Chord dan Lirik Lagu Hey You - Pink Floyd: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Hey You dari Pink Floyd adalah salah satu karya legendaris dari album The Wall yang rilis tahun 1979. Lagu ini penuh emosi dan makna mendalam, menjadikannya favorit penggemar musik rock. Di sini, kamu akan menemukan chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar!

Chord Lagu Hey You - Pink Floyd

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Hey You. Gunakan capo di fret 3 untuk menyesuaikan nada jika diperlukan.

[Intro]: Em [Verse 1] Em Hey you, out there in the cold Bm Getting lonely, getting old Am Em Can you feel me? Em Hey you, standing in the aisles Bm With itchy feet and fading smiles Am Em Can you feel me? [Chorus] C D G Hey you, don't help them to bury the light Am G D Don't give in without a fight [Verse 2] Em Hey you, out there on your own Bm Sitting naked by the phone Am Em Would you touch me? Em Hey you, with your ear against the wall Bm Waiting for someone to call out Am Em Would you touch me? [Chorus] C D G Hey you, would you help me to carry the stone? Am G D Open your heart, I'm coming home

Chord di atas cukup sederhana, dengan transisi Em, Bm, Am, C, D, dan G. Latihan rutin akan membuatmu mahir memainkan lagu ini!

Lirik Lagu Hey You - Pink Floyd

Berikut lirik lengkap Hey You yang penuh makna:

Hey you, out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you, standing in the aisles With itchy feet and fading smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight Hey you, out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you, with your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home But it was only fantasy The wall was too high, as you can see No matter how he tried, he could not break free And the worms ate into his brain Hey you, out there on the road Always doing what you're told Can you help me? Hey you, out there beyond the wall Breaking bottles in the hall Can you help me?

Lirik ini mencerminkan perasaan terisolasi dan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, yang menjadi tema utama album The Wall.

Fakta Menarik di Balik Lagu Hey You

Bagian dari Album The Wall : Hey You adalah lagu pembuka di sisi kedua album The Wall, yang menceritakan kisah Pink, karakter fiktif yang mengalami isolasi dan alienasi.

: adalah lagu pembuka di sisi kedua album The Wall, yang menceritakan kisah Pink, karakter fiktif yang mengalami isolasi dan alienasi. Makna Lirik : Lagu ini menggambarkan seseorang yang terjebak dalam kesepian dan mencoba meminta bantuan, tapi merasa terhalang oleh "dinding" emosional. Frasa "the wall" melambangkan batasan psikologis.

: Lagu ini menggambarkan seseorang yang terjebak dalam kesepian dan mencoba meminta bantuan, tapi merasa terhalang oleh "dinding" emosional. Frasa "the wall" melambangkan batasan psikologis. Komposisi Musik : Ditulis oleh Roger Waters, lagu ini memiliki melodi yang kuat dengan permainan gitar David Gilmour yang ikonik, menciptakan suasana emosional yang mendalam.

: Ditulis oleh Roger Waters, lagu ini memiliki melodi yang kuat dengan permainan gitar David Gilmour yang ikonik, menciptakan suasana emosional yang mendalam. Tema Universal: Lirik Hey You berbicara tentang perjuangan batin dan keinginan untuk bebas dari tekanan sosial, yang masih relevan hingga kini.

Tips Memainkan Chord Hey You

Untuk pemula, berikut beberapa tips memainkan Hey You dengan gitar:

Latihan Transisi Chord: Fokus pada perpindahan dari Em ke Bm dan Am ke C untuk menjaga alur lagu. Ritme Strumming: Gunakan strumming lambat dengan tempo 60-70 BPM untuk menangkap nuansa emosional lagu. Ekspresi Vokal: Nyanyikan lirik dengan perasaan untuk menyampaikan makna mendalam dari lagu ini.

Dengan latihan, kamu bisa memainkan Hey You seperti seorang pro! Cobalah mainkan di sesi akustik atau bersama teman untuk merasakan keajaiban Pink Floyd.

Mengapa Hey You Masih Populer?

Hey You tetap disukai karena liriknya yang penuh emosi dan chord yang mudah dipelajari. Lagu ini sering dimainkan di kafe, sesi jamming, atau bahkan konser besar. Maknanya yang mendalam tentang isolasi dan perjuangan batin membuatnya relevan di setiap era.