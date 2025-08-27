Arti Lagu Koiiro Mosawo: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik di Baliknya

Ilustrasi(Tangkapan layar)

LAGU Koiiro dari Mosawo menjadi salah satu lagu Jepang yang viral di TikTok berkat melodi lembut dan lirik romantisnya. Artikel ini akan membahas arti lagu Koiiro, lirik lengkap, chord gitar, dan fakta menarik di balik lagu ini. Cocok untuk kamu yang sedang jatuh cinta atau ingin tahu lebih dalam tentang lagu ini!

Arti Lagu Koiiro: Cerita Cinta yang Penuh Warna

Koiiro, yang berarti "warna cinta" dalam bahasa Indonesia, menceritakan tentang perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Liriknya menggambarkan bagaimana dunia terasa lebih berwarna dan penuh keajaiban saat seseorang menyadari perasaan cintanya. Lagu ini juga menunjukkan keberanian untuk menyatakan perasaan, meski disertai rasa malu dan harapan agar cinta itu diterima.

Lirik seperti "Suki yo, ima anata ni omoi nosete" (Aku suka kamu, kini kusampaikan perasaanku) membuat lagu ini terasa relate, terutama bagi remaja yang sedang kasmaran. Melodi yang lembut semakin memperkuat emosi romantis dalam lagu ini.

Lirik Lagu Koiiro Mosawo dan Terjemahan

Berikut adalah lirik lengkap lagu Koiiro dalam romaji beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia:

[Verse 1] Itsumo itooshii fushigina hitomi Zurui yo ne terekakushite me o sorasu Sekai ga karafuru ni nuri kawatteku (Mata yang indah itu, selalu menarik perhatian Bukankah itu curang, kau memalingkan muka untuk menyembunyikan rasa malu Dunia ini seolah menjadi lebih berwarna) [Verse 2] Mune no oku zutto hajikete mahou mitai Nande ka na anata ni uketomete hoshii Kore ga koi desu ka? Koi ga ii na (Hatiku terasa penuh, seperti terkena sihir Kenapa ya, aku ingin kamu menerimaku Apakah ini cinta? Aku harap ini cinta) [Chorus] Suki yo, ima anata ni omoi noseteHora, sunao ni naru no watashi Kono saki motto soba ni ite mo ii ka na? Koi to koi ga kasanatte (Aku suka kamu, kini kusampaikan perasaanku Lihat, aku jadi lebih jujur Bolehkah aku terus berada di dekatmu? Cinta dan cinta saling bertumpuk)

Chord Gitar Lagu Koiiro Mosawo

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut chord dasar yang mudah diikuti:

[Verse] C G Em Am Itsumo itooshii fushigina hitomi F C Zurui yo ne terekakushite me o sorasu Dm G Sekai ga karafuru ni nuri kawatteku C G Em Am Mune no oku zutto hajikete mahou mitai F C Nande ka na anata ni uketomete hoshii Dm G Kore ga koi desu ka? Koi ga ii na [Chorus] C G D Suki yo, ima anata ni omoi nosete Bm Em Hora, sunao ni naru no watashi C G Am Kono saki motto soba ni ite mo ii ka na? Fm D Koi to koi ga kasanatte

Chord ini menggunakan kunci dasar yang cocok untuk pemula. Pastikan kamu menyetem gitar dengan benar sebelum memainkan lagu ini!

Fakta Menarik di Balik Lagu Koiiro

Rilis dan Popularitas : Lagu Koiiro dirilis pada 13 September 2021 sebagai bagian dari album pertama Mosawo, Koi no Uta. Lagu ini telah ditonton lebih dari 7 juta kali di YouTube dan didengarkan lebih dari 11 juta kali di Spotify.

: Lagu Koiiro dirilis pada 13 September 2021 sebagai bagian dari album pertama Mosawo, Koi no Uta. Lagu ini telah ditonton lebih dari 7 juta kali di YouTube dan didengarkan lebih dari 11 juta kali di Spotify. Kolaborasi dengan Manga : Video musik Koiiro merupakan kolaborasi dengan mangaka Suu Morishita, pencipta manga Yubisaki to Renren. Video ini dirilis bersamaan dengan volume kelima manga tersebut.

: Video musik Koiiro merupakan kolaborasi dengan mangaka Suu Morishita, pencipta manga Yubisaki to Renren. Video ini dirilis bersamaan dengan volume kelima manga tersebut. Viral di TikTok : Lagu ini menjadi viral di TikTok melalui tren "beli ciki beli koyo", membuatnya populer di kalangan anak muda Indonesia.

: Lagu ini menjadi viral di TikTok melalui tren "beli ciki beli koyo", membuatnya populer di kalangan anak muda Indonesia. Sudut Pandang Perempuan: Mosawo dikenal sebagai penyanyi yang menulis lagu dari perspektif perempuan, membuat liriknya terasa dekat dengan pengalaman remaja.

Tips Memainkan dan Menikmati Lagu Koiiro

Untuk menikmati lagu ini sepenuhnya, dengarkan melalui platform seperti Spotify atau YouTube untuk merasakan melodinya. Jika kamu ingin memainkan chord-nya, latihan perlahan dengan metronom untuk menjaga tempo. Lagu ini juga cocok untuk dinyanyikan bersama teman atau digunakan sebagai backsound video romantis!

Kesimpulan

Lagu Koiiro dari Mosawo adalah perpaduan sempurna antara melodi lembut dan lirik yang penuh emosi. Dengan arti lagu Koiiro yang romantis, chord yang mudah dimainkan, dan fakta menarik di baliknya, lagu ini wajib masuk playlist kamu. Jadi, sudah siap menyanyikan "Suki yo" untuk crush-mu?