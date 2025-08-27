7 Fakta Menarik Jika Kamu Tim Suho di True Beauty

Drama Korea True Beauty(YouTube)

JIKA kamu penggemar drama Korea True Beauty dan memilih Suho sebagai karakter favorit, kamu berada di tempat yang tepat! Suho, atau Lee Suho, adalah karakter yang mencuri hati banyak penonton dengan pesona dan kepribadiannya yang unik. Artikel ini akan mengungkap tujuh fakta menarik tentang Suho yang membuatmu semakin yakin menjadi bagian dari Tim Suho. Yuk, simak!

1. Suho Adalah Cowok Romantis dengan Cara Unik

Suho mungkin terlihat dingin di awal, tapi dia punya sisi romantis yang bikin meleleh. Ingat saat dia menjaga Jugyeong dari kejauhan atau membantu tanpa banyak bicara? Cara Suho menunjukkan perhatiannya selalu sederhana tapi penuh makna, membuatnya jadi idola banyak penggemar True Beauty.

2. Otak Cemerlang di Balik Wajah Ganteng

Selain wajahnya yang tampan, Suho juga dikenal sebagai siswa cerdas. Dalam drama, dia sering membantu Jugyeong belajar matematika. Keren, bukan? Suho membuktikan bahwa dia tidak hanya mengandalkan penampilan, tapi juga otak yang brilian!

3. Hobi Suho yang Bikin Kamu Kagum

Tahukah kamu bahwa Suho sangat suka membaca komik horor? Hobi ini menunjukkan sisi nerdy-nya yang lucu dan berbeda dari imagenya yang cool. Dia bahkan bertemu Jugyeong di toko komik, lho! Ini jadi salah satu alasan kenapa Tim Suho selalu mendukungnya.

4. Persahabatan Suho yang Penuh Makna

Suho punya hubungan persahabatan yang dalam dengan Seojun, meski mereka sering bersaing. Kisah persahabatan mereka yang penuh drama membuat cerita True Beauty semakin menarik. Suho selalu berusaha menjaga teman-temannya, meski kadang terlihat cuek.

5. Sisi Lembut Suho yang Jarang Diketahui

Meski sering tampak dingin, Suho sebenarnya sangat peduli pada orang-orang di sekitarnya. Dia selalu ada untuk Jugyeong saat dibutuhkan, seperti saat melindunginya dari orang-orang jahat. Sisi lembut ini bikin Tim Suho makin cinta!

6. Gaya Suho yang Selalu Stylish

Suho selalu tampil keren dengan pakaian yang sederhana tapi stylish. Baik di sekolah maupun saat santai, gaya Suho selalu mencuri perhatian. Bagi Tim Suho, penampilan ini adalah bonus dari kepribadiannya yang menawan!

7. Suho Mengajarkan Pentingnya Jadi Diri Sendiri

Salah satu pesan terbesar dari Suho di True Beauty adalah pentingnya menerima diri sendiri. Dia selalu mendukung Jugyeong untuk percaya diri, bahkan tanpa riasan. Pesan ini membuat Suho jadi panutan yang menginspirasi banyak penggemar.