan tahun lalu, lagu ini tetap populer dan sering dinyanyikan di acara keagamaan atau peringatan hari ibu.

Mengapa Lagu Ini Penting?

Lagu ini mengajarkan nilai-nilai luhur tentang pentingnya menghormati ibu. Frasa ibu kaulah wanita yang mulia menjadi pengingat bahwa ibu memiliki peran istimewa dalam kehidupan. Melalui melodi yang sederhana dan lirik yang penuh makna, lagu ini mendorong pendengar untuk selalu berbakti kepada ibu, yang dianggap sebagai jalan menuju ridha Tuhan.

Cara Memainkan Chord dengan Benar

Untuk pemula, ikuti tips berikut saat memainkan chord lagu ini:

Gunakan Capo: Jika kunci Em terasa sulit, gunakan capo di fret 2 dan mainkan dengan kunci Dm untuk nada yang lebih nyaman. Latihan Transisi: Fokus pada perpindahan chord dari Em ke D, C, dan B untuk menjaga kelancaran. Tempo Qasidah: Mainkan dengan tempo lambat hingga sedang untuk menonjolkan nuansa religi lagu ini.

Kesimpulan

Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu oleh Nasida Ria adalah karya yang indah dan penuh makna, mengingatkan kita akan keagungan ibu. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil mengenang jasa ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia—mari kita hargai dan berbakti kepada ibu setiap hari.