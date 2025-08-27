Chord dan Lirik Lagu When You Know - Neck Deep: Makna dan Fakta Menarik

Ilustrasi(Tangkapan layar)

Lagu When You Know dari Neck Deep adalah salah satu karya romantis yang mencuri hati penggemar pop-punk. Dirilis pada tahun 2020 sebagai bagian dari album All Distortions Are Intentional, lagu ini membawa nuansa emosional tentang momen jatuh cinta. Di artikel ini, kamu akan menemukan chord, lirik, dan fakta menarik di balik lagu When You Know Neck Deep yang bikin kamu makin suka!

Chord Lagu When You Know - Neck Deep

Berikut adalah chord gitar untuk lagu When You Know Neck Deep. Chord ini menggunakan kunci Eb (D#) dan cocok untuk pemula yang ingin memainkan lagu ini dengan gitar.

[Chorus] D# A# Fm G# Sunshine, we don’t belong here D# A# Fm G# We got no flowers to grow Cm A# G# D# But it feels so good with you on me baby A# Fm G# Yeah it feels so good when you knowG#When you know [Verse 1] D# A# D# G# Make peace with your demons D# A# D# G# And hope that they leave you alone D# A# D# G# And make peace with your feelings D# A# D# G# Admit there’s a reason you’re not letting go

Chord di atas adalah versi sederhana. Untuk versi lengkap dengan bridge dan post-chorus, kamu bisa berlatih dengan tempo 107 BPM dan kunci Eb mayor.

Lirik Lagu When You Know - Neck Deep

Berikut lirik lengkap lagu When You Know Neck Deep yang penuh dengan emosi tentang cinta dan keinginan untuk tetap bersama:

Sunshine, we don't belong here We got no flowers to grow But it feels so good with you on me, baby Yeah, it feels so good when you know When you know Make peace with your demons And hope that they leave you alone And make peace with your feelings Admit there's a reason you're not letting g oWe could fall right into nothing Open arms like we're infinite You've got nothing left to lose When you've been crying all night

Lirik ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin mempertahankan momen indah tersebut. Frasa “when you know” merujuk pada pepatah lama yang berarti kamu tahu pasti saat menemukan cinta sejati.

Makna di Balik Lagu When You Know

Lagu When You Know Neck Deep bercerita tentang momen ketika seseorang menyadari bahwa mereka sedang jatuh cinta. Menurut vokalis Neck Deep, Ben Barlow, lagu ini terinspirasi dari pepatah “when you know, you know,” yang berarti kamu akan merasakan kepastian saat menemukan orang yang tepat. Lagu ini mencerminkan perasaan bahagia sekaligus kerentanan dalam hubungan, dengan lirik yang sederhana namun penuh makna.

Fakta Menarik tentang Lagu When You Know

Bagian dari Album Konsep : Lagu ini ada di album All Distortions Are Intentional , yang merupakan album konsep tentang perjalanan cinta dua karakter, Jett dan Alice.

: Lagu ini ada di album , yang merupakan album konsep tentang perjalanan cinta dua karakter, Jett dan Alice. Video Musik yang Emosional : Video musik When You Know menampilkan cerita romantis yang selaras dengan tema lagu, membuat penggemar makin terhubung dengan liriknya.

: Video musik menampilkan cerita romantis yang selaras dengan tema lagu, membuat penggemar makin terhubung dengan liriknya. Pop-Punk dengan Sentuhan Modern : Neck Deep menggabungkan elemen pop-punk klasik dengan produksi modern, membuat lagu ini mudah diterima oleh penggemar baru maupun lama.

: Neck Deep menggabungkan elemen pop-punk klasik dengan produksi modern, membuat lagu ini mudah diterima oleh penggemar baru maupun lama. Disukai Penggemar: Lagu ini sering disebut sebagai salah satu lagu paling romantis di album, dengan banyak penggemar yang merasa terhubung dengan liriknya.

Cara Memainkan Chord When You Know dengan Mudah

Untuk pemula, cobalah mainkan chord When You Know Neck Deep dengan capo di fret pertama untuk mempermudah transisi antar kunci. Pastikan gitar kamu sudah disetel dengan tuning standar (EADGBe). Jika kamu kesulitan dengan chord Cm atau Fm, gunakan versi sederhana dengan hanya memainkan D#, A#, dan G#. Latihan dengan metronom di 107 BPM akan membantu kamu menjaga ritme.

Tips Menghafal Lirik dan Chord

Berikut beberapa tips untuk menghafal lirik dan chord lagu When You Know Neck Deep:

Dengarkan Lagu Berulang: Putar lagu ini beberapa kali untuk memahami alur melodi dan emosi liriknya. Mainkan Perlahan: Mulai dengan memainkan chord perlahan, lalu tingkatkan kecepatan seiring waktu. Gabungkan dengan Lirik: Nyanyikan lirik sambil memainkan chord untuk membantu menghafal keduanya sekaligus.

Kesimpulan

Lagu When You Know Neck Deep adalah perpaduan sempurna antara melodi pop-punk yang catchy dan lirik romantis yang menyentuh. Dengan chord yang mudah dimainkan dan lirik yang penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin belajar gitar sambil menikmati cerita cinta.