Chord dan Lirik Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu - Nasida Ria: Ibu Kaulah Wanita yang Mulia

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu oleh Nasida Ria adalah qasidah legendaris yang menggambarkan keagungan peran ibu. Dengan lirik penuh makna dan melodi yang menyentuh, lagu ini mengajak kita menghormati ibu, yang disebut sebagai wanita mulia dengan derajat tiga tingkat di atas ayah. Artikel ini menyajikan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini untuk Anda nikmati dan pelajari.
Berikut adalah chord gitar untuk lagu ini, yang mudah dimainkan bahkan untuk pemula. Chord ini menggunakan kunci dasar Em, cocok untuk gitar, piano, atau ukulele.
Em Ibu... Em D C Em Ibu kaulah wanita yang mulia Em D C B Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah G Kau mengandung, melahirkan B Menyusui, mengasuh, dan merawat Em D C B Lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu [Reff:] Em Am D Lautan kasih sayang pada setiap insan Em Am D Mataharinya alam sebagai perumpamaan Em B G B Dunia isinya belumlah sepadan Em B G B Sebagai balasan ibumu melahirkan
Chord ini memungkinkan Anda memainkan lagu dengan mudah. Cobalah berlatih dengan tempo sedang untuk menangkap nuansa qasidah yang khas.
Lirik lagu ini sederhana namun penuh makna, menggambarkan betapa mulianya seorang ibu. Berikut lirik lengkapnya:
Ibu… Ibu kaulah wanita yang mulia
Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah
Ibu kaulah wanita yang mulia
Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah
Kau mengandung, melahirkan, menyusui
Mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra-putrimu, Ibu
Ibu kaulah wanita yang mulia
Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah
Lautan kasih sayang pada setiap insan
Mataharinya alam sebagai perumpamaan
Dunia isinya belumlah sepadan
Sebagai balasan ibumu melahirkan
Doanya terkabulkan, keramat di dunia
Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka
Surga Tuhanmu di bawah kakinya
Ridhanya ibumu, ridha Tuhan jua
Wahai, jangan jadi anak durhaka
Ibu kaulah wanita yang mulia
Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah
Marilah berbakti pada ibunda
Ibu kaulah wanita yang mulia
Derajatmu tiga tingkat dibanding ayah
Lirik ini mengingatkan kita bahwa ibu kaulah wanita yang mulia, dengan pesan untuk selalu berbakti dan menghindari durhaka kepada ibu.
Lagu ini bukan hanya sekadar qasidah, tetapi juga memiliki nilai budaya dan religi yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:
Lagu ini mengajarkan nilai-nilai luhur tentang pentingnya menghormati ibu. Frasa ibu kaulah wanita yang mulia menjadi pengingat bahwa ibu memiliki peran istimewa dalam kehidupan. Melalui melodi yang sederhana dan lirik yang penuh makna, lagu ini mendorong pendengar untuk selalu berbakti kepada ibu, yang dianggap sebagai jalan menuju ridha Tuhan.
Untuk pemula, ikuti tips berikut saat memainkan chord lagu ini:
Lagu Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu oleh Nasida Ria adalah karya yang indah dan penuh makna, mengingatkan kita akan keagungan ibu. Dengan chord yang sederhana dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil mengenang jasa ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia—mari kita hargai dan berbakti kepada ibu setiap hari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved