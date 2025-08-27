Chord dan Lirik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar: Fakta Menarik & Makna

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar, atau dikenal juga sebagai Buih Jadi Permadani, adalah salah satu lagu legendaris dari grup band Malaysia, Exists. Lagu ini sangat populer di Indonesia, terutama setelah di-cover oleh musisi seperti Zinidin Zidan, Tri Suaka, dan Nabila Maharani. Artikel ini akan membahas chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu ini dengan cara yang mudah dipahami, cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati ceritanya.

Sejarah dan Makna Lagu Mengintai dari Tirai Kamar

Exists Mengintai dari Tirai Kamar dirilis pada tahun 1997 sebagai bagian dari album Jangan Gentar. Lagu ini diciptakan oleh Saari Amri dan mengisahkan perasaan seorang pria yang merasa minder karena jatuh cinta pada wanita yang dianggap terlalu sempurna, bagaikan bidadari. Liriknya penuh dengan metafora romantis, seperti "memintal buih menjadi permaidani" dan "menggapai bintang di langit," yang menggambarkan ketidakmungkinan mewujudkan cinta tersebut. Lagu ini menjadi hits di era 90-an dan kembali viral di Indonesia berkat cover versi modern.

Fakta Menarik di Balik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

Judul Alternatif: Lagu ini sering dikenal sebagai Buih Jadi Permadani karena penggalan liriknya yang ikonik.

Lagu ini sering dikenal sebagai Buih Jadi Permadani karena penggalan liriknya yang ikonik. Kepopuleran di Indonesia: Setelah di-cover oleh Zinidin Zidan, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, lagu ini trending di YouTube dan media sosial.

Setelah di-cover oleh Zinidin Zidan, Tri Suaka, dan Nabila Maharani, lagu ini trending di YouTube dan media sosial. Perubahan Nama Band: Saat merilis album Jangan Gentar, Exists mengubah nama mereka dari "Exist" menjadi "Exists" untuk menandai fase baru dalam karier mereka.

Saat merilis album Jangan Gentar, Exists mengubah nama mereka dari "Exist" menjadi "Exists" untuk menandai fase baru dalam karier mereka. Makna Emosional: Lagu ini mencerminkan perasaan keraguan diri dan cinta yang tak terbalas, yang membuatnya relatable bagi banyak pendengar.

Chord Gitar Exists Mengintai dari Tirai Kamar (Kunci Dasar Am)

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Exists Mengintai dari Tirai Kamar dalam kunci dasar Am, cocok untuk pemula. Chord ini diambil dari versi yang mudah dimainkan.

Intro: Am Dm E Am G Am Am Bm C Dm G E F Dm Am G F Am [Verse 1] Am Dm Dinginnya angin malam ini E Am Menyapa tubuhku G Am Dm Namun tidak dapat E Am G F Dinginkan hatiku yang kau hangatkan [Verse 2] Am Dm Terasa tercabarnya E Am Kelakianku ini dengan sikapmu G Am Dm Mentanglah aku ini E Am G Am Insan kekurangan senangnya kau mainkan [Chorus] Am Dm Siapalah ku ini G Untuk memintal buih C F Em Yang memutih menjadi permaidani Dm Seperti mana yang tertulis G Am G Am Dalam novel cinta Dm Juga mustahil bagiku G Menggapai bintang di langit C Menjadikan hantaran F Em Syarat untuk milikimu Dm F Semua itu sungguh aku Bm E F E Tak termampu [Bridge] F G Am Silap aku juga Dm Kerna jatuh cinta F G Am Insan sepertimu seanggun bidadari F G Am Seharusnya aku Dm Cerminkan diriku Bm Dm F E Sebelum tirai kamar aku buka Am G F Am Untuk mengintaimu [Outro] Dm G C Am Ha..aaaa.. haaaa.. haa aaa.. haaaa.. Dm E Am Ho oooo.. hoooo.. hoo ooo..

Lirik Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

Berikut adalah lirik lengkap lagu Mengintai dari Tirai Kamar untuk kamu nikmati atau hafalkan:

Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku

Namun tidak dapat dinginkan hatiku yang kau hangatkan

Terasa tercabarnya kelakianku ini dengan sikapmu

Mentanglah aku ini insan kekurangan senangnya kau mainkan



[Chorus]

Siapalah ku ini untuk memintal buih

Yang memutih menjadi permaidani

Seperti mana yang tertulis dalam novel cinta

Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit

Menjadikan hantaran syarat untuk milikimu

Semua itu sungguh aku tak termampu



Silap aku juga kerna jatuh cinta

Insan sepertimu seanggun bidadari

Seharusnya aku cerminkan diriku

Sebelum tirai kamar aku buka untuk mengintaimu



[Outro]

Ha..aaaa.. haaaa.. haa aaa.. haaaa..

Ho oooo.. hoooo.. hoo ooo..

Cara Memainkan Chord Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar

Untuk pemula, gunakan capo di fret 2 agar chord lebih mudah dimainkan. Pastikan kamu sudah menguasai kunci dasar seperti Am, Dm, E, G, dan F. Latihan transisi antar chord dengan perlahan, terutama pada bagian chorus yang memiliki perpindahan cepat. Dengarkan lagu asli atau cover untuk menangkap ritme dan emosi lagu ini.

Mengapa Lagu Ini Begitu Populer?

Exists Mengintai dari Tirai Kamar memiliki melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi, membuatnya mudah diterima oleh berbagai kalangan. Kepopulerannya di Indonesia meningkat berkat cover versi akustik yang viral di media sosial. Lagu ini juga sering dipilih untuk dinyanyikan di acara karaoke atau pentas musik karena kesederhanaan chord-nya dan makna lirik yang mendalam.

Kesimpulan

Lagu Exists Mengintai dari Tirai Kamar adalah kombinasi sempurna antara melodi yang indah, lirik yang puitis, dan emosi yang mendalam. Dengan chord yang mudah dipelajari dan lirik yang menyentuh hati, lagu ini cocok untuk pemula maupun penggemar musik Melayu.