Lirik Jilbab Putih - Chord, Lirik, dan Fakta Menarik Lagu Nasida Ria

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu Jilbab Putih dari Nasida Ria adalah salah satu lagu religi yang sangat populer di Indonesia, terutama saat bulan Ramadhan. Liriknya yang penuh makna dan melodinya yang sederhana membuat lagu ini disukai banyak orang. Di artikel ini, kamu akan menemukan lirik Jilbab Putih, chord gitar untuk pemula, dan fakta menarik di balik lagu ini. Yuk, simak!

Lirik Lagu Jilbab Putih - Nasida Ria

Berikut adalah lirik Jilbab Putih yang penuh dengan pesan tentang kesucian dan ketakwaan:

Berkibar jilbabmu di setiap waktu Di sepanjang jalan ku lihat kamu Gebyar jilbabmu meredam nafsu Busanamu menyejukkan kalbu Pesona jilbabmu anggun di wajahmu Sekilas senyummu menambah ayu Karena jilbabmu aku terpaku Cermin takwa iman di dadamu [Reff:] Jilbab-jilbab putih lambang kesucian Lembut hati penuh kasih teguh pendirian Jilbab-jilbab putih bagaikan cahaya Yang bersinar di tengah malam gelap gulita Di balik jilbabmu ada jiwa yang taqwa Di balik senyummu tersimpan masa depan cerah

Lirik ini menggambarkan keindahan jilbab putih sebagai simbol kesucian, ketakwaan, dan ketenangan hati. Kata "Bismillah" yang sering muncul dalam lagu ini juga menambah nuansa spiritual.

Chord Gitar Jilbab Putih untuk Pemula

Bagi kamu yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar, berikut adalah chord sederhana yang cocok untuk pemula:

[Intro]: Am C Em Am G Dm Am [Verse]: G Am G Am Berkibar jilbabmu di setiap waktu Am G F Dm Di sepanjang jalan ku lihat kamu Am Gebyar jilbabmu meredam nafsu Am Busanamu menyejukkan kalbu [Chorus]: E G Am Jilbab-jilbab putih lambang kesucian Am G F Am Lembut hati penuh kasih teguh pendirian E G Am Jilbab-jilbab putih bagaikan cahaya Am G F Am Yang bersinar di tengah malam gelap gulita

Chord ini menggunakan kunci dasar seperti Am, G, F, dan Dm, sehingga mudah dipelajari. Cobalah mainkan dengan tempo lambat untuk menyesuaikan ritme lagu.

Tips Memainkan Chord Jilbab Putih

Gunakan capo di fret 2 jika suara gitar terasa terlalu rendah.

Latih transisi antara chord Am dan G untuk membuat permainan lebih lancar.

Gunakan strumming sederhana seperti D-D-U-U-D-U untuk mengikuti irama lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Jilbab Putih

Lagu Jilbab Putih bukan hanya sekadar lagu religi, tetapi juga memiliki sejarah dan makna yang mendalam. Berikut beberapa fakta menarik tentang lagu ini:

1. Diciptakan oleh H. Suhaemi

Lagu ini diciptakan oleh H. Suhaemi, seorang seniman dan pendakwah dari Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai musisi berbakat yang memenangkan Festival Dendang Melayu se-Jawa Tengah pada 1958 dan 1960. Suhaemi menggunakan lagu-lagunya, termasuk Jilbab Putih, sebagai media dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam.

2. Populer di Era 1980-1990an

Nasida Ria, grup qasidah asal Semarang, membawakan lagu ini hingga menjadi hits di era 1980-an hingga 1990-an. Lagu ini sering diputar di radio dan televisi, terutama saat Ramadhan, menjadikannya salah satu lagu religi legendaris.

3. Simbol Kesucian dan Ketakwaan

Lirik Jilbab Putih menggambarkan jilbab sebagai simbol kesucian, ketenangan, dan iman. Lagu ini juga mengajak pendengar untuk menghargai nilai-nilai spiritual dan menjaga akhlak mulia.

4. Inspirasi bagi Banyak Versi Cover

Lagu ini telah dicover oleh banyak musisi, termasuk dalam versi karaoke di platform seperti Smule. Bahkan, ada versi rock-metal yang unik, menunjukkan betapa lagu ini tetap relevan hingga kini.

Mengapa Lagu Jilbab Putih Masih Populer?

Lirik Jilbab Putih memiliki daya tarik karena kesederhanaannya yang menyentuh hati. Lagu ini tidak hanya cocok untuk dinyanyikan di acara religi, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga akhlak dan ketakwaan. Melodi yang mudah diingat dan chord yang sederhana juga membuatnya mudah dipelajari oleh pemula.

Selain itu, lagu ini relevan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, terutama dalam konteks agama dan kesopanan. Banyak orang yang masih mendengarkan lagu ini untuk merasakan ketenangan dan inspirasi spiritual.

Kesimpulan

Lagu Jilbab Putih dari Nasida Ria adalah karya religi yang timeless. Dengan lirik yang penuh makna, chord yang mudah dimainkan, dan sejarah yang kaya, lagu ini layak menjadi bagian dari koleksi musik religi kamu. Cobalah mainkan chordnya, nyanyikan liriknya, dan rasakan pesan spiritual yang dibawanya!