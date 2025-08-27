Sinopsis Film The Intern: Pensiunan yang Kembali Bekerja

Berikut Sinopsis Film The Intern(Doc IMDB)

THE Intern adalah film bergenre komdei, romantis dan drama yang dirilis pada September 2015.

Film yang disutradarai Nancy Meyers ini diperankan oleh Robert De Niro sebagai Ben Whittaker dan Anne Hathaway sebagai Jules Ostin.

Berikut Sinopsis Film The Intern

Ben Whittaker, seorang duda berusia 70 tahun, merasa hidupnya mulai sepi setelah pensiun.

Untuk mengisi waktu, ia mendaftar ke sebuah program senior intern di sebuah perusahaan fashion online bernama About the Fit, yang dipimpin oleh CEO muda dan ambisius, Jules Ostin.

Awalnya, Jules ragu menerima Ben karena merasa generasi tua mungkin tidak cocok dengan budaya kerja startup modern.

Namun seiring waktu, Ben menunjukkan pengalaman, ketenangan, serta sikap bijaknya yang membuat rekan-rekan kerja kagum.

Ben bukan hanya menjadi pegawai magang biasa, tapi juga mentor dan sahabat bagi Jules.

Ia membantu Jules menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dalam menjalankan perusahaan, hubungan dengan keluarganya, hingga keputusan sulit tentang masa depan bisnisnya.

Film ini menampilkan kisah hangat tentang persahabatan lintas generasi, makna kerja, keluarga, dan kehidupan.

The Intern menghadirkan komedi ringan bercampur drama menyentuh, dengan pesan bahwa usia bukan halangan untuk terus belajar, berkontribusi, dan menemukan makna hidup baru. (Z-4)