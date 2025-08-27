Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Chord dan Lirik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar: Fakta Menarik & Makna

Irvan Sihombing
27/8/2025 15:02
Chord dan Lirik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar: Fakta Menarik & Makna
Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar, atau dikenal juga sebagai Buih Jadi Permadani, adalah salah satu lagu legendaris dari grup band Malaysia, Exists. Lagu ini sangat populer di Indonesia, terutama setelah di-cover oleh musisi seperti Zinidin Zidan, Tri Suaka, dan Nabila Maharani. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati ceritanya.

Sejarah dan Makna Lagu Mengintai dari Tirai Kamar

Exists Mengintai dari Tirai Kamar dirilis pada tahun 1997 sebagai bagian dari album Jangan Gentar. Lagu ini diciptakan oleh Saari Amri dan mengisahkan perasaan seorang pria yang merasa minder karena jatuh cinta pada wanita yang dianggap terlalu sempurna, bagaikan bidadari. Liriknya penuh dengan metafora romantis, seperti "memintal buih menjadi permaidani" dan "menggapai bintang di langit," yang menggambarkan ketidakmungkinan mewujudkan cinta tersebut. Lagu ini menjadi hits di era 90-an dan kembali viral di Indonesia berkat cover versi modern.

Fakta Menarik di Balik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

  • Judul Alternatif: Lagu ini sering dikenal sebagai Buih Jadi Permadani karena penggalan liriknya yang ikonik.
  • Kepopuleran di Indonesia: Setelah di-cover oleh Zinidin Zidan, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, lagu ini trending di YouTube dan media sosial.
  • Perubahan Nama Band: Saat merilis album Jangan Gentar, Exists mengubah nama mereka dari "Exist" menjadi "Exists" untuk menandai fase baru dalam karier mereka.
  • Makna Emosional: Lagu ini mencerminkan perasaan keraguan diri dan cinta yang tak terbalas, yang membuatnya relatable bagi banyak pendengar.

Chord Gitar Exists Mengintai dari Tirai Kamar (Kunci Dasar Am)

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Exists Mengintai dari Tirai Kamar dalam kunci dasar Am, cocok untuk pemula. Chord ini diambil dari versi yang mudah dimainkan.

Intro: 
Am Dm E Am G Am       
Am Bm C Dm G E       
F Dm Am G F Am

[Verse 1]
Am         Dm
Dinginnya angin malam ini
E          Am
Menyapa tubuhku     
G   Am  Dm
Namun tidak dapat
E          Am    G   F
Dinginkan hatiku yang kau hangatkan

[Verse 2]
Am         Dm
Terasa tercabarnya
E          Am
Kelakianku ini dengan sikapmu     
G   Am  Dm
Mentanglah aku ini
E          Am    G   Am
Insan kekurangan senangnya kau mainkan

[Chorus]     
Am  Dm
Siapalah ku ini        
G
Untuk memintal buih      
C       F   Em
Yang memutih menjadi permaidani
Dm
Seperti mana yang tertulis     
G      Am    G   Am
Dalam novel cinta
Dm
Juga mustahil bagiku        
G
Menggapai bintang di langit      
C
Menjadikan hantaran      
F   Em
Syarat untuk milikimu
Dm       F
Semua itu sungguh aku      
Bm E  F E
Tak termampu

[Bridge]
F   G    Am
Silap aku juga
Dm
Kerna jatuh cinta
F   G    Am
Insan sepertimu seanggun bidadari
F   G    Am
Seharusnya aku
Dm
Cerminkan diriku     
Bm   Dm  F   E
Sebelum tirai kamar aku buka     
Am    G   F   Am
Untuk mengintaimu

[Outro]
Dm G     C    Am
Ha..aaaa.. haaaa.. haa aaa.. haaaa..
Dm E     Am
Ho oooo.. hoooo.. hoo ooo..

Lirik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mengintai dari Tirai Kamar untuk kamu nikmati atau hafalkan:

Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku
Namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan
Terasa tercabarnya kelakianku ini dengan sikapmu
Mentanglah aku ini insan kekurangan senangnya kau mainkan

[Chorus]
Siapalah ku ini untuk memintal buih
Yang memutih menjadi permaidani
Seperti mana yang tertulis dalam novel cinta
Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit
Menjadikan hantaran syarat untuk milikimu
Semua itu sungguh aku tak termampu

Silap aku juga kerna jatuh cinta
Insan sepertimu seanggun bidadari
Seharusnya aku cerminkan diriku
Sebelum tirai kamar aku buka untuk mengintaimu

[Outro]
Ha..aaaa.. haaaa.. haa aaa.. haaaa..
Ho oooo.. hoooo.. hoo ooo..

Cara Memainkan Chord Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

Untuk pemula, gunakan capo di fret 2 agar chord lebih mudah dimainkan. Pastikan kamu sudah menguasai kunci dasar seperti Am, Dm, E, G, dan F. Latihan transisi antar chord dengan perlahan, terutama pada bagian chorus yang memiliki perpindahan cepat. Dengarkan lagu asli atau cover untuk menangkap ritme dan emosi lagu ini.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Exists Mengintai dari Tirai Kamar memiliki melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kepopulerannya di Indonesia meningkat berkat cover versi akustik yang viral di media sosial. Lagu ini juga sering dipilih untuk dinyanyikan di acara karaoke atau pentas musik karena kesederhanaan chord-nya dan makna lirik yang mendalam.

Kesimpulan

Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah, lirik yang puitis, dan emosi yang mendalam. Dengan chord yang mudah dipelajari dan lirik yang menyentuh hati, lagu ini cocok untuk pemula maupun penggemar musik Melayu.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved